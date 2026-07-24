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DNA: सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, लेकिन CJP क्यों नहीं आंदोलन खत्म करने को तैयार? इधर NTA के आउटसोर्सिंग सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव

पिछले करीब 24 घंटों से सरकार एक्शन मोड में है. सरकार की ओर से नीट पेपर लीक मामले पर ताबड़तोड कई फैसले लिए गए हैं. इस बीच आइए आपको बताते हैं कि आखिर सरकार ने पिछले कुछ घंटों में क्या-क्या किया?

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 24, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:02 PM IST
DNA: सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, लेकिन CJP क्यों नहीं आंदोलन खत्म करने को तैयार? इधर NTA के आउटसोर्सिंग सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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