DNA: धर्म पूछ कर हमला...मुंबई में हुई 'पहलगाम पार्ट-2' की साजिश; क्या है ‘लोन वुल्फ’, जिसको लेकर जांच में जुटी ATS?

DNA Hindi: पश्चिम बंगाल में राजनीतिक वर्चस्व के लिए हिंसा हो रही है, तो महाराष्ट्र में मजहबी वर्चस्व के लिए हिंसा हुई है. पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ता और वोटर का वैचारिक झुकाव देखकर हमला किया जा रहा है, तो महाराष्ट्र में धर्म पूछकर खून बहाया जा रहा है. मुंबई में ठीक उसी तरह का हमला हुआ है जिस तरह पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था.

22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था. धर्मांध दहशतगर्दों ने धर्म देखकर, नाम पूछकर निर्दोष हिंदुओं की हत्या की थी. गोली मारने से पहले ये सुनिश्चित किया था कि मरने वाले हिंदू हो. ये आतंकी हिंसा और कट्टरपंथ का सबसे विषैला मिश्रण था.

पहलगाम वाले पैटर्न पर मुंबई में हमला

पहलगाम आतंकी हमले के 1 साल 5 दिन बाद फिर उसी पैटर्न पर हमला हुआ है. पहलगाम से करीब 21 सौ किलोमीटर दूर मुंबई के मीरा रोड इलाके में दो सुरक्षा गार्डस पर हमला हुआ. हमलावर ने पहले पीड़ितों का नाम पूछा, उनका धर्म पूछा, जब उसे इत्मीनान हो गया कि सामने दो हिंदू हैं तो उसने चाकू निकाला और हमला कर दिया. नाम पूछकर मजहब देखकर हुआ ये हमला पहलगाम से भी ज्यादा खतरनाक है. क्योंकि इस बार हमलावर अनपढ़ नहीं था. वो बार्डर पार से नहीं आया था.

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई के मीरा रोड के पास 31 साल के जुबैर अंसारी ने दो सिक्योरिटी गार्ड्स राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो रमेश सेन पर चाकू से हमला कर दिया. जुबैर अंसारी की राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन से कोई रंजिश नहीं थी. कोई झगड़ा नहीं था. फिर उसने हमला क्यों किया. अब हम जो बताने जा रहे हैं, उसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझिएगा. क्योंकि मुंबई में जो हुआ वो पहलगाम पार्ट 2 है. इसे हम पहलगाम पार्ट 2 क्यों कह रहे हैं, पहले इसे समझते हैं.

पीड़ित ने पुलिस को क्या बताया?

हमले में घायल सुब्रतो सेन ने पुलिस को बयान दिया है. उन्होंने पुलिस को बताया है कि 27 अप्रैल को दोपहर करीब 3 बजे, एक अनजान आदमी मेरे पास आया और मुझसे पूछा, क्या आगे कोई मस्जिद है? मैंने उससे कहा हां दाईं ओर एक मस्जिद है. उसने मुझसे पूछा कि मस्जिद का नाम क्या है. मैंने उससे कहा कि मुझे नाम नहीं पता. उसने मुझसे फिर पूछा, "क्या तुम हिंदू हो?" मैंने उससे कहा, "हां." समझिए इस अनजान आदमी ने पहली ही मुलाकात में सुब्रतो से उनका धर्म पूछा. आपने कभी सुना है कि कोई किसी अनजान से उसका धर्म पूछता हो.

धर्म पूछने के बाद ये अनजान आदमी चला गया. सुब्रतो ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 4 बजे, मैं चाय पीने के लिए दुकान पर गया. सवाल पूछने वाला आदमी भी वहीं आ गया. मैंने चाय पी और करीब साढ़े चार बजे अपनी ड्यूटी पर लौट आया. इसी बीच, सवाल पूछने वाला आदमी मेरे पास आया और कहा कि क्या तुम हिंदू हो? ये पूछते हुए उसने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा और चाकू से वार कर दिया. फिर हमलावर सुपरवाइजर के केबिन में पहुंचा. वहां सुपरवाइजर राजकुमार मिश्रा से पूछा कि क्या तुम हिंदू हो. फिर कहा कलमा पढ़ो, मिश्रा कलमा नहीं पढ़ पाए, इसलिए उन पर चाकू से हमला कर दिया

