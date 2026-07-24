/DNA: सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, लेकिन CJP क्यों नहीं आंदोलन खत्म करने को तैयार? इधर NTA के आउटसोर्सिंग सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव

DNA Hindi: भारत की युवा शक्ति लीक-प्रूफ परीक्षा की मांग को लेकर 27 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही है. इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा रहे सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना आमरण अनशन तोड़ दिया. लेकिन जिस दिन, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया, उसी दिन से यानी आज से कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे देश में आंदोलन शुरू कर दिया है. आज आपको जानना चाहिए, 26 दिन से छात्र आंदोलन का प्रमुख चेहरा बने सोनम वांगचुक जब अनशन तोड़ने के लिए तैयार हो गए तो कॉकरोच जनता पार्टी अब भी आंदोलन छोड़ने को तैयार क्यों नहीं है.
लेकिन सबसे पहले उस एक्शन का विश्लेषण करेंगे..जो अब से ठीक एक घंटे पहले लिया गया है. पेपर लीक के खिलाफ आज सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है. NEET परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया गया है. सरकार ने ये कदम साफ-सुथरी परीक्षा के लिए उठाया है. हटाए गए अधिकारियों में से कुछ के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी. इससे पहले सरकार ने शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पद से हटाया था. विनित जोशी National Testing Agency का कामकाज देख रहे थे. पेपर लीक में सबसे ज्यादा सवाल NTA पर ही उठ रहे हैं.
देश में करोड़ों छात्रों का भविष्य जिस संस्था के हाथ में है. क्या आपने कभी सोचा है कि उस संस्था को चलाने वाले अधिकारी कितने होंगे? NEET, CUET, UGC-NET और JEE जैसी परीक्षाएं कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA का पूरा स्थायी ढांचा सिर्फ 24 लोगों के भरोसे चलता है. यह कोई दावा नहीं है संसद में सरकार द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी है. अब सवाल है, क्या देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी के लिए 24 स्थायी कर्मचारी काफी हैं या फिर यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में NTA बार-बार विवादों में घिरती रही?
#DNAमित्रों | NTA में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय का कदम..NTA के 47 अफसर बर्खास्त, कानूनी एक्शन..NTA के आउटसोर्सिंग सिस्टम में बदलाव होंगे?#DNA #DNAWithRahulSinha #NEET #PaperLeak #NTA @RahulSinhaTV pic.twitter.com/dIB2KdBIWe
— Zee News (@ZeeNews) July 24, 2026
सरकार ने संसद में बताया कि NTA में सिर्फ 24 स्थायी अधिकारी और कर्मचारी हैं. जबकि संस्था का बड़ा हिस्सा स्थायी कर्मचारियों पर नहीं, बल्कि संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों पर निर्भर है.यानी जिस संस्था पर करोड़ों अभ्यर्थियों का भरोसा टिका है. उसका स्थायी प्रशासन बेहद छोटा है.
अब NTA के ढांचे को थोड़ा और समझिए. NTA में 73 संविदा कर्मचारी काम करते हैं. इनमें 44 सलाहकार, 17 यंग प्रोफेशनल, 5 वरिष्ठ सलाहकार, 3 अन्य सलाहकार और एक वरिष्ठ सॉफ्टवेयर डेवलपर शामिल हैं. इसके अलावा 124 आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिनमें डेटा एनालिस्ट, लीगल एसोसिएट और हाउसकीपिंग स्टाफ तक शामिल हैं. यानी कुल मिलाकर संस्था का बड़ा हिस्सा अस्थायी व्यवस्था पर आधारित है.
दूसरे शब्दों में कहें, तो लगभग 90 प्रतिशत कामकाज संविदा और आउटसोर्स व्यवस्था के सहारे चल रहा है. ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि जब संस्थागत याददाश्त, जवाबदेही और दीर्घकालिक प्रशासन की बात आती है, तो क्या इतनी बड़ी परीक्षा एजेंसी का ढांचा पर्याप्त माना जा सकता है? हालांकि NTA का प्रशासन सिर्फ कर्मचारियों के भरोसे नहीं चलता. इसका सर्वोच्च प्रशासनिक नियंत्रण एक Governing Body के पास होता है. इसके अध्यक्ष की नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय करता है. इस बोर्ड में IIT, IIM और NIT जैसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशक भी सदस्य होते हैं. यानी नीति और निगरानी का ढांचा तो मजबूत दिखता है, लेकिन रोजमर्रा का संचालन सीमित स्थायी स्टाफ और बड़ी संख्या में संविदा व्यवस्था के सहारे चलता है.
