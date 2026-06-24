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DNA: क्या Mid-day Meal में बच्चे केवल शाकाहारी खाएंगे? शुभेंदु सरकार के फैसले से क्यों मचा सियासी बवाल?

पश्चिम बंगाल में पहली बार चुन कर आई बीजेपी सरकार लगातार कई बड़े फैसले ले रही है. इस बीच बंगाल सरकार ने कोलकाता नगर निगम के तहत आने वाले स्कूलों में मिड डे मील उपलब्ध कराने का जिम्मा इस्कॉन को सौंपा है. इसके बाद विवाद खड़ा होने लगा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 24, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:12 PM IST
DNA: क्या Mid-day Meal में बच्चे केवल शाकाहारी खाएंगे? शुभेंदु सरकार के फैसले से क्यों मचा सियासी बवाल?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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