मुंबई में हुई वारदात ने खड़े किए सवाल

ठीक वही पैटर्न है जो पहलगाम में हुआ. पहले पीड़ितों का नाम पूछा गया. उनकी धार्मिक पहचान सुनिश्चित की गई. वो मुसलमान हैं ये तय करने के लिए उन्हें कलमा पढ़ने को कहा गया. जब ये साबित हो गया, तय हो गया कि वो मुस्लिम नहीं हैं. तब उन पर हमला किया गया. पहलगाम में गोलियां चलाई गई थी. मुंबई में चाकू से वार किया गया. पहलगाम में पीड़ितों की जान चली गई, मुंबई में पीड़ित अस्पताल में हैं.

समझिए पहलगाम और मुंबई में 21 सौ किलोमीटर की दूरी है. पहलगाम और मुंबई की घटना में एक साल 5 दिन का अंतर है. लेकिन दोनों घटनाओं के पीछे कट्टरपंथ का जहर एक है, मकसद एक है. विधर्मियों को निशाना बनाना. ये कितना खतरनाक ट्रेंड हैं इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे.

जुबेर साल 2000 से 2019 तक अमेरिका में रहा. यानी 19 साल वो अमेरिका में रहा.

उसने अमेरिका से पढ़ाई की है, वो साइंस ग्रेजुएट है.

धर्म पूछकर चाकू मानरेवाला जुबेर साइंस ग्रेजुएट है. अमेरिका से पढ़-लिखकर लौटा है.

वो कोचिंग सेंटर में केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाता था. उसका परिवार अब भी अमेरिका में ही रहता है.

कैसे कट्टरपंथ का वायरस दिमाग को बना रहा जहरीला

कहा जाता है कि साइंस, मैथ्स जैसे विषय पढ़ने वालों की सोच को तर्कसंगत और वैज्ञानिक बनाते हैं. माना जाता था कि वैज्ञानिक सोच के लोग कट्टरपंथी नहीं हो सकते क्योंकि वो तार्किक सवाल पूछते हैं. लेकिन पिछले कुछ समय में कट्टरपंथ के वायरस ने कथित पढ़े-लिखे लोगों के दिमाग को जहरीला बनाया है. ऐसा एक बार नहीं हुआ है.

10 नवंबर 2025 को दिल्ली में लाल किला के सामने आत्मघाती बम धमाका करने वाला उमर नबी डॉक्टर था. इस धमाके की साजिश रचने वाले 4 आरोपियों में तीन डॉक्टर थे.

फरीदाबाद में जिस आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था उसमें डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशनल्स शामिल थे...

2025 में पुलिस ने पुणे में अल कायदा से जुड़े जुबैर हैंगरगेकर को गिरफ्तार किया था. जुबैर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था

पढ़े लिखे युवा क्यों बन रहे कट्टरपंथी?

सवाल ये है कि आखिर डॉक्टर, इंजीनियर, मेडिकल प्रोफेशनल्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये कैसे कट्टरपंथी बन रहे हैं. इनके दिमाग को कट्टरपंथ का वायरस कैसे संक्रमित कर रहा है. आखिर ये इतने कट्टरपंथी कैसे बन रहे हैं कि कोई बारूद बांधकर आत्मघाती धमाका कर देता है. कोई चाकू लेकर सड़क पर निकल जाता है और धर्म पूछकर हमला कर देता है. और कोई हाईटेक ऑफिस में बैठकर धर्मांतरण का कॉरपोरेट नेटवर्क चलाता है.

ये बड़ा सवाल है. इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज हम जैब जुबेर अंसारी के घर पहुंचे. जुबेर किराए के फ्लैट में रहता था. हमारे संवाददाता उसके फ्लैट के बाहर पहुंचे, दरवाजे पर कट्टरपंथ का पहला सबूत मिला.

कैसे धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा जहर?

