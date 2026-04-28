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Hindi NewsदेशDNA: बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग और PM की लास्ट मिनट गोल, चुनाव में कितनी निर्णायक साबित होगी फुटबॉल पॉलिटिक्स?

DNA: बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग और PM की 'लास्ट मिनट गोल', चुनाव में कितनी निर्णायक साबित होगी 'फुटबॉल पॉलिटिक्स'?

पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को विधान सभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग होनी है. इससे पहले आज पीएम नरेंद्र मोदी ने लास्ट मिनट गोल दागने की कोशिश की. ऐसा माना जाता है कि लास्ट मिनट गोल की अहमियत सिर्फ फुटबॉल के मैदान में नहीं होती. चुनाव के मैदान में भी होती है. बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 28, 2026, 11:23 PM IST
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DNA: बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग और PM की 'लास्ट मिनट गोल', चुनाव में कितनी निर्णायक साबित होगी 'फुटबॉल पॉलिटिक्स'?

West Bengal Elections:  बंगाल में कल आखिरी चरण का चुनाव है. कल का चुनाव निर्णायक चुनाव है. कल का चरण सरकार बनाने वाला चरण है. इसलिए कल के लिए किसकी क्या तैयारी है. ये हम आपको विस्तार से दिखाएंगे. लेकिन सबसे पहले बात पीएम के लास्ट मिनट गोल की होगी. आज आपको जानना चाहिए, कोलकाता से 700 किलोमीटर दूर सिक्किम के गंगटोक से पीएम मोदी ने कैसे बंगाल में लास्ट मिनट गोल कर दिया. 

लास्ट मिनट गोल की अहमियत सिर्फ फुटबॉल के मैदान में नहीं होती. चुनाव के मैदान में भी होती है. आज आपको पता चलेगा, पीएम की फुटबॉल किक से कैसे बंगाल चुनाव में 'खेला' हो सकता है. आज आपको ये भी समझना चाहिए बंगाल में सत्ता की चाबी कैसे फुटबॉल क्लब के पास होती है? 

पीएम मोदी ने खेला फुटबॉल मैच

ये एक फ्रेंडली मैच था. इस मैच में युवा खिलाड़ी थे. दो टीमों में बांटकर मैच हो रहा था. टीम में लड़के भी थे और लड़कियां भी. पीएम ने वार्मअप के बाद मैदान पर उतरते ही तीन गोल दागे. उन्होंने मजाक-मजाक में एक खिलाड़ी से ये भी पूछा- ऐसा तो नहीं कि मुझे हरा दोगे. फिर हंसे और उसके बाद युवा खिलाड़ियों के साथ वो दौड़ते रहे. किक लगाते रहे. हर गोल पर उनके साथ सेलिब्रेट करते रहे. ये तो फुटबॉल के मैच की बात थी. अब आप पीएम की किक का चुनावी मतलब समझिए.

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राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है, लेकिन यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोल की टाइमिंग और प्लेसमेंट दोनों को समझने की जरूरत है. बंगाल में दूसरे चरण का प्रचार समाप्त होते ही नरेंद्र मोदी, जानबूझकर पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य सिक्किम पहुंचे.

जब ममता ने खेला था फुटबॉल 

बंगाल के चुनावों में एक नारा बहुत गूंजता है, "खेला होबे" यानी 'खेल होगा'. पिछले चुनाव में इसी नारे के साथ ममता बनर्जी ने जीत का गोल मारा था. व्हील चेयर पर होने के बावजूद ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के मंच पर फुटबॉल लेकर पहुंचती थीं और खेला होबे का नारा लगाकर जनता की तरफ फुटबॉल को उछाल देती थीं, लेकिन पांच साल बाद यानी 2026 के महामुकाबले में नरेंद्र मोदी ने अंतिम क्षण में जो दांव खेला है, उससे बंगाल की सियासत का पूरा गणित बदल सकता है.

  • कल यानी 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होना है.

  • ये सीटें 8 जिलों में फैली हैं. कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, हावड़ा, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्वी बर्द्धमान.

  • इन सीटों को बंगाल का हार्टलैंड कहा जाता है. यानी यही वो सीटें है जो बंगाल में सरकार बनाने में अहम रोल निभाती हैं.

  • दूसरे चरण में जिन 142 सीटों पर मतदान होना है, पिछले विधानसभा चुनाव में इनमें से 123 सीटों पर TMC ने विनिंग गोल मारा था. इनमें से सिर्फ 18 सीटों पर बीजेपी जीत पाई थी. 

क्या पीएम मोदी ने की समीकरण पलटने की कोशिश 

लेकिन सिक्किम में मोदी ने गोल दागकर इस बार समीकरण पलटने की कोशिश की है. बंगाल के जिस क्षेत्र में दूसरे चरण में वोट डाले जाने हैं. उन इलाकों को बंगाल में 'फुटबॉल का मक्का' कहा जाता है. बंगाल के तीन मुख्य फुटबॉल क्लब मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग, तीनों के क्लब हाउस कोलकाता के मैदानी इलाके में ही हैं. हावड़ा-हुगली बेल्ट में जूट मिल्स की पुरानी श्रमिक बस्तियां हैं. जो फुटबॉल कल्चर का अड्डा है. इसीलिए माना जा रहा है कि फुटबॉल खेलकर प्रधानमंत्री ने खेला करने का दांव खेला है. 

