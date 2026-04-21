कांग्रेस की ये कैसी मजबूरी? पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी और दुश्मनों के लिए 'साहब'; आखिर क्या है पार्टी की मंशा

DNA: चुनाव की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में नेता कई बार शाब्दिक अनुशासन की मर्यादा लांघ जाते हैं. राजनीतिक विरोधियों पर प्रहार करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो मर्यादा के मुताबिक नहीं होते हैं. लेकिन आज जो हुआ है वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं मर्यादा की हत्या है.

आज चेन्नई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मार्यादा की लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया. राजनीतिक आरोप लगाते-लगाते खरगे शालीनता की सीमा को पार कर गए. कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वो कहीं से भी उचित नहीं कहे जा सकते हैं.

राजनीतिक होड़ में कुछ भी बोल रहे नेता

ये कैसी राजनीतिक होड़ है जिसमें खरगे जैसे वरिष्ठ नेता ने शिष्टता का पिंडदान कर दिया. उनपर बीजेपी विरोध का विचार इतना हावी हो गया कि वो भूल गए. क्या कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं. खरगे इस वक्त देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं. छह दशक से राजनीति में सक्रिय हैं. बखूबी जानते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री ने फर्क होता है. नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रचारक नहीं हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं.

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फिर भी उन्होंने पीएम के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया. सोचिए जो कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है. जिस कांग्रेस ने देश को 6 प्रधानमंत्री दिए. उस पार्टी के प्रमुख देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो क्या देश का आम आदमी कांग्रेस का समर्थन करेगा.

पहले दिया बयान, फिर सुधार किया

शायद इसलिए जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष को लगा की बड़ी राजनीतिक गलती हो गई उन्होंने तत्काल अपने बयान पर सफाई भी दी और कहा कि मोदी हमेशा डराते हैं. ED, आयकर, CVCजैसी संस्थाएं उनके नियंत्रण में हैं. वह परिसीमन को भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं. उस संदर्भ में मैंने कहा कि कहा कि पीएम मोदी जनता और राजनीतिक दलों को डरा रहे हैं. मैंने कभी नहीं कहा कि वह आतंकवादी हैं.

सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष का पीएम के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना देश के विरुद्ध है. प्रधानमंत्री सिर्फ बहुमत के नेता नहीं है. वो देश की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार के प्रमुख हैं. सरकार एक संवैधानिक संस्था है. पीएम के लिए आपत्तिनजक शब्दों का प्रयोग एक संवैधानिक संस्था का अपमान है. मल्लिकार्जुन खरगे के बयान को लेकर बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है. बीजेपी ने खरगे पर कार्रवाई की मांग की है. आज बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा अटैक किया

खरगे की पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी

लोकतंत्र हर नागरिक को अधिकार देता है कि वो सत्ता से सवाल पूछे. संसद से सड़क तक सवाल पूछे भी जाते हैं. लेकिन सवाल जिन शब्दों में पूछे जाते हैं, जिन शब्दों में राजनीतिक बयानबाजी की जाती है उनकी मर्यादा होती है. यहां खरगे ने पीएम से प्रश्न नहीं पूछा. सरकार की किसी नीति पर आपत्ति नहीं जताई. एक राजनीतिक गठबंधन को लेकर पीएम के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें आपत्तिजनक कहना भी कम है. आज प्रधानमंत्री मोदी पर मल्लिकार्जुन खरगे की मर्यादाहीन टिप्पणी के बाद कांग्रेस के इतिहास की चर्चा हो रही है.

पहले भी कांग्रेस नेताओं ने दिए आपत्तिजनक बयान

याद दिलाया जा रहा है ये वही कांग्रेस है जिसके नेता आतंकियों के लिए तो सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं. जिस पार्टी के नेता आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को साहब कहते हैं. हाफिज सईद और मसूद अजहर के नाम के बाद जी लगाते हैं. आतंकी के नाम के आगे श्री लगाते हैं. उस पार्टी के मुखिया अपने ही देश के प्रधानमंत्री को आतंकी कैसे कह सकते हैं?

मई 2011 में दुनिया के सबसे क्रूर आतंकी ओसामा बिन लादेन को दिग्विजय सिंह ने ओसामा जी कहा था.

2016 में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संसद हमले को दोषी आतंकी अफजल गुरु को अफजल गुरु जी कहा था.

मार्च 2019 में राहुल गांधी ने जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को मसूद अजहर जी कहा था.

राजनीतिक दल के नेतृत्व की भाषा पर उठे सवाल

जिन कांग्रेस नेताओं ने आतंकियों के सम्मान में शब्द सज्जा की वो बड़े नेता हैं और अब जो प्रधानमंत्री के लिए निम्नतम स्तर के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं. वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं. अगर नेतृत्व की भाषा ऐसी होगी तो पार्टी का भविष्य कैसा होगा? कांग्रेस के साथ यही गड़बड़ है. कांग्रेस वोट चोरी, EVM हैकिंग, चुनावी धांधली जैसे तमाम आरोप लगाती रहती है. लेकिन कभी कांग्रेस ने अपनी नीतियों पर आत्ममंथन नहीं किया. कभी कांग्रेस ने ये चिंतन नहीं किया कि उनके नेताओं की भाषा कैसी है? आम भारतवासी आखिर क्यों कांग्रेस से दूर होता जा रहा है.

लगातार चुनाव हारती आ रही है कांग्रेस

साल 2014, 2019 और 2024 कांग्रेस लगातार तीन लोकसभा चुनाव में हारी है. तीन चुनाव में कांग्रेस लोकसभा में 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई. 2014 औऱ 2019 में तो कांग्रेस लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं बन पाई. सिर्फ तीन राज्यों हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की अपनी सरकार है. कभी देश के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार होती थी.

2014 के बाद कांग्रेस 25 से ज्यादा विधानसभा चुनाव में हारी है. सभी बड़े राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी है. यूपी-बिहार में तो कांग्रेस कई दशक से सत्ता से दूर है.

कांग्रेस की ये दुर्गति एक दिन में नहीं हुई है. आतंकियों को सम्मान और देश के पीएम का अपमान करनेवाली नीतियों की वजह से ही कांग्रेस आज वहां हैं जहां से आगे का रास्ता उसे सूझ नहीं रहा है. इसलिए हम कह रहे हैं, अगर किसी पार्टी के नेतृत्व की भाषा ऐसी होगी तो पार्टी का प्रदर्शन कैसे सुधरेगा. जिस पार्टी का अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री पर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, देश का आम आदमी उस पार्टी से कैसे कनेक्ट करेगा. मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष भी जरूरी होता है. इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस अपनी नीतियों और अपनी सोच पर मंथन करे. कांग्रेस समझे की देश के प्रधानमंत्री का सम्मान राजनीति से ऊपर है.