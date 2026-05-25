DNA: 35-35 साल की वेटिंग और 20 लाख की फीस, आखिर 'दिल्ली जिमखाना क्लब' की जरूरत क्या है?

DNA: केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब का लीज खत्म कर उसे 5 जून तक हटाने की डेडलाइन दी है. डेडलाइन पूरा होने में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं. इस बीच सरकार के फैसले का विरोध तेज होता जा रहा है. इस निर्णय के खिलाफ उस सुपर एलिट क्लब के सदस्य अदालत पहुंच गए हैं.

देश में एक लाख से ज्यादा क्लब हैं. दिल्ली में भी बड़ी संख्या में क्लब हैं, लेकिन उन सभी क्लबों की तुलना में जिमखाना क्लब बहुत विशेष है. इतना विशेष कि आप उस क्लब में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते. ये सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है. जिनकी गिनती देश के सबसे रईस लोगों में होती है, उन्हें भी उस क्लब के अंदर जाने की अनुमति नहीं है. जो लोग दिल्ली के फाइव स्टार होटलों में रहकर करोड़ों रुपये खर्च कर सकते हैं, वे भी जिमखाना क्लब नहीं जा सकते.

विशेष लोगों के लिए इस्तेमला होती हैं कुछ संपत्तियां

ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली में कई ऐसी सरकारी संपत्तियां हैं जिनका इस्तेमाल आमलोगों के लिए नहीं कुछ अति विशेष लोगों के लिए ही होता है. इन्हीं में एक है दिल्ली जिमखाना क्लब. जिमखाना क्लब दिल्ली के लुटियंस इलाके में है. देश के प्रधानमंत्री का जहां आवास है, उसके ठीक बगल में ये क्लब है. सरकार ने जो लीज रद्द करने का आदेश दिया है, उसका आधार भी यही बताया है.

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सरकार के आदेश में क्या कहा गया?

सरकार के आदेश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास के पास की इस संवेदनशील जमीन का उपयोग अब राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक रक्षा आवश्यकताओं और अन्य जनहित के कार्यों के लिए किया जाएगा. इसका उपयोग रक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया जाएगा. हम आपको बताते हैं कि ये क्लब..सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितनी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है.

जिमखाना क्लब को लेकर आज जो आदेश जारी हुआ है, ऐसी कोशिश पहले भी हुई थी. जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने भी सुरक्षा का हवाला देकर क्लब पर नियंत्रण लेने का प्रयास किया था, लेकिन वह प्रयास सफल नहीं हो सका. तब क्लब अपनी स्वायत्तता और लीज बचाने में कामयाब रहा था.

क्यों नाराज हैं क्लब के विशेषाधिकार प्राप्त नाराज हैं?

क्लब के विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य नाराज हैं. ये नाराजगी ऐसे ही नहीं है. ये नाराजगी इसलिए है क्योंकि इस क्लब की सदस्यता किसी बहुत बड़े सरकारी पद जितनी प्रतिष्ठित मानी जाती है. इस क्लब पर सिर्फ खानदानी रईस और खानदानी रसूखदारों का कब्जा है. सोचिए, ये देश सबका है दिल्ली का इंडिया गेट सबका है. लेकिन ये क्लब, सिर्फ सुपर एलीट क्लास का है. आप दिल्ली के सबसे महंगे और पॉश एरिया में घूम सकते हैं. इंडिया गेट में घंटों बैठकर मुफ्त में पिकनिक मना सकते हैं. लेकिन आप दिल्ली जिमखाना क्लब नहीं जा सकते. इस एलीट क्लब की सदस्यता के लिए लोग 20-20 लाख रुपये चुकाने को तैयार रहते हैं, लेकिन उन्हें सदस्य बनने में 35 साल से भी ज्यादा समय लग जाता है.