#DNAमित्रों | सोनम ने अनशन तोड़ा.. विपक्ष ने साथ छोड़ा!..कांग्रेस को अनशन टूटने को 'डील' क्यों कहा?
वांगचुक के अनशन तोड़ने पर देश ने क्या कहा?#DNA #DNAWithRahulSinha #SonamWangchuk #CJPProtest #Congress @RahulSinhaTV pic.twitter.com/MLsGFqSOUe
— Zee News (@ZeeNews) July 24, 2026
अब UPSC की तर्ज पर NTA में नई व्यवस्था बनाने की तैयारी है. दोनों संस्थाओं के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी संरचना और कामकाज का है. UPSC एक संवैधानिक संस्था है, जबकि NTA शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है. UPSC के पास सैकड़ों स्थायी अधिकारियों वाला मजबूत सचिवालय और बहुस्तरीय गोपनीय परीक्षा प्रणाली है, जबकि NTA में सिर्फ 24 स्थायी कर्मचारी हैं और उसका बड़ा हिस्सा संविदा और आउटसोर्स व्यवस्था पर निर्भर है. UPSC सीमित परीक्षाएं कराता है, जबकि NTA को NEET, JEE, CUET और UGC-NET जैसी कई बड़ी परीक्षाओं का संचालन करना पड़ता है, जिससे उस पर कहीं अधिक प्रशासनिक दबाव रहता है.
NTA पर एक्शन और सुधार देश के युवाओं के भविष्य में बड़ा निवेश हैं. NTA पर एक्शन से पहले सरकार ने पेपर लीक सिस्टम के लिए कई और कदम उठाए हैं. केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक रोकने वाले कानून यानी 'सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, 2024' में संशोधन को मंज़ूरी दे दी. इस बिल में क्या-क्या प्रावधान है. कैसे ये बिल पिछले कानून से ज्यादा सख्त है. ये बिल कब संसद में पेश किया जाएगा.
आंदोलन कर रहे छात्रों की बात सुनने और सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा के लिए पिछले 24 घंटे में दो बड़ी बैठक हुई है. पहली मुलाकात गुरुग्राम के उस अस्पताल में हुई जहां सोनम वांगचुक का इलाज चल रहा है. दूसरी मुलाकात दिल्ली के विट्ठल भाई हाउस के फ्लैट नबंर 504 में हुई, इस बैठक में कौन-कौन शामिल था. बैठक में क्या बात हुई. इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे. इसे मिस मत किजिएगा, क्योंकि इसी बैठक से आंदोलन का भविष्य तय होगा.
अब बात करते हैं दिल्ली में सरकार और सीजेपी के नेताओं के बीच हुई दूसरे राउंड की बैठक की. करीब 96 घंटे पहले 20 जुलाई को सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच पहले राउंड की बैठक हुई थी. आज दूसरे राउंड की बैठक हुई. यानी 100 घंटे में सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच दो बैठक हो चुकी है. तीसरी बैठक कल होने वाली है. जैसा की हमने बताया दूसरी बैठक दिल्ली के विट्ठल भाई पटेल हाउस के फ्लैट नंबर 504 में हुई. ये जगह जंतर-मंतर से करीब 7 किलोमीटर दूर है. सीजेपी ने न्यूट्रल जगह पर बैठक की मांग की थी.
बैठक दोपहर करीब 12 बजकर 40 मिनट पर शुरू हुई. इसका समापन दोपहर 2 बजकर 20 मिनट पर हुआ. यानी करीब 1 घंटा और 40 मिनट दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई. बैठक में सरकार की तरफ से केंद्रीय जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह शामिल हुए. जेपी नड्डा 20 जुलाई की बैठक में भी शामिल थे. वो मेडिकल एजुकेशन से जुड़े मुद्दे देखते हैं. इसलिए उनका इस बैठक में मौजूद रहना महत्वपूर्ण है. वहीं डॉ जितेंद्र सिंह पीएमओ में राज्यमंत्री होने के कारण सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से समन्वय बनाते हैं.
कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से बैठक में उनके प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका शामिल हुए. पहले राउंड की बैठक में भी यही दोनों शामिल हुए थे. अभिजीत दीपके अब तक किसी बातचीत में शामिल नहीं हुए हैं. बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से तीन मांगें रखी गईं. पहली ये की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें. दूसरी ये की नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करनेवाले छात्रों के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद की जाए. तीसरी ये की कि 20 जुलाई को हुए सांसद मार्च के दौरान हुए हंगामे में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए. FIR दर्ज हुई है तो उसे वापस लिया जाए.
सीजेपी की तरफ से आज सरकार को परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए 5 सुझाव भी दिए गए. सौरव दास और आशुतोष रांका ने अपनी मांगों का एक पत्र केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को सौंपा. सीजेपी नेताओं का दावा है कि मुआवजा और छात्रों के ख़िलाफ़ FIR और कानूनी मामले वापस लेने की दो मांगों पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है. लेकिन बात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अटकी है. सीजेपी अपनी इन तीनों मांगों को लगातार उठाती रही है. यानी उसके रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है. फिर आंदोलन का चेहरा रहे सोनम वांगचुक ने किन शर्तों पर अनशन खत्म किया वो जानना दिलचस्प है.
आज आपको ये भी जानना चाहिए, कि सीजेपी के जो नेता सरकार से बात कर रहे हैं वो किससे सलाह कर बातचीत का एजेंडा तय कर रहे हैं. कौन ये तय कर रहा है कि प्रतिनिधिमंडल में आंदोलनकारियों की तरफ से कौन-कौन शामिल होगा. मांगों को तय करने का प्रोसेस क्या है. क्या इन महत्वपूर्ण फैसलों के लिए सीजेपी ने कोई कमेटी बनाई है. क्या आंदोलन कर रहे छात्रों से चर्चा के बाद बातचीत का एजेंडा तय हो रहा है. ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं. क्योंकि ये देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों से जुड़ा मुद्दा है. इसमें पारदर्शिता जरूर होनी चाहिए. उम्मीद है कॉकरोच जनता पार्टी इन सवालों का जवाब भी देगी .
आज की बैठक में दोनों पक्षों के बीच दो मांगों पर सहमति बनती दिख रही है. बैठक खत्म होने के बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि कल यानी शनिवार दोपहर फिर बैठक होगी. उसमें सरकार सीजेपी की मांगों पर जवाब देगी. जब सीजेपी और केंद्र सरकार को दोनों मंत्रियों के बीच बैठक खत्म हुई, उसके ठीक बाद छात्रों के लिए एक बड़ी खबर आई. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक के दोषियों पर सख्ती के लिए पेपर लीक रोकनेवाले 2024 के कानून को में संशोधन को मंज़ूरी दे दी. सूत्रों का दावा है कि ये बिल सोमवार यानी 27 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा.
छात्रों की शिकायत को लेकर सरकार त्वरीत एक्शन के मोड में है. आज आपको पुराने कानून और नए कानून में फर्क को जरूर समझना चाहिए. अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए. हो सकते तो इसे नोट भी कर लिजिएगा.मौजूदा कानून जो 2024 में पास हुआ था उसमें पेपर लीक पर 3 से पांच साल की जेल की सजा का प्रावधान था. नए कानून में 10 साल सजा का प्रावधान होगा. यानी पेपर लीक करनेवाले जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेल में गुजारेंगे.
पुराने कानून में पेपर लीक के केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने का कानूनी प्रावधान नहीं था. नए संशोधन में सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को कानूनी दर्जा दिया गया है. अब तय समय सीमा में पेपर लीक कर छात्रों का भविष्य बर्बाद करनेवाले पापी अपने अपराध की सजा पाएंगे. इससे एक मिसाल बनेगी.
पहले के कानून में सुनवाई की समय सीमा तय नहीं थी. नए कानून में अधिकतम 3 महीने में सुनवाई और फैसला अनिवार्य कर दिया है. समझिए केस दर्ज दोने के 90 दिन में पेपर लीक के पापियों को उनके पाप की सजा मिलेगी. इससे पेपर लीक माफिया में खौफ बढ़ेगा और छात्रों का सिस्टम में भरोसा बढ़ेगा.
