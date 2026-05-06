Advertisement
trendingNow13207418
Hindi NewsदेशDNA: पंजाब को कश्मीर बनाने की साजिश का पर्दाफाश, कैसे नई खालिस्तानी प्लानिंग की खुली पोल?

DNA: पंजाब को कश्मीर बनाने की साजिश का पर्दाफाश, कैसे नई खालिस्तानी प्लानिंग की खुली पोल?

पंजाब में हुए मंगलाव को केवल कुछ घंटों के अंतराल पर हुए धमाकों की जिम्मेदारी खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है. इसके बाद साफ हो गया है कि धमाकों के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है. आइए आपको इस पूरे कनेक्शन को समझाते हैं.... 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 06, 2026, 11:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: पंजाब को कश्मीर बनाने की साजिश का पर्दाफाश, कैसे नई खालिस्तानी प्लानिंग की खुली पोल?

DNA: पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम के बाद अब हम आपके सामने पंजाब में पाकिस्तान की बारूदी साजिश का विश्लेषण करने जा रहे हैं. इस साजिश का मकसद है पंजाब को कश्मीर की तर्ज पर आतंकवाद के जरिए सुलगाना. पिछले चौबीस घंटों के अंदर पंजाब में दो धमाके हुए हैं. पहला धमाका जालंधर शहर में हुआ. 

जालंधर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कैंप के नजदीक एक दुपहिया वाहन में धमाका हुआ था. दूसरा ब्लास्ट सिख धर्म के पावन स्थल अमृतसर में हुआ. अमृतसर में सेना की छावनी के नजदीक एक धमाका हुआ और फिर दुपहिया वाहन में आग लग गई. दोनों ही वारदातों में दुपहिया वाहन और कम तीव्रता वाले विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया और दोनों ब्लास्ट जवानों के कैंप के नजदीक किए गए. ये तथ्य बताते हैं कि दोनों धमाकों के पीछे एक ही गुट या शख्स का हाथ है.

खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली धमाकों की जिम्मेदारी 

सोशल मीडिया पर खालिस्तान लिबरेशन आर्मी नाम के एक संगठन ने इन दोनों धमाकों की जिम्मेदारी ली है. इस पोस्ट ने साफ कर दिया है कि इन धमाकों के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है. खुद पंजाब पुलिस भी धमाकों के पाकिस्तान कनेक्शन की पुष्टि कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के कम होने के बाद से ISI लगातार, पंजाब में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही है. अगर आप पिछले एक दशक के पैटर्न को देखेंगे तो आपको ISI के K-2 मॉडल. यानी कश्मीर और खालिस्तान में कुछ समानताएं नजर आएंगी. ये पाकिस्तान का वो पुराना टेरर प्रोजेक्ट है जिसे पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोबारा आगे बढ़ा रहा है.

जब 90 के दशक में सक्रिय था यह संगठन

जिस खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पंजाब धमाकों की जिम्मेदारी ली है. वो 90 के दशक तक सक्रिय था. उसके बाद इस संगठन की सक्रियता तकरीबन शून्य हो गई थी. ये नाम सालों बाद दोबारा सामने आया है. इसी तरह कश्मीर में 90 के दशक में खत्म हो चुके अल-बद्र को पाकिस्तान ने दोबारा खड़ा किया था. 

सेना को निशाना बनाने की हुई कोशिश

खालिस्तानी आतंकियों ने बीएसएफ और सेना को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की है. इसी तरह कश्मीर में भी सेना और जवानों के खिलाफ उड़ी और पुलवामा जैसे हमले हो चुके हैं. खालिस्तानी आतंकियों ने पिछले एक दशक में टारगेटिड किलिंग्स की हैं. पंजाब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से जुड़े लोगों पर हमला हुआ है. कश्मीर में भी TRF और PAFF जैसे लश्कर और जैश के गुट पहलगाम जैसी टारगेटिड किलिंग्स कर चुके हैं.

पहलगाम हमले के बाद भारतीय इंटेलिजेंस हलकों में पाकिस्तान की इस नीति को एक नाम दिया गया था. ये नाम था रीब्रांडिंग ऑफ आर्म्स. यानी जब किसी एक आतंकी संगठन को लेकर अंतराष्ट्रीय दबाव बढ़ता है तो पाकिस्तान पुराने आतंकी संगठनों को जिंदा कर देता है. यही पैटर्न जालंधर और अमृतसर के धमाकों में साफ-साफ नजर आ रहा है. भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए आतंक को खाद-पानी देना पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी रही है. हैरानी तब होती है जब अपने ही देश के अंदर मौजूद नेता, आतंकी वारदातों में भी राजनीति ढूंढने लगते हैं. राजनीति का ये चरित्र समझने के लिए आपको पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान ध्यान से सुनना और समझना चाहिए.