इसका वेटिंग पीरियड 35 साल से ज्यादा है. संविधान के मुताबिक 35 वर्ष में आप देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन दिल्ली जिमखाना क्लब के मेंबर नहीं बन सकते. और सालों के इंतजार के बाद भी हर कोई इसका सदस्य नहीं बन पाता. दिल्ली का एक क्लब कैसे सुपर एलीट क्लास के स्टेटस सिंबल के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसे समझने के लिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटते हैं.

अंग्रेजों ने बनाया था यह क्लब

वर्ष 1913 में जब भारत के किसान अंग्रेजों के लगान से कराह रहे थे, तब लुटियंस दिल्ली के सफदरजंग रोड पर अंग्रेजों ने ये क्लब बनाया था. इसका नाम इम्पीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब रखा गया था. इसका उद्देश्य यह था कि अंग्रेज सैन्य अधिकारी और ICS अधिकारी उस क्लब में मनोरंजन करेंगे. क्लब की स्थापना के समय देश के सात बड़े राजघरानों को आजीवन सदस्यता दी गई थी. क्लब के बाहर अंग्रेजों ने अपना कुख्यात बोर्ड लगा रखा था कि आम भारतीयों की एंट्री प्रतिबंधित है.

दिल्ली में यह एलीट क्लास का अड्डा बना, जो सत्ता, धन और विशेषाधिकार का प्रतीक था. देश को आजादी मिलने के बाद इस क्लब के नाम से ‘इम्पीरियल’ शब्द तो हट गया, लेकिन इसका डीएनए वही रहा, जो पहले था. यानी विशिष्ट वर्गों में श्रेष्ठता का भाव बढ़ाने वाला. आज भी आपको दुनिया के किसी भी देश के एलीट क्लब में सदस्यता मिल जाएगी, लेकिन दिल्ली के जिमखाना क्लब में सदस्यता के लिए 35 से 40 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है. मित्रों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस क्लब में सदस्यता कैसे मिलती है?

जिमखाना क्लब में पांच हजार से अधिक सदस्य

जिमखाना क्लब में 5 हजार से ज्यादा सदस्य हैं. हर साल करीब 100 नए लोगों को सदस्यता मिलती है. वो भी तब, जब किसी सदस्य का निधन होता है या फिर वह इस्तीफा देता है. इस क्लब में 40 प्रतिशत सदस्य सिविल सर्विसेज से जुड़े होते हैं, यानी सौ में से चालीस लोग IAS, IPS और IFS जैसे बड़े अधिकारी होते हैं. और उसमें भी सबको एंट्री नहीं मिलती. दूसरे 40 प्रतिशत सदस्य सेना से जुड़े होते हैं. सेना में भी बड़े अधिकारी वर्ग से. जबकि बाकी 20 प्रतिशत सदस्य जज, राजनेता, उद्योगपति या अन्य प्रभावशाली लोग होते हैं. पहले से क्लब के सदस्य रहे लोगों के बच्चों को भी प्राथमिकता दी जाती है. आप इसे देश के पैरलल पावर स्ट्रक्चर की श्रेणी में रख सकते हैं.

जो लोग इस क्राइटेरिया में आते हैं, उनके लिए सदस्यता शुल्क भी अलग-अलग है. जो सरकारी अधिकारी रहे हैं, उन्हें इस जिमखाना क्लब में सदस्यता के लिए साढ़े चार से पांच लाख रुपये प्रवेश शुल्क देना पड़ता है. जबकि जो गैर-सरकारी लोग सदस्य बनना चाहते हैं, उन्हें 20 से 22 लाख रुपये तक का प्रवेश शुल्क चुकाना पड़ता है.

ऐसा नहीं है कि ये सारी योग्यताएं होने के बावजूद दिल्ली जिमखाना क्लब की सदस्यता मिल ही जाएगी. सदस्यता से पहले ‘एट होम’ नाम की प्रक्रिया भी होती है, जहां मौजूदा सदस्य यह तय करते हैं कि नया व्यक्ति उनके स्टेटस का है या नहीं. और इस सदस्यता के लिए लोग तीन से चार दशकों तक इंतजार करते हैं. क्यों? क्योंकि इस क्लब की सदस्यता रसूख, रुतबे और प्रतिष्ठा को परिभाषित करती रही है.