युवाओं को श्रेष्ठ शिक्षा और लीक प्रूफ सिस्टम देने के लिए पिछले 24 घंटे में सरकार त्वरीत मोड में है. सरकार के एक्शन की पूरी टाइमलाइन को एक बार गौर से समझिए. गुरुवार रात 11 बजकर 52 मिनट पर पीएम मोदी का वीडियो मैसेज आया. पीएम का वीडियो आने के करीब 38 मिनट बाद यानी रात 12 बजकर 30 मिनट पर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ. आज दोपहर 12 बजकर 40 मिनट पर सरकार और सीजेपी की बैठक हुई.
बैठक खत्म होते ही सरकार की तरफ से बता दिया गया की पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधानों को मंजूरी दे दी गई है. यानी सरकार का एक्शन फास्ट फॉरवर्ड मोड में है. सरकार उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रही है जो पेपर लीक पर छात्रों की तरफ से पूछे जा रहे हैं.
कांग्रेस ने कल देशभर में पेपर लीक के खिलाफ कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है. इसकी जानकारी कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक पत्र जारी कर दिया है. कल विरोध प्रदर्शन को कामयाब बनाने के लिए कांग्रेस ने अपनी सभी प्रदेश कमेटियों को निर्देश दिया है. फिर उस मूल सवाल पर लौटते हैं आखिर जिस आंदोलन का चेहरा सोनम वांगचुक थे उन्होंने क्यों अनशन खत्म कर दिया और अभिजीत दीपके क्यों आंदोलन खत्म नहीं कर रहे हैं. इस समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि अब से करीब 22 घंटे पहले गुरुग्राम से उस अस्पताल में क्या हुआ जहां सोनम वांगचुक का इलाज हो रहा है.
गुरुवार की रात करीब 1बजकर 21 मिनट पर सोनम वांगचुक ने एक पोस्ट शेयर की. कहा केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा, डॉ. जितेंद्र सिंह और लेह-लद्दाख की शीर्ष संस्था के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैंने आखिरकार 26 दिनों बाद अपना अनशन तोड़ा दिया. उन्होंने बताया कि अलग-अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन तोड़ने का आग्रह किया था. वांगचुक ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है.
सोनम वांगचुक ने छात्रों के हित को सबसे ऊपर रखा है. इससे पहले भी सोनम कह चुके थे कि अगर सरकार छात्रों से जुड़ी उनकी मांग को मान लेती है तो वो अनशन खत्म कर देंगे. सोनम को सरकार ने भरोसा दिया है कि प्रदर्शनकारियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी. ये मांग सोनम वांगचुक की लिस्ट में सबसे ऊपर था.यही भरोसा सरकार ने सीजेपी को भी दिया है. लेकिन ये मांग सीजेपी के लिस्ट में टॉप पर नहीं हैं.
सरकार ने नीट पेपर लीक के बाद खुदकुशी करनेवालों छात्रों के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद का भी भरोसा दिया है. सोनम वांगचुक की ये दूसरी बड़ी मांग थी. यही आश्वासन सीजेपी को दिया गया है. सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सोनम वांगचुक को आश्वासन नहीं दिया गया है. सोनम इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे थे. ये चर्चा आनेवाले दिनों में हो सकती है.
पेपर लीक के खिलाफ सरकार का जो त्वरीत एक्शन दिख रहा है उसकी शुरुआत गुरुवार रात 11 बजकर 52 मिनट पर हुई. पीएम मोदी ने गुरुवार रात को एक वीडियो जारी किया. छात्रों की पीड़ा पर गंभीर चिंता जताते हुए पीएम ने बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में सरकार पेपर लीक पर सख्त कदम उठाएगी.
समझिए सरकार पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून ला रही है. दोषियों के खिलाफ समयसीमा में कार्रवाई होगी. एक्शन की शुरुआत हो भी गई है. ये छात्र हित में बड़ा फैसला है. अब से करीब 18 घंटे बाद फिर सरकार और सीजेपी के बीच तीसरे दौर की बैठक होगी. देखना होगा इस बैठक में कोई सहमति बनती है या नहीं.