पंजाब तो खुद आतंकवाद का रक्तरंजित अध्याय देख चुका है. तकरीबन 10 साल लंबे इस चैप्टर में 21 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. इसके बावजूद पंजाब के सीएम साहब इन धमाकों को छोटा-मोटा कह रहे हैं. इसी बयान की वजह से हम आपको दोबारा जालंधर ब्लास्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं. ताकि आप खुद ये तय कर सकें कि ये छोटे-मोटे धमाके थे या फिर देश के खिलाफ बड़ी साजिश. आतंकी साजिश में भी राजनीति ढूंढने वाले मान साहब को अपने बयान पर एक नसीहत भरा जवाब भी मिला है.

ये हम और आप जानते हैं कि भारत के लिए आतंकवाद एक राष्ट्रीय चुनौती है. आतंकी गतिविधियों को लेकर राजनीति करना या राजनीति से प्रेरित बयान देना सही नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि एक देश के तौर पर हमारे अंदर जितने मतभेद होंगे. दुश्मन यानी पाकिस्तान इन मतभेदों का उतना ही फायदा उठाएगा . राष्ट्र के अंदर ऐसे ही मतभेदों को लेकर आचार्य चाणक्य ने एक महत्वपूर्ण सूत्र लिखा था.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

DNAdna hindi

Trending news

DNA: भारत की ताकत ने दुनिया को किया हैरान, डिफेंस सेक्टर में रिकॉर्ड ग्रोथ?
operation sindoor
DNA: भारत की ताकत ने दुनिया को किया हैरान, डिफेंस सेक्टर में रिकॉर्ड ग्रोथ?
बस स्टैंड पर खड़ी थीं महिला कमिश्नर, बदमाशों ने घेरा; खुली महिला सुरक्षा की पोल
woman safety
बस स्टैंड पर खड़ी थीं महिला कमिश्नर, बदमाशों ने घेरा; खुली महिला सुरक्षा की पोल
भारत में सबसे ज्यादा संतरे उगाने वाला वो शहर, जिसे कहा जाता है 'ऑरेंज सिटी'
India Interesting Facts in Hindi
भारत में सबसे ज्यादा संतरे उगाने वाला वो शहर, जिसे कहा जाता है 'ऑरेंज सिटी'
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर विवाद , CJI को शामिल करने पर SC ने क्या कहा!
 Supreme Court
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर विवाद , CJI को शामिल करने पर SC ने क्या कहा!
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, कश्मीर से बिहार तक गिरेगा पारा; IMD का अलर्ट
weather updates
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, कश्मीर से बिहार तक गिरेगा पारा; IMD का अलर्ट
चुनाव जीतते ही विजय पर बढ़ी मुश्किलें! मद्रास हाई कोर्ट में FIR की मांग; वजह जानें
thalapati vijay
चुनाव जीतते ही विजय पर बढ़ी मुश्किलें! मद्रास हाई कोर्ट में FIR की मांग; वजह जानें
तमिलनाडु में TVK बहुमत से दूर, विजय के लिए 'आपदा' में DMK-AIADMK को दिखने लगा 'अवसर'
Tamilnadu politics
तमिलनाडु में TVK बहुमत से दूर, विजय के लिए 'आपदा' में DMK-AIADMK को दिखने लगा 'अवसर'
किसी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की गुस्ताखी की तो जेल में सड़ेगा: CM
Bhagwant Singh Mann
किसी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की गुस्ताखी की तो जेल में सड़ेगा: CM
महाराष्ट्र में नहीं होगी सरकारी कर्मचारियों की हिंदी परीक्षा, सरकार ने लगाई रोक
Maharashtra news
महाराष्ट्र में नहीं होगी सरकारी कर्मचारियों की हिंदी परीक्षा, सरकार ने लगाई रोक
देश के अन्नदाताओं से बड़ी लूट, कैसे किसानों की खाद चुराकर मुनाफा कमा रही कंपनियां?
Urea Theft
देश के अन्नदाताओं से बड़ी लूट, कैसे किसानों की खाद चुराकर मुनाफा कमा रही कंपनियां?