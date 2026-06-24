यहां आपको ये भी जानना चाहिए कि बंगाल में अभी तक प्राइमरी स्कूल में एक बच्चे के मिड-डे मील पर केवल 6 रुपये 78 पैसे का आवंटन किया जाता था. लेकिन शुभेंदु सरकार ने अपने बजट में ये बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया है. जो लोग अंडा नहीं होने पर पौष्टिक भोजन नहीं मिलने की बात कर रहे हैं, उन्होंने मिड-डे मील पर खर्च बढ़ाने की ज़रूरत नहीं समझी. दूसरी तरफ़ इस्कॉन का कहना है कि वो जो थाली बच्चों को परोसेगी, उसकी लागत 10 रुपये से भी ज़्यादा होगी. वो अपने दान देने वालों की मदद से खर्च में इस अंतर की भरपाई करेगी. यानी बच्चों को खाना परोसने में इस्कॉन अपना योगदान भी देगी.