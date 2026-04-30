DNA: 'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, भागवत गीता के नाम पर कैसे विचारों का हो रहा 'धर्मांतरण'!

तेलंगाना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर 'त्रैत सिद्धांत भगवत गीता' नाम की एक किताब बांटी जा रही है. दावा किया जा रहा है कि हिंदू, मुस्लिम और ईसान के लिए समान आध्यात्मिक दृष्टिकोण देने के नाम पर लिखी गई है, लेकिन सच्चाई इससे इतर है.
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DNA: शिक्षा के पवित्र उद्देश्य में लूट और लालच की मिलावट कर दी गई है. मिलावट एक अखिल भारतीय स्तर की गंभीर समस्या है. खाने-पीने के सामान से लेकर जीवन रक्षक दवा तक में मिलावट की जा रही है. लेकिन अब हम जिस मिलावट के बारे में बताने जा रहे हैं, वो सबसे खतरनाक है. ये धर्म और आस्था में मिलावट है. ये सवा सौ करोड़ हिंदुओं के धर्मग्रंथ में मिलावट है.
अधर्मियों ने उस भगवत गीता में मिलावट कर दी है, जिसका एक-एक श्लोक सनातनियों की श्रद्धा का स्रोत है. ये बहुत खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने जो कहा है उसे किसी और के नाम पर लिखकर सीधे-सादे सनातनियों को भ्रमित करने की साजिश हो रही है. इसलिए अब हम गीता के नाम पर हो रहे महापाप का विश्लेषण करेंगे.
भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण कहेत हैं कि 'सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा'. जिस गीता में भगवान श्रीकृष्ण इतने उदार भाव से पापियों को संदेश दे रहे हैं, उस गीता में, उन भगवान श्रीकृष्ण के नाम पर मिलावट की जा रही है और ये हो रहा है तेलंगाना में जहां अध्यात्म और मिशन के नाम पर गीता के संदेश को संशोधित किया गया है, उसमें मिलावट की है और इसी से लोगों को बरगला रहे हैं. हिंदू, मुस्लिम और ईसान के लिए समान आध्यात्मिक दृष्टिकोण देने के नाम पर लिखी गई किताब जो बांटी जा रही है, उसका नाम 'त्रैत सिद्धांत भगवत गीता' है.
#DNAमित्रों | 'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश Exposed...भागवत गीता के नाम पर विचारों का 'धर्मांतरण'!#DNA #DNAWithRahulSinha #Telangana #BhagavadGita #Hindu @RahulSinhaTV pic.twitter.com/B1XCX1qD0U
— Zee News (@ZeeNews) April 30, 2026
इस किताब के कवर पर श्रीकृष्ण और अर्जुन की सांकेतिक तस्वीर भी लगी है. लेकिन किताब के अंदर जो संदेश लिखा है उसमें विष की तरह मिलावट है. इस 'त्रैत सिद्धांत भगवत गीता' श्रीकृष्ण के नाम पर ईसा मसीह का गुणगान किया गया है. परंपरा को लेकर जो श्रीकृष्ण ने कहा है उसे जीसस से जोड़ दिया गया है. इस किताब में लिखा हुआ है कि ईसा मसीह ने चमत्कार करके लोगों को बचाया है.
तेलंगाना के खम्मम जिले में ये किताबें बांटी जा रही है. कुछ प्रचारक किताब बांटते-बांटते एक घर तक पहुंचे. एक सनातनी ने किताब के नाम पर किए जा रहे इस धार्मिक छल को पकड़ लिया. किताब के पन्ने पलटकर सुना दिया कि कैसे भगवत गीता में मिलावट किया गया है. तेलगू में किताब है. तेलगू में ही बहस हो रही है. हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह एक सनातनी ने इस साजिश को बेनकाब किया.
श्रीश्रीश्री आचार्य प्रबोधानंद योगीश्वरुलु खुद को आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और लेखक बतात हैं. इन्हें द्वैत और अद्वैत को जोड़कर त्रैत सिद्धांत बनाया है, मानव को आत्मज्ञान देकर आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए उन्होंने अपनी किताबों में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई के लिए एक समान आध्यात्मिक दृष्टिकोण दी है. लेकिन उनकी इस दृष्टिकोण में ही घनघोर मिलावट है. ये मिलावट इस दर्जे की है प्रारब्ध पर जो बात श्रीकृष्ण ने कही उसे जीसस के नाम पर बता दिया गया. 'त्रैत सिद्धांत भगवत गीता' के पेज नंबर 305 नंबर पर स्पष्ट रूप से लेखक ने जो लिखा है वो महापाप से कम नहीं है. लेकिन इस किताब को प्रचारित-प्रसारित किया जा रहा है.
भोले-भाले समानतियों को ये बताने की कोशिश हो रही है कि जीसस से बड़ा कोई नहीं है. जो सनातन धर्म को मानता है, जिनके लिए देवी-देवता आराध्य हैं. जो श्रीकृष्ण को पूजता है और जो सनतनी गीता के संदेश को आत्मसात करता है. उसके लिए ये कितना बड़ा छल है, वो समझ सकते हैं. धर्मग्रंथ पर इस अतिक्रमण को लेकर हिंदू संगठनों से जुड़े लोग क्या कह रहे हैं, वो हम आपको सुनाते हैं.
गीता के दो उपदेश सनातनधर्मियों को हजारों साल से राह दिखा रहे हैं उसे समान आध्यात्मिक दृष्टिकोण बताकर जीसस का बता दिया गया. ये समान आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं विचारों का धर्मांतरण है. ये पाप है. ये सनातनधर्मियों को भ्रमित करने की साजिश है. जरूरी है कि इस साजिश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो.
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