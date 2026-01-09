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DNA: 'हाफ एनकाउंटर' Vs 'बनियान मॉडल', बंगाल में नया वाला मॉडल चर्चा में क्यों है?

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नई सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है. इसी कड़ी बंगाल में TMC के नेता और सेंट्रल हावड़ा के कथित डॉन शमीम अहमद को गिरफ्तार किया गया और हावड़ा में परेड भी कराई गई. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 27, 2026, 12:46 AM IST
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DNA: 'हाफ एनकाउंटर' Vs 'बनियान मॉडल', बंगाल में नया वाला मॉडल चर्चा में क्यों है?

DNA Hindi: घुसपैठ के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी के कड़े रुख से अवैध घुसपैठियों में भागमभाग मची हुई है. वहीं, एक भागमभाग बंगाल के भीतर अपराधियों में भी है. जो अपराधी अभी तक राजनीतिक संरक्षण में पलते थे, अब सड़कों पर उनकी परेड निकाली जा रही है. वो भी बनियान में. आज हम बंगाल में अपराधियों के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी के बनियान मॉडल का विश्लेषण करेंगे. साथ ही इसकी तुलना यूपी के हाफ एनकाउंटर वाले मॉडल से भी करेंगे. लेकिन उससे पहले आपको बनियान परेड के नए मामले के बारे में जानना चाहिए.

बनियान परेड का ये मामला भी हावड़ा से ही आया है. पुलिस ने TMC के नेता और सेंट्रल हावड़ा के कथित डॉन शमीम अहमद को गिरफ़्तार करने के बाद इसकी परेड कराई. परेड के वक्त शमीम के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और वो सिर्फ़ बनियान और हाफ पैंट पहने हुए था. जिस इलाके में शमीम अहमद का आतंक था, दबदबे के कारण जिसका दूसरा नाम गब्बर था, उसे इसी तरह सड़कों पर पुलिसवालों ने घुमाया.

आरोपी पर दर्ज हैं कई मामले 

  • सेंट्रल हावड़ा में शमीम अहमद कई तरह की गैर-क़ानूनी गतिविधियों में शामिल था. उसके ख़िलाफ़ अलग-अलग थानों में 10 केस दर्ज हैं.

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  • इनमें जबरन वसूली, अवैध हथियार रखने और गो तस्करी जैसे मामले तो थे ही.

  • इसके अलावा NIA ने इसे रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमले के सिलसिले में भी गिरफ़्तार किया था. फिलहाल इस केस में वो ज़मानत पर था.

मिला था टीएमसी सरकार का संरक्षण

कहा जाता है कि शमीम अहमद को इलाक़े के TMC विधायक और पूर्व मंत्री अरूप रॉय का संरक्षण मिला हुआ था. इसी वजह से पुलिस इसके ख़िलाफ कार्रवाई करने से बचती थी. लेकिन बंगाल में TMC की हार के बाद भी इसकी गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई. सेंट्रल हावड़ा सीट पर अरूप रॉय की जीत के बाद इसने शिबपुर इलाके में आतंक फैलाया.

आरोप है कि शमीम अहमद की अगुवाई में BJP अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर बम फेंके गए और फायरिंग हुई. इस वारदात के बाद नई सरकार बनते ही इसके ख़िलाफ़ केस दर्ज हुआ. लेकिन तब तक ये भागकर मुंबई चला गया था. 3 दिन पहले हावड़ा पुलिस इसे मुंबई से गिरफ़्तार करके लाई. उसके बाद शमीम के आतंक को ख़त्म करने के लिए बंगाल पुलिस ने इसकी परेड कराई.

हावड़ा में कराई गई 3 अपराधियों की परेड 

पिछले 3 दिनों में हावड़ा में ऐसे 3 अपराधियों की बनियान में परेड कराई जा चुकी है. गैंगस्टर आकाश सिंह और होमगार्ड के बर्खास्त जवान शाहीन मोल्ला के बारे में हमने आपको बताया था. इसी कड़ी में तीसरा नाम शमीम अहमद का है. इन तीनों अपराधियों का राजनीतिक कनेक्शन था. तीनों TMC से जुड़े हुए थे. उनके सिर पर TMC के विधायक या मंत्री का हाथ होने का आरोप लगाया जाता है. लेकिन सरकार बदलते ही अब इनका ये हाल हो गया है कि बनियान में इनकी परेड निकाली जा रही है.

यूपी मॉडल जैसे बंगाल में भी एक्शन

कानून तोड़ने वाले को दंड देने के उद्देश्य से ही बंगाल में उनकी परेड कराई जा रही है. अपराधियों को दंड देने का एक मॉडल यूपी में भी चल रहा है. अपराध के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी के बनियान मॉडल को कुछ ही दिन हुए हैं. लेकिन यूपी में अपराधियों के खिलाफ हाफ एनकाउंटर का मॉडल पिछले कई वर्षों से चल रहा है. शायद ही ऐसा कोई दिन बीतता होगा जब यूपी के किसी-न-किसी जिले में अपराधी का एनकाउंटर नहीं होता है.

अपराधियों का हाफ एनकाउंटर हो या बनियान में उनकी परेड, दोनों अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई के उदाहरण हैं. दोनों का मक़सद अपराधियों में डर पैदा करना है. अंतर ये है कि हाफ एनकाउंटर में अपराधी को जान का डर सताता है. वहीं बनियान परेड में अपराधी को मानसिक तौर पर डराया जाता है. कई वर्षों की गुंडागर्दी के बाद जो डर वो आम लोगों में पैदा करता है, वो बनियान परेड के दौरान कुछ ही मिनटों में ग़ायब हो जाता है. अभी बनियान मॉडल भले ही हावड़ा तक सीमित है लेकिन अपराधियों के ख़िलाफ़ शुभेंदु अधिकारी के सख्त रुख़ को देखते हुए जल्द ही दूसरे इलाक़ों तक भी फैलेगा.

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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