/DNA: सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, लेकिन CJP क्यों नहीं आंदोलन खत्म करने को तैयार? इधर NTA के आउटसोर्सिंग सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव

दूसरे शब्दों में कहें, तो लगभग 90 प्रतिशत कामकाज संविदा और आउटसोर्स व्यवस्था के सहारे चल रहा है. ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि जब संस्थागत याददाश्त, जवाबदेही और दीर्घकालिक प्रशासन की बात आती है, तो क्या इतनी बड़ी परीक्षा एजेंसी का ढांचा पर्याप्त माना जा सकता है? हालांकि NTA का प्रशासन सिर्फ कर्मचारियों के भरोसे नहीं चलता. इसका सर्वोच्च प्रशासनिक नियंत्रण एक Governing Body के पास होता है. इसके अध्यक्ष की नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय करता है. इस बोर्ड में IIT, IIM और NIT जैसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशक भी सदस्य होते हैं. यानी नीति और निगरानी का ढांचा तो मजबूत दिखता है, लेकिन रोजमर्रा का संचालन सीमित स्थायी स्टाफ और बड़ी संख्या में संविदा व्यवस्था के सहारे चलता है.