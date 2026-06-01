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Hindi Newsदेशयूट्यूब कोचिंग क्लब को क्यों सता रहा न्यूज चैनल से खतरा? आपस की लड़ाई में क्यों बच्चों को बनाया जा रहा मोहरा?

'यूट्यूब कोचिंग क्लब' को क्यों सता रहा न्यूज चैनल से खतरा? आपस की लड़ाई में क्यों बच्चों को बनाया जा रहा मोहरा?

आजकल मेनस्ट्रीम मीडिया को टारगेट करना सबसे चर्चित फैशन हो गया है. कुछ यूट्यूबर्स लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया को निशाना बना रहे हैं और न्यूज एंकर्स पर भी जुबानी हमले बोल रहे हैं. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jun 01, 2026, 11:34 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
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अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं उसे आप बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सीधे आपसे और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी है. आपका बच्चा अगर ऑनलाइन क्लास में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो ये बहुत आवश्यक है कि आप उसके यूट्यूबर शिक्षक के बारे में जानें.

ये समझें कि बंद कमरे में उसका यूट्यूबर टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि कुछ ऑनलाइन टीचर बच्चों को मैथ, इंग्लिश और साइंस पढ़ाने के बजाय कथित क्रांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, उन्हें विद्रोह के लिए भड़का रहे हैं. नौजवानों के दिमाग में पत्रकारों के खिलाफ हिंसा का रसायन भर रहे हैं. सोचिए, यह कितना डरावना है. खुद को गुरु कहने वाले ये यूट्यूबर्स बच्चों को कैसा ज्ञान दे रहे हैं.

क्या बच्चों को उकसा रहे यूट्यूबर्स? 

ये बच्चों को इसलिए उकसा रहे हैं, क्योंकि इसके जरिए उन्हें कुछ लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइबर्स मिल जाएं. ये वही लोग हैं. जो मेनस्ट्रीम मीडिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा रहे हैं. विडंबना ये है कि ऐसा वो लोग कर रहे हैं, जिनकी खुद की कोई विश्वसनीयता नहीं है. जिनकी खुद की कोई जवाबदेही नहीं है. लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि शिक्षा के नाम पर हिंसा का पाठ पढ़ाने वाला यूट्यूब कोचिंग क्लब विद्रोह पर उतर आया है. वो मीडिया को मिटाना चाहता है. वो छात्रों को हथियार बनाकर हिंसा फैलाना चाहता है और उसका पहला टारगेट टीवी न्यूज चैनल है. न्यूज चैनल के एंकर हैं.

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अभिनय करते हैं ये शिक्षक

ऐसे ही एक यूट्यूब शिक्षक हैं अभिनय शर्मा. ये SSC, Railway, Banking जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथ्स की तैयारी कराने का अभिनय करते हैं. लेकिन गणित की इस तैयारी के बीच अभिनय शर्मा भड़काऊ पाठ भी पढ़ाते हैं. क्रांति की यह तैयारी घोषित तौर पर नहीं होती. इसके लिए अलग से क्लास भी नहीं लगती. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की फीस वसूलते हैं, लेकिन क्लास में मैथ्स नहीं, पत्रकारों के खिलाफ हिंसा की घुट्टी पिलाते हैं. 

पत्रकारों के खिलाफ हिंसा के लिए बच्चों को उकसा रहे!

ये बच्चों को पत्रकारों के खिलाफ हिंसा के लिए उकसा रहे हैं. मेनस्ट्रीम मीडिया के एंकर्स को मारने के लिए उकसा रहे हैं. बाकी न्यूज चैनल की तरह हम भी इस मुद्दे को छोड़ सकते थे. कह सकते थे कि मेरा या हमारे चैनल का मामला थोड़े ही है. ये तो दो लोगों की निजी लड़ाई जैसी दिख रही है. हमें इसमें क्यों पड़ना चाहिए. ये निजी लड़ाई होती तो ठीक था, लेकिन इस निजी लड़ाई में हजारों बच्चों को हथियार बनाया जा रहा है.  