ये धर्म के नाम पर फैलाया गया जहर है, जो अनपढ़ और पढ़े-लिखे का फर्क नहीं देखता और समान रूप से अनपढ़ और पढ़े लिखे लोगों के दिमाग को संक्रमित करता है. जुबेर अंसारी का दिमाग कट्टरपंथी वायरस से कितना संक्रमित हो चुका था इसके साक्ष्य उसके घर की तलाशी में मिले हैं. पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो आतंकी संगठन ISIS के नाम लिखे कई डॉक्यूमेंट्स और नोट्स मिले.

अमेरिका से साइंस ग्रेजुएट करने वाला शख्स अपने घर में कट्टरपंथ का रसायन तैयार कर रहा था. जुबेर अंसारी के घर से मिले नोट्स बता रहे हैं कि उसका कट्टरपंथ सनक की सीमा पार कर चुका था. वो भारत में जिहाद की साजिश कर रहा था. वो मुंबई में बैठकर गाजा को आजाद कराने का सपना देख रहा था. अतिवाद के वायरस ने उसके दिमाग को इतना जहरीला बना दिया था कि उसने कट्टरपंथ की एक ख्याली दुनिया बना ली थी. इस दुनिया में वो लोन वुल्फ था.

कट्टरपंथ मानव सभ्यता का विनाश करने की रचता है साजिश

बुराइयां मानव सभ्यता को नुकसान पहुंचाती हैं. लेकिन कट्टरपंथ मानव सभ्यता का विनाश करने की साजिश रच रहा है. इसलिए कट्टरपंथ मानव सभ्यता के लिए किसी भी बुराई से ज्यादा बुरा और खतरनाक है. भारत के लिए खतरा बने कट्टरपंथ को खत्म करने के लिए इसकी जड़ की तलाश की जा रही है. NIA के साथ मिलकर महाराष्ट्र की एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड मुंबई में हुए पहलगाम पार्ट टू की जांच कर रही है. ATS जांच कर रही है कि क्या हमले की साजिश पहले से रची गई थी. एजेंसियां जुबेर अंसारी के डिजिटल फुटप्रिंट, मोबाइल डिवाइस, ब्राउज़िंग हिस्ट्री और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स को खंगाल रही हैं..ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो किस-किस के संपर्क में था. उसके नेटवर्क में कोई और भी शामिल था या वो अकेले ही था. क्या उसका रिश्ता ISIS के किसी मॉड्यूल से था.

भारत में कैसे हो रहा कट्टरपंथ का विस्तार?

मुंबई में हुआ पहलगाम पार्ट टू सिर्फ एक कट्टरपंथी हमला नहीं है. ये भारत में धर्मांध कट्टरपंथी जहर के विस्तार का सबूत है. ये साक्ष्य है कि भारत में कट्टरपंथियों का 'एजुकेटेड लोन वुल्फ' मॉड्यूल एक्टिव है. यही मॉड्यूल दिल्ली में बारूदी विस्फोट करता है. मुंबई में धर्म पूछकर हमला करता है. ये इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है. अब सोचिए अमेरिका से पढ़कर आए साइंस टीचर पर भला किसी को कैसे शक होता कि वो कट्टरपंथी हमलावर हो सकता है. ये इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि अब कट्टरपंथ की क्लास किसी जंगल में, किसी आतंकी शिविर या आतंकी मदरसे में नहीं लगती है. अब ये क्लास ऑनलाइन लगती है.

इस ऑनलाइन क्लास में कट्टरपंथी जहर पीने वाले जुबेर अंसारी जैसे लोग चाकू लेकर सड़क पर निकलते हैं और धर्म पूछकर हमला कर देते हैं. किसी दिन कोई सनकी बंदूक लेकर निकलेगा, किसी दिन कोई बम लेकर निकलेगा और सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान ले लेगा. इसलिए मुबंई में हुआ 'पहलगाम पार्ट-2' सिर्फ एक अपराध नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है. जरूरी है कि हम चौकन्ने रहें. अपने आसपास उन लोगों पर नजर रखें जो जुबेर अंसारी की तरह लो प्रोफाइल रहते हैं, और किसी दिन चाकू लेकर सड़क पर निकल पड़ते हैं. और धर्म पूछकर हमला करते हैं. उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं.