DNA: पंजाब को कश्मीर बनाने की साजिश का पर्दाफाश, कैसे नई खालिस्तानी प्लानिंग की खुली पोल?

पंजाब में हुए मंगलाव को केवल कुछ घंटों के अंतराल पर हुए धमाकों की जिम्मेदारी खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है. इसके बाद साफ हो गया है कि धमाकों के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है. आइए आपको इस पूरे कनेक्शन को समझाते हैं....
Trending Photos
DNA: पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम के बाद अब हम आपके सामने पंजाब में पाकिस्तान की बारूदी साजिश का विश्लेषण करने जा रहे हैं. इस साजिश का मकसद है पंजाब को कश्मीर की तर्ज पर आतंकवाद के जरिए सुलगाना. पिछले चौबीस घंटों के अंदर पंजाब में दो धमाके हुए हैं. पहला धमाका जालंधर शहर में हुआ.
जालंधर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कैंप के नजदीक एक दुपहिया वाहन में धमाका हुआ था. दूसरा ब्लास्ट सिख धर्म के पावन स्थल अमृतसर में हुआ. अमृतसर में सेना की छावनी के नजदीक एक धमाका हुआ और फिर दुपहिया वाहन में आग लग गई. दोनों ही वारदातों में दुपहिया वाहन और कम तीव्रता वाले विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया और दोनों ब्लास्ट जवानों के कैंप के नजदीक किए गए. ये तथ्य बताते हैं कि दोनों धमाकों के पीछे एक ही गुट या शख्स का हाथ है.
सोशल मीडिया पर खालिस्तान लिबरेशन आर्मी नाम के एक संगठन ने इन दोनों धमाकों की जिम्मेदारी ली है. इस पोस्ट ने साफ कर दिया है कि इन धमाकों के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है. खुद पंजाब पुलिस भी धमाकों के पाकिस्तान कनेक्शन की पुष्टि कर रही है.
कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के कम होने के बाद से ISI लगातार, पंजाब में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही है. अगर आप पिछले एक दशक के पैटर्न को देखेंगे तो आपको ISI के K-2 मॉडल. यानी कश्मीर और खालिस्तान में कुछ समानताएं नजर आएंगी. ये पाकिस्तान का वो पुराना टेरर प्रोजेक्ट है जिसे पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोबारा आगे बढ़ा रहा है.
#DNAमित्रों | पंजाब को कश्मीर बनाने की साजिश Decode, नई खालिस्तानी साजिश का DNA विश्लेषण#DNA #DNAWithRahulSinha #Punjab #ISI #Pakistan@RahulSinhaTV pic.twitter.com/oncaMgaOYH
— Zee News (@ZeeNews) May 6, 2026
जिस खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पंजाब धमाकों की जिम्मेदारी ली है. वो 90 के दशक तक सक्रिय था. उसके बाद इस संगठन की सक्रियता तकरीबन शून्य हो गई थी. ये नाम सालों बाद दोबारा सामने आया है. इसी तरह कश्मीर में 90 के दशक में खत्म हो चुके अल-बद्र को पाकिस्तान ने दोबारा खड़ा किया था.
खालिस्तानी आतंकियों ने बीएसएफ और सेना को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की है. इसी तरह कश्मीर में भी सेना और जवानों के खिलाफ उड़ी और पुलवामा जैसे हमले हो चुके हैं. खालिस्तानी आतंकियों ने पिछले एक दशक में टारगेटिड किलिंग्स की हैं. पंजाब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से जुड़े लोगों पर हमला हुआ है. कश्मीर में भी TRF और PAFF जैसे लश्कर और जैश के गुट पहलगाम जैसी टारगेटिड किलिंग्स कर चुके हैं.
पहलगाम हमले के बाद भारतीय इंटेलिजेंस हलकों में पाकिस्तान की इस नीति को एक नाम दिया गया था. ये नाम था रीब्रांडिंग ऑफ आर्म्स. यानी जब किसी एक आतंकी संगठन को लेकर अंतराष्ट्रीय दबाव बढ़ता है तो पाकिस्तान पुराने आतंकी संगठनों को जिंदा कर देता है. यही पैटर्न जालंधर और अमृतसर के धमाकों में साफ-साफ नजर आ रहा है. भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए आतंक को खाद-पानी देना पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी रही है. हैरानी तब होती है जब अपने ही देश के अंदर मौजूद नेता, आतंकी वारदातों में भी राजनीति ढूंढने लगते हैं. राजनीति का ये चरित्र समझने के लिए आपको पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान ध्यान से सुनना और समझना चाहिए.
पंजाब तो खुद आतंकवाद का रक्तरंजित अध्याय देख चुका है. तकरीबन 10 साल लंबे इस चैप्टर में 21 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. इसके बावजूद पंजाब के सीएम साहब इन धमाकों को छोटा-मोटा कह रहे हैं. इसी बयान की वजह से हम आपको दोबारा जालंधर ब्लास्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं. ताकि आप खुद ये तय कर सकें कि ये छोटे-मोटे धमाके थे या फिर देश के खिलाफ बड़ी साजिश. आतंकी साजिश में भी राजनीति ढूंढने वाले मान साहब को अपने बयान पर एक नसीहत भरा जवाब भी मिला है.
ये हम और आप जानते हैं कि भारत के लिए आतंकवाद एक राष्ट्रीय चुनौती है. आतंकी गतिविधियों को लेकर राजनीति करना या राजनीति से प्रेरित बयान देना सही नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि एक देश के तौर पर हमारे अंदर जितने मतभेद होंगे. दुश्मन यानी पाकिस्तान इन मतभेदों का उतना ही फायदा उठाएगा . राष्ट्र के अंदर ऐसे ही मतभेदों को लेकर आचार्य चाणक्य ने एक महत्वपूर्ण सूत्र लिखा था.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.