उन बच्चों को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है, जिन्हें उनके माता-पिता ने हजारों-लाखों रुपये की फीस चुकाकर सिर्फ पढ़ने के लिए भेजा. उन्हें नहीं पता है, कि उनके बच्चों को मैथ्स की जगह विद्रोह करना सिखाया जा रहा है. उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके बच्चों को एंकर्स के खिलाफ हिंसा के लिए भड़काया जा रहा है. इन बच्चों का भविष्य ऐसी हिंसक सोच रखने वाले यूट्यूबर टीचर के जाल में फंसा है और इसलिए इस मुद्दे पर आपसे हमारा संवाद करना जरूरी है.

जो बदलाव हम दूसरों में देखना चाहते हैं, वही बदलाव सबसे पहले हमें अपने अंदर लाना चाहिए. लेकिन न्यूज चैनल के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़काने में जुटे यूट्यूबर टीचर ने शायद, गांधी जी का ये संदेश कभी पढ़ा ही नहीं. हमारे देश में उपदेश देने का एक नया, अनकंट्रोल्ड सिस्टम तैयार हो गया है और कुछ यूट्यूबर टीचर भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं.

मेन स्ट्रीम मीडिया को टारगेट करना बना फैशन

आजकल मेनस्ट्रीम मीडिया को टारगेट करना सबसे चर्चित फैशन हो गया है. मैं ये नहीं कह रहा कि टीवी न्यूज चैनल्स या एंकर्स की आलोचना नहीं होनी चाहिए. गलत करने पर होनी चाहिए, लेकिन ये आलोचना नहीं करते, बल्कि अपने वैचारिक समर्थकों को खुश करने के लिए मीडिया को टारगेट करते हैं. क्या आपने कभी सोचा है, विचार किया है कि ये कौन लोग हैं, जो मेनस्ट्रीम मीडिया को बेवजह ज्ञान देते हैं? ये लोग कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी बोलकर यूट्यूब से करोड़ों की कमाई करते हैं. सवाल है, जो लोग मेनस्ट्रीम मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी तय है?

ऑनलाइन कोचिंग संस्थानों के लिए नियम कब? 

मोटे तौर पर ऑफलाइन कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के कई निए हैं. ये उन लोगों के लिए नहीं हैं, जो ऑनलाइन कोचिंग क्लास चलाकर छात्रों के दिमाग में जहर भर रहे हैं. ये नियम अभिनय शर्मा जैसे शिक्षकों के लिए भी नहीं हैं, जो फीस तो मैथ्स पढ़ाने की लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में छात्रों को अराजकता के लिए उकसाते हैं. ये नियम उनके उन वैचारिक मित्रों के लिए भी नहीं हैं, जो पीछे डिजिटल बोर्ड और आगे कैमरा लगाकर मेनस्ट्रीम मीडिया का मजाक उड़ाते हैं. किसी न्यूज चैनल के खिलाफ बोलते हैं. कोई एक शब्द उठाकर किसी एंकर को ट्रोल करने लगते हैं. आलोचना की जगह उसे टारगेट करते हैं.

क्यों मेनस्ट्रीम मीडिया को टारगेट कर रहे अनकंट्रोल यूट्यूबर्स? 

जानते हैं, ये अनकंट्रोल यूट्यूबर्स मेनस्ट्रीम मीडिया के एंकर्स को क्यों निशाना बना रहे हैं? क्यों ये कानूनी तौर पर जवाबदेह मेनस्ट्रीम मीडिया को टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि ये मेनस्ट्रीम मीडिया की विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करना चाहते हैं. ये जानते हैं कि जब तक मेनस्ट्रीम मीडिया समाज को सही सूचना देकर जागरूक करता रहेगा, लोग इनकी अराजकता का शिकार होने से बचेंगे. 

