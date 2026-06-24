DNA Hindi: शुभेंदु सरकार पर बंगाल की संस्कृति को बदलने का आरोप लगाया जा रहा है. इस बहस की तह तक जाने से पहले आपको पूरा मामला जानना चाहिए. दरअसल बंगाल सरकार ने कोलकाता नगर निगम के तहत आने वाले स्कूलों में मिड डे मील उपलब्ध कराने का जिम्मा इस्कॉन को सौंपा है.
इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. यानी वो संस्था जो दुनिया भर में लोगों को भगवान कृष्ण की भक्ति और गीता के ज्ञान से जोड़ती है. सनातन संस्कृति का प्रचार-प्रसार करती है. इस्कॉन को मिड-डे मील का जिम्मा सौंपे जाने से विपक्ष क्यों नाराज है. ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस फैसले का प्रभाव कितने स्कूलों और बच्चों पर पड़ेगा.
कोलकाता नगर निगम के तहत करीब 1,800 प्राइमरी और अपर प्राइमरी सरकारी स्कूल आते हैं. इन स्कूलों में आठवीं क्लास तक लगभग एक लाख बच्चे पढ़ते हैं. यानी एक लाख बच्चों को खाना सप्लाई करने का काम इस्कॉन को सौंपा गया है.
इस्कॉन की तरफ से मिड-डे मील उपलब्ध कराने का मतलब है कि अब स्कूली बच्चों को मांसाहारी की जगह केवल शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा. इस्कॉन की रसोई में केवल सात्विक और शुद्ध शाकाहारी भोजन तैयार होता है. स्कूली बच्चों के लिए अभी तक इस्कॉन ने अपना मेन्यू जारी नहीं किया है लेकिन ये तय है कि अब मिड-डे मील के तहत अंडा नहीं मिलेगा. फिलहाल बच्चों को हफ्ते में एक दिन मिड-डे मील में अंडा दिया जाता था.
#DNAमित्रों | बंगाल के स्कूलों में Menu बदलने वाला है...अंडे के दिन लदेंगे.. बच्चे शाकाहारी खाएंगे!
इस्कॉन के 'मिड-डे मील' पर सियासत क्यों?#DNA #DNAWithRahulSinha #WestBengal #MiddayMeal @RahulSinhaTV pic.twitter.com/xHCBzZRet4
— Zee News (@ZeeNews) June 24, 2026
इसी वजह से ये फैसला राजनीतिक और सांस्कृतिक बहस का विषय बन गया है. विपक्ष का आरोप है कि बंगाल में लोग पारंपरिक रूप से मांसाहारी भोजन करते हैं. इस फैसले के जरिए खान-पान की आदतों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. साथ ही ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी कैसे पूरी होगी. लेकिन इस्कॉन के पास सभी आरोपों का जवाब है. इस्कॉन के मुताबिक़ शाकाहारी भोजन बांग्ला संस्कृति के खिलाफ नहीं है.
गौड़ीय वैष्णव परंपरा की स्थापना करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु खुद बंगाल से थे और गौड़ीय वैष्णवों की खानपान की परंपरा हमेशा से शाकाहारी रही है. इस्कॉन का ये भी कहना है कि प्रोटीन के अनेक शाकाहारी विकल्प हैं. इनमें दाल, सोयाबीन, राजमा और पनीर शामिल हैं. इस्कॉन को पहली बार किसी राज्य में मिड-डे मील तैयार करने का काम नहीं सौंपा गया है. 2004 से इस्कॉन मिड-डे मील की सप्लाई कर रही है.
इस्कॉन से जुड़ा अन्नमित्र फाउंडेशन 8 राज्यों के 22 शहरों में मिड-डे मील तैयार करने का काम करता है. क़रीब 12 लाख बच्चे ये मिड-डे मील खा रहे हैं. इस मामले में उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है.
इस्कॉन के मुताबिक वो पिछले एक दशक से उत्तरी कोलकाता के कुछ क्षेत्रों में लगभग 17,000 बच्चों को अपने स्तर पर मिड-डे मील उपलब्ध करा रही है. लेकिन अब बंगाल में उसे सरकारी स्तर पर मिड-डे मील के कार्यक्रम से जोड़ा गया है. इसके लिए इस्कॉन कोलकाता में एक विश्व स्तरीय रसोई बनाने की तैयारी कर रही है. यहां बना खाना बच्चों को परोसा जाएगा. इस काम में एक महीने का समय लगने का अनुमान है.
यहां आपको ये भी जानना चाहिए कि बंगाल में अभी तक प्राइमरी स्कूल में एक बच्चे के मिड-डे मील पर केवल 6 रुपये 78 पैसे का आवंटन किया जाता था. लेकिन शुभेंदु सरकार ने अपने बजट में ये बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया है. जो लोग अंडा नहीं होने पर पौष्टिक भोजन नहीं मिलने की बात कर रहे हैं, उन्होंने मिड-डे मील पर खर्च बढ़ाने की ज़रूरत नहीं समझी. दूसरी तरफ़ इस्कॉन का कहना है कि वो जो थाली बच्चों को परोसेगी, उसकी लागत 10 रुपये से भी ज़्यादा होगी. वो अपने दान देने वालों की मदद से खर्च में इस अंतर की भरपाई करेगी. यानी बच्चों को खाना परोसने में इस्कॉन अपना योगदान भी देगी.
वैसे खान-पान की संस्कृति को लेकर बंगाल में विवाद पुराना रहा है. बंगाल चुनाव के दौरान भी TMC ने आरोप लगाए थे कि बीजेपी बंगाल के लोगों पर ज़बरन शाकाहारी भोजन थोप देगी. ये भी आरोप लगाए गए कि बीजेपी की सरकार बनी तो बंगाल में मछली और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी.
लेकिन चुनाव जीतने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मछली खाने को बढ़ावा दिया है. इसके लिए केवल 5 रुपये में मछली-चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की गई है. राज्य भर में 400 कैंटीन के ज़रिए ये योजना चलाई जा रही है जिसका फायदा लोग उठा रहे हैं.