दूसरे चरण में मुख्यतौर पर शहरी या अर्ध शहरी इलाके हैं और यहां के मतदाताओं को स्विंग वोटर्स माना जाता है. यानी वो आखिरी समय पर ये फैसला करते हैं कि वोट किसे देना है. ऐसे में सवाल अहम हो जाता है कि नरेंद्र मोदी का ये लास्ट मिनट गोल इन स्विंग वोटर्स पर क्या असर डालने वाला है.
इन सीटों पर युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या भी काफी ज्यादा है. बीजेपी की रणनीति को ऐसे समझा जा सकता है कि, उसे पता है कि इन इलाकों के पुराने वोटर्स को तोड़ना मुश्किल है. इसी वजह से फुटबॉल कनेक्ट के जरिये वो GEN- Z और युवा वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश में है.

बंगाल में कुल 142 सीटों पर होगी वोटिंग 

बंगाल में कल जिन 142 सीटों पर कल वोटिंग होगी, उनमें से लगभग आधी सीटों पर फुटबॉल क्लब्स का प्रभाव है. इसलिए हमने आपसे कहा, कि बंगाल में सत्ता का रास्ता फुटबॉल क्लब से होकर जाता है. सत्ता की चाबी उन्हीं के पास होती है, जिनका फुटबॉल क्लब पर नियंत्रण होता है.

यहां के मतदाताओं के लिए फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, इमोशन है. यहां हर गली-मोहल्ले में एक फुटबॉल क्लब है. इन सीटों पर राजनीतिक रैलियों से ज्यादा भीड़ क्लब के लोकल टूर्नामेंट्स में जुटती है. इसलिए, जो पार्टी इन क्लब्स को अपने पाले में कर लेती है, इन सीटों पर उसका पलड़ा भारी हो जाता है. तो क्या सिक्किम में प्रधानमंत्री के गोल का गोलपोस्ट बंगाल के क्लब्स थे. क्या ये गोल फुटबॉल क्लब्स को टारगेट कर के किया गया था. इसे समझने के लिए बंगाल के लोकल क्लब्स में राजनीतिक पैठ को समझना होगा. बंगाल में ये माना जाता है कि "जिसका क्लब पर कब्जा, उसका बूथ पर कब्जा." लेकिन फुटबॉल क्लब्स इतने ताकतवर कैसे हो गए ये जानने के लिए आपको इन क्लब्स का इतिहास समझना होगा.

पीएम मोदी के गोल का क्या होगा असर? 

इस बीच अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने सिक्किम में गोल कर के ममता बनर्जी के इसी क्लब नेटवर्क को भेदने की कोशिश की है. क्या पीएम मोदी की किक, क्लब नेटवर्क के चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी. बंगाल में इस गोल का असर क्या होगा ये तो 4 मई को पता चलेगा. क्योंकि रिजल्ट 4 मई को ही आना है. लेकिन कोलकाता के फुटबॉल क्लब्स के फुटबॉलर्स, बंगाल के बड़े क्लब्स के कोच और स्टेक होल्डर्स पीएम मोदी के इस गोल को कैसे देखते हैं.

जो फुटबॉल बंगाल की राजनीति में इतना हावी है. उस खेल का एक दिलचस्प आंकड़ा अब आपको देखना चाहिए. इंग्लैंड में खेले जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट प्रीमियर लीग में आखिरी मिनट में किए गए 42 प्रतिशत गोल्स ने गेम की दिशा बदल दी. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लास्ट मिनट गोल बंगाल में सियासी समीकरण को बदल पाएगा.

लास्ट मोमेंट गोल का बंगाल चुनाव पर कितना असर? 

बंगाल चुनाव में अगर पीएम मोदी के फुटबॉल मैच को लास्ट मिनट गोल माना जाए, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि इस चुनाव में प्रचार के दौरान हर पार्टी ने समय समय पर गोल दागा है. पहले चरण के मतदान के बाद, पीएम मोदी ने हुगली नदी पर सूर्योदय के समय बोट राइड की तस्वीरें साझा की. इसके ज़रिए उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो बंगाल की आत्मा को समझते हैं. पीएम मोदी थंथनिया कालीबाड़ी मंदिर में प्रार्थना करने पहुंचे. इसके जरिये उन्होंने मैसेज दिया कि वो बंगाल की सांस्कृतिक-धार्मिक धरोहर का हिस्सा हैं.  तस्वरों के जरिये मैसेजिंग के मामले में ममता भी पीछे नहीं रहीं. ममता बनर्जी ने भी एक लास्ट मिनट गोल किया. कल सुबह ममता बनर्जी कोलकाता की एक स्थानीय सब्ज़ी मंडी पहुंचीं. इस सरप्राइज़ विज़िट के जरिये उन्होंने खुद को आम आदमी से जुड़े होने के रूप में पेश किया.

बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए कितनी तैयारियां?

लास्ट मिनट गोल का असर तो चुनाव परिणाम में दिख जाएगा, लेकिन आपको बंगाल चुनाव के आखिरी चरण से पहले लास्ट मिनट की तैयारियों के बारे में भी पता होना चाहिए.

  • पहले चरण में रिकॉर्डतोड़ 93 प्रतिशत वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण की तैयारी भी पूरी कर ली गई है. वोटिंग की पूर्व संध्या पर हर संवेदनशील इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है. चप्पे चप्पे पर सेंट्रल फोर्स की तैनाती कर दी गई है.

  • एक तरफ जहां सुरक्षाबल शांतिपूर्ण चुनाव करवाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं TMC के कार्यकर्ता पुलिस पर्यवेक्षक को ही घेर रहे हैं. दक्षिण 24 परगना के फाल्टा विधानसभा में TMC उम्मीदवार जहांगीर खान के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरकर पुलिस ऑब्ज़र्वर की गाड़ी को घेर लिया.

  • लेकिन मतदान के दौरान ऐसी कोई घटना न हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

  • दूसरे चरण की वोटिंग के लिए सुरक्षा बलों की 2321 कंपनियां तैनात की गई है.

  • यानी कुल 1 लाख 70 हजार जवानों की तैनाती है.

  • सुरक्षा के इस सुपर कवर को ऐसे समझा जा सकता है कि किसी भी राज्य के पुलिस बल में प्रति जवान 500 से 700 नागरिकों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन बंगाल चुनाव के दौरान ये अनुपात घटकर 190 हो गया है,  यानी हर 190 वोटर पर 1 जवान की तैनाती है.

कुल 41 हजार पोलिंग स्टेशन पर होगी वोटिंग 

  • दूसरे चरण में करीब 41,000 पोलिंग स्टेशन हैं. अगर 1 लाख 70 हज़ार जवानों को इन पर बांटा जाए, तो हर बूथ पर अर्धसैनिक बलों के औसतन 4 जवान तैनात रहेंगे. इसके अलावा बंगाल पुलिस और होमगार्ड के जवान भी तैनात रहेंगे. यह चुनाव आयोग की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि बंगाल में 'वोटर' निर्भय होकर घर से निकलें. 

  • तैनाती के साथ साथ एक्शन भी हो रहा है. पिछले 60 घंटे में करीब ढाई हजार संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

  • किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए बंगाल में जवानों को 75 हजार डंडे बांटे गए हैं.

  • सुरक्षा एजेंसियों को हर परिस्थिति से निपटने के लिए खास हथियार दिया गया है जिसका नाम है TAR.

ये AK-47 का भारतीय वर्जन है. इसकी एक मैगजीन में 30 राउंड गोलियां होती हैं. सिंगल फायर में इसकी रेंज 300 मीटर तक है और बर्स्ट मोड यानी एक साथ कई गोलियां चलने पर इसकी रेंज 500 मीटर है. 

जिस तरह बंगाल का जिक्र बिना फुटबॉल के पूरा नहीं होता है..दुर्भाग्य की बात है कि बंगाल का चुनाव भी पिछले कुछ सालों से बिना हिंसा के पूरा नहीं हो पा रहा. लेकिन इस बार बंगाल की इस पहचान को बदलने की तैयारी है. हालांकि तमाम इंतजाम के बावजूद बंगाल में मतदान के पहले हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं.. सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बावजूद.. राजनीतिक भिड़ंत जारी है..

बंगाल में सेकेंड राउंड की वोटिंग से पहले हुगली जिले के आरामबाग में TMC और BJP कार्यकर्ता भिड़ गए. इस हिंसक झड़प में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता घायल हो गए. हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. नॉर्थ 24 परगना में गोलीबारी की घटना सामने आई है. TMC सांसद मिताली बाग पर हमला हुआ. हिंसक घटनाओं के अलावा हथियारों की भी बरामदगी हुई है.

STF वे पकड़े हथियार 

वोटिंग से ठीक पहले STF ने बड़े स्तर पर अवैध हथियार पकड़े हैं. कोलकाता के चितपुर इलाके में तलाशी के दौरान 3 सिंगल-शॉट गन. 1 पिस्तौल, 4 खाली मैगज़ीन 14 राउंड 8MM कारतूस, 100 राउंड 7 MM कारतूस बरामद किए गए. स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ निष्पक्ष चुनाव की गारंटी के लिए भी चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है. EVM ले जाने वाली सभी गाड़ियों में GPS ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जा रहे हैं. इससे आयोग इन वाहनों की आवाजाही पर सीधे तौर पर निगरानी रख सकेगा.

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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