क्यों अहम हो जाती है इस क्लब की सदस्यता?

इस क्लब की सदस्यता व्यक्ति को खानदानी रईसों की श्रेणी में शीर्ष पर लाकर खड़ा कर देती है. यह बताती है कि देश में उनके बराबर बैठने वाले सब नहीं हैं, बल्कि सिर्फ गिने-चुने लोग ही हैं. यही भाव तो अंग्रेजों में था. अंग्रेजों ने जब ये क्लब बनाया था, तब भी हमारे-आपके लिए उसमें एंट्री नहीं थी. और आज जो लोग उस क्लब को चला रहे हैं, उनके मन में भी आम लोगों के लिए वही ‘क्लास’ वाला भाव दिखाई देता है.

ये जो एलीट क्लास वाला भाव है ना, ये बहुत विशेष होता है. इसमें व्यक्ति सिर्फ अमीर नहीं बनना चाहता, बल्कि रसूखदार दिखना चाहता है. खुद को खानदानी और रुतबे वाला साबित करना चाहता है. यही कारण है कि जिन लोगों को जिमखाना क्लब जैसे सुपर एलीट क्लब में एंट्री नहीं मिलती, उनमें से कई लोग खान मार्केट के सामाजिक दायरे का हिस्सा बनकर अपनी पहचान बनाते हैं. खान मार्केट को तो लुटियंस दिल्ली का ड्रॉइंग रूम भी कहा जाता है. इसी तरह डिफेंस कॉलोनी मार्केट हो या फिर चाणक्यपुरी का संतुष्टि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सब ऐसे ठिकाने हैं जो स्टेटस सिंबल का प्रतीक माने जाते हैं.

जिस लुटियंस दिल्ली में ये एलीट क्लब है, उससे राष्ट्रपति भवन की दूरी सिर्फ ढाई से तीन किलोमीटर के बीच है. उस राष्ट्रपति भवन के गार्डन में भी आम लोगों को जाने और उसे देखने की अनुमति है, लेकिन जिमखाना क्लब की ओर तो आम लोग देख भी नहीं सकते.

जिमखाना क्लब से इंडिया गेट की दूरी लगभग साढ़े तीन किलोमीटर है. वहां पर देशभर के लोगों की भीड़ लगी रहती है. जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, 30 एकड़ में फैले इंडिया गेट पर आप जब चाहें जा सकते हैं, घंटों बैठकर परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मना सकते हैं लेकिन आप 27 एकड़ की सरकारी जमीन पर चल रहे जिमखाना क्लब नहीं जा सकते.

27 एकड़ से अधिक इलाके में फैला है यह क्लब

27 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैले इस क्लब की अनुमानित कीमत 27 हजार करोड़ रुपये के आसपास है. ये 27 हजार करोड़ रुपये की सरकारी जमीन सिर्फ 5000 लोगों के लिए इस्तेमाल होती रही है. और सालों से होती रही है. हम फिर बता रहे हैं कि इस क्लब में कोई देशहित की नीतियां नहीं बनती. वहां सिर्फ मनोरंजन होता है. इस क्लब की नेटवर्थ 129 करोड़ रुपये है. इतना ही नहीं, म्यूचुअल फंड में भी 217 करोड़ रुपये का निवेश इस क्लब के नाम पर है. कानूनी तौर पर जिमखाना क्लब एक नॉन-प्रॉफिट संस्था है. यानी इसका वही दर्जा है, जो किसी NGO या चैरिटेबल ट्रस्ट को मिलता है. इसलिए इतने बड़े वित्तीय ढांचे को टैक्स में भी छूट मिलती है. जिस क्लब की ढाई सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की नेटवर्थ हो, जो 27 हजार करोड़ रुपये की सरकारी जमीन पर चलता हो, वो एलीट क्लब सरकार को कितना किराया देता है?