मेनस्ट्रीम मीडिया तथ्यों के साथ सूचनाएं देता रहेगा, तो लोग इन अनकंट्रोल यूट्यूबर्स की जवाबदेही तय करने की मांग करेंगे. इसलिए ये मेनस्ट्रीम मीडिया की विश्वसनीयता को खत्म करना चाहते हैं. सोशल मीडिया के अनकंट्रोल ट्रोल मेनस्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म करके पूरे स्पेस पर कब्जा करना चाहते हैं. इन पर कोई कानूनी जिम्मेदारी है नहीं, इसलिए ये लोग मेनस्ट्रीम मीडिया को बदनाम कर समाज में हिंसा और अराजकता को मनमाने तरीके से बढ़ावा देना चाहते हैं. लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया कानूनी जिम्मेदारी के दायरे में रहकर काम करता है.

कानूनी दायरे में काम करता है मेन स्ट्रीम मीडिया

मेन स्ट्रीम मीडिया की हर गतिविधि कानून के दायरे में है, मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी खबरों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है. कानूनी जिम्मेदारी तय है. छोटी गलती होने पर जुर्माना लगाता है. कानूनी कार्रवाई होती है. हर खबर का फैक्ट चेक होता है.  

मेन स्ट्रीम मीडिया की छोटी गलती भी तुरंत बता दी जाती है. सरकार है, मीडिया संस्थानों के अपने नियम हैं. यूट्यूब के कथित फैक्ट-चेकर्स हैं. लेकिन इन यूट्यूबर्स के लिए कोई सख्त नियम नहीं है, कोई फैक्ट-चेकर नहीं है. इनके बारे में कोई नहीं बताता कि कोचिंग के नाम पर छात्रों से जो वसूली हो रही है, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है. मोटी फीस देने वाले छात्रों को कैसी गुणवत्ता वाली कोचिंग दी जा रही है. न तो बच्चों को भड़काऊ पाठ पढ़ाने वाले अभिनय शर्मा और न ही इनके कोई वैचारिक मित्र पारदर्शी तरीके से बताते हैं कि इनकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है. और इनका सक्सेस रेट क्या है.

ऑनलाइन शिक्षकों की जिम्मेदारी तय करना जरूरी

इसलिए इनकी जिम्मेदारी तय करना बहुत जरूरी है. जानते हैं, आपकी-हमारी जेब से हजारों-लाखों रुपये की फीस वसूलने वाले अभिनय शर्मा और उनके जैसे यूट्यूबर्स व कोचिंग संस्थान अरबों रुपये का कारोबार करते हैं और बच्चों के दिमाग में जहर भर देते हैं. इसलिए जरूरी सवाल यह है कि छात्रों को कामयाबी का मंत्र बेचने वाली कोचिंग इंडस्ट्री का सक्सेस रेट क्या है? इनके सक्सेस रेट को समझने के लिए पहले इनके कारोबार को समझना होगा.

हजारों करोड़ है कोचिंग संस्थानों का कारोबार 

  • रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 में कोचिंग संस्थानों का कारोबार करीब 60 हजार करोड़ रुपये के आसपास है. यह आंकड़ा याद रखिएगा, करीब 60 हजार करोड़ रुपये.

  • इसमें टेस्ट प्रिपरेशन सेक्टर यानी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनेवालों की हिस्सेदारी 11 हजार 780 करोड़ रुपये की है. अभिनय शर्मा जैसे यूट्यूबर्स टेस्ट प्रिपरेशन ही कराते हैं.

  • ऑनलाइन कोचिंग बाजार की हिस्सेदारी 485 करोड़ रुपये है.

  • डिजिटल कोचिंग की हिस्सेदारी 1,900 करोड़ रुपये है.

  • NEET और IIT की कोचिंग कराने वाले संस्थानों की हिस्सेदारी करीब 3,300 करोड़ रुपये की है.

इन कोचिंग संस्थानों की फीस 75 हजार रुपए से लेकर 2 लाख रुपए सालाना तक है. ये फीस कितनी महंगी है ऐसे समझिए की भारत में औसतन प्रति व्यक्ति सालाना 2 लाख 5 हजार रुपए है. यानी एक आम आदमी एक साल में जितना पैसा कमाता है ये कोचिंग संस्थान एक झटके में कोचिंग के नाम पर उससे ये पैसा वसूल लेते हैं. एक परिवार अपनी आय का 43 प्रतिशत यानी 100 रुपए की कमाई से से 43 रुपए तक अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है. इसमें से 18 प्रतिशत हिस्सा कोचिंग पर खर्च करता है. समझिए हमलोग अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा बच्चों का भविष्य बनाने के लिए इन कोचिंग संस्थानों को फीस के नाम पर देते हैं. 

मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ वर्चुअल वर्ल्ड के इन अनकंट्रोल शिक्षकों के नैरेटिव की बड़ी वजह यही है. ये अच्छी कोचिंग और नौकरी का सपना दिखाकर मोटी फीस वसूलते हैं. लेकिन इनका सक्सेस रेट कितना है. सबका औसत निकालें तो ये 10 प्रतिशत भी नहीं बैठता है. मेनस्ट्रीम मीडिया जब इसी बड़े सवाल की तरफ इशारा करता है तो ये यूट्यूबर्स ट्रोल बन जाते हैं.

ऐसा इसलिए क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल पूछता है. जिम्मेदार मीडिया वर्चुअल वर्ल्ड के अनकंट्रोल शिक्षकों की जिम्मेदारी तय करने की बात करता है. इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया इन्हें चुभ रहा है. इसलिए  अनकंट्रोल यू-ट्यूबर्स संगठित होकर पिछले 48 घंटे से मेन स्ट्रीम मीडिया को टारगेट कर रहे हैं. क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जिम्मेदारी की बात करता है

छात्रों की मूल समस्याओं पर क्यों नहीं बात करके ये शिक्षक? 

मैथ के नाम पर कथित क्रांति का पाठ पढ़ानेवाले इन यू-ट्यूबर्स को कभी आपने कोटा में बच्चों की खुदकुशी पर सवाल पूछते देखा है. कभी कोचिंग के नाम पर हो रही लूट पर सवाल उठाते सुना है. कभी सुना है कि इन्होंने पूछा हो कि 60 हजार करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री कैसे खड़ी हो गई. कभी सुना है कि इन्होंने छात्रों को बताया हो कि लूटनेवाले कोचिंग संस्थानों से कैसे बचना है. कभी लूटनेवाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है. आपने इन्हें ऐसे सवाल पूछते कभी नहीं सुना होगा. क्यों, क्योंकि शर्तिया कामयाबी का दावा करनेवाले कई कोचिंग संस्थानों और यू-ट्यूबर्स पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं.

समझिए वर्चुअल वर्ल्ड के ये अनकंट्रोल यूट्यूबर्स फीस के नाम पर पैसा वसूलना चाहते हैं. लेकिन जिम्मेदार नहीं बनना चाहते. ये बच्चों को सही दिशा दिखाने के बजाए उन्हें कथित क्रांति के लिए उकसाने की साजिश करते हैं. मित्रो जो लोग आपके बच्चों को पत्रकारों के खिलाफ हिंसा के लिए भड़का रहे हैं, जानते हैं उन्होंने खुद क्या किया है. यूट्यूब के जरिए करोड़ों रुपए बनाए हैं. 

अभिनय शर्मा के बारे जानिए 

खुद अभिनय शर्मा 2012 से छात्रों को पढ़ा रहे हैं. 2017 तक इन्होंने अलग-अलग संस्थानों में ऑफलाइन क्लास ली. 2017 में अपना वेंचर लॉन्च किया. 2017-18 में अपना यू-ट