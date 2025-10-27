DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर है... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल

हमारे नन्हें DNA मित्रों के लिए है. जिन्हें क्रीम बिस्किट बहुत पसंद है. जब आपको भूख लगती है तो आप अपने नाश्ते में थोड़ी सी पेट पूजा कहीं भी, कभी भी करने के लिए अक्सर 'क्रीम' बिस्किट खा लिया करते हैं, लेकिन क्या आप यह हकीकत जानते हैं कि जिसे आप क्रीम बिस्किट समझ कर खा रहे हैं, दरअसल वो 'क्रीम' बिस्किट नहीं बल्कि 'क्रेम' बिस्किट है. और ये बिस्किट नहीं जहर है जो आपकी सेहत के लिए खतरनाक है.

बिस्किट उत्पादक कंपनियां CREAM की स्पेलिंग में फेरबदल कर देती हैं और आपको क्रीम बिस्किट के नाम पर CREME या कोई और नाम का बिस्किट थमा देती हैं. ज्यादातर लोगों को यह गलतफहमी है कि क्रीम बिस्किट में दूध की मलाई होती है. लेकिन सच यह है कि इस तथाकथित क्रीम बिस्किट में दूध की मलाई का नामोनिशान नहीं होता है और न ही कोई ऐसी चीज होती है जो आपकी सेहत को पोषण देने का काम करे. दरअसल यह क्रीम वनस्पति तेल से बनी होती है.

क्रीम नहीं डालडा यूज करती हैं बिस्किट कंपनियां

असल में यह क्रीम वनस्पति तेल, डालडा पॉम ऑयल जैसी वसा, चीनी की चाशनी, कृत्रिम स्वाद और रंग और केमिकल को मिलाकर बनाई जाती है. इसे इस तरह बनाया जाता है जो देखने और स्वाद में बिलकुल क्रीम की तरह लगती है, लेकिन ये क्रीम नहीं होती और न ही इसमें कोई सेहत के लिए फायदेमंद चीज होती है.नकली क्रीम बिस्किटों में ट्रांस फैट होता है जो आमतौर पर वनस्पति या डालडा में पाया जाता है. ट्रांस फैट या हाइड्रोजनीकृत वसा शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और अच्छा कोलेस्ट्रॉल घटाते हैं. इससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

नकली क्रीम खाने से तमाम बीमारियों का खतरा

नकली क्रीम खाने से दिल की बीमारी और स्ट्रोक्स आने के खतरे के साथ ही इससे मोटापा और वजन बढ़ने का खतरा भी होता है. कृत्रिम रंग, प्रिजर्वेटिव्स, और इमल्सीफायर्स जैसे केमिकल्स पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे अपच, गैस, और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से टाइप-2 मधुमेह का खतरा बढ़ता है. इसमें पाए जाने वाले कृत्रिम रंग और केमिकल्स कुछ लोगों में एलर्जी, त्वचा पर चकत्ते, या खुजली का कारण बन सकते हैं. BHA, BHT जैसे कृत्रिम रंग और प्रिजर्वेटिव्स लंबे समय तक सेवन करने के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है.

कैसे करें असली-नकली क्रीम बिस्किट की पहचान?

सवाल है कि असली और नकली क्रीम की पहचान क्या है? असली क्रीम में विटामिन A, D, और अन्य पोषक तत्व होते हैं. लेकिन इसमें पोषण तो होता नहीं, नुकसान अलग होता है. असली-नकली की पहचान के लिए Ingredient List को पढ़ना भी जरूरी है. असली क्रीम वाले प्रोडक्ट की सामग्रियों की सूची में मिल्क, बटर, क्रीम जैसे शब्द लिखे होंगे जबकि नकली क्रीम वाले प्रोडक्ट में vegetable oil, hydrogenated oil, artificial flavor and colour लिखा हुआ होगा.

असली क्रीम पानी में घुलकर दूध जैसी परत छोड़ती है

इनके अलावा नकली क्रीम में प्रिजर्वेटिव के तौर पर सोर्बिक एसिड, पोटैशियम सॉर्बेट जैसे शब्द लिखे होते हैं. इनके अलावा असली क्रीम पानी में आसानी से घुलती है और दूध जैसी परत छोड़ती है. जबकि नकली क्रीम पानी में नहीं घुलती.इसके अलावा स्वाद, रंग और बनावट के आधार पर भी असली-नकली की पहचान की जा सकती है. गर्म करके भी इसकी जांच की जा सकती है. इसलिए सलाह दी जाती है कि जांच परख कर अच्छे ब्रांड की ही चीजों का इस्तेमाल किया करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें.