2023 से पहले तक इस क्लब का सालाना किराया सिर्फ 409 रुपये था. मतलब, शुरुआती 98 वर्षों में सरकार को लुटियंस दिल्ली की 27 एकड़ जमीन से कुल 40 हजार 131 रुपये किराया मिला. कितना? 98 साल में सिर्फ 40 हजार किराया सरकार को इस क्लब से मिला.ये रकम लुटियंस दिल्ली के एक दिन के बाजार किराए के बराबर भी नहीं है. जिमखाना क्लब से अगर बाजार दर के हिसाब से किराया लिया जाता, तो सरकारी खजाने में 8 हजार 711 करोड़ रुपये तक आ सकते थे. लेकिन सरकार को सिर्फ 40 हजार रुपये मिले. यानी करीब 9 हजार करोड़ रुपये का सीधा-सीधा नुकसान सरकार को इस क्लब से उठाना पड़ा.

8 हजार 711 करोड़ रुपये से सरकार लगभग 4 से 5 करोड़ गरीब नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवच दे सकती है. लेकिन वो पैसा सरकार को नहीं मिला. क्यों क्योंकि सुपर एलीट क्लास के मनोरंजन पर सरकारी संसाधनों का बड़ा हिस्सा खर्च होता रहा.

2023 में केंद्र सरकार ने क्लब के कवर्ड एरिया और खुले क्षेत्र का नया मूल्यांकन किया. इसके बाद वार्षिक ग्राउंड रेंट 4 करोड़ 9 लाख रुपये कर दिया गया. और यह किराया 2018 से ही प्रभावी मान लिया गया. लेकिन बड़े रसूखदारों के इस क्लब ने यह राशि नहीं चुकाई. लीज खत्म करते समय सरकार ने क्लब को नियमों के उल्लंघन, डैमेज चार्ज और पुराने बकाये को जोड़कर 4 करोड़ 58 लाख रुपये का बकाया शुल्क थमा दिया.

क्लब को निर्देश दिया गया है कि 5 जून को जगह खाली करने से पहले सरकार का पूरा बकाया शुल्क सरकारी खजाने में जमा करे. 10 हजार गुना ज्यादा हुई इस बढ़ोतरी का क्लब के सदस्यों ने विरोध किया. अब सरकार ने 113 साल पुरानी लीज खत्म करने का निर्णय लिया है, तो इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं. हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह क्लब बंद करने का विरोध हो रहा है.

1947 में जब भारत और पाकिस्तान की लकीर खींची जा रही थी, तब भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले मुहम्मद अली जिन्ना को इसी जिमखाना क्लब में फेयरवेल पार्टी दी गई थी. जवाहरलाल नेहरू खुद इस क्लब के सदस्य थे. तीन मूर्ति भवन में रहते हुए वह यहां अक्सर आते-जाते थे. बॉलीवुड की सबसे चर्चित पुरानी आइकॉन जोड़ी दिलीप कुमार और सायरा बानो की यादें भी इस क्लब से जुड़ी हुई हैं. 1966 में जब दोनों की शादी हुई, तो इसी क्लब में उनका स्वागत हुआ था.

इंदिरा गांधी के शासनकाल के समय उनके करीबी अफसर इस क्लब के सदस्य हुआ करते थे.

एक पूर्व IAS अधिकारी ने तो यहां तक कहा था कि जो ट्रांसफर संसद में नहीं होते थे, वो जिमखाना क्लब के डाइनिंग हॉल में हो जाते थे. सोचिए, विशिष्ट लोगों का कैसा जमावड़ा यहां लगता था. अब सरकार ने इस ऐतिहासिक क्लब को बंद करने का फैसला ऐसे ही नहीं लिया है. इसकी जड़ में भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप बताए जा रहे हैं. इस क्लब की सदस्यता प्रक्रिया में पक्षपात, वित्तीय गड़बड़ियों और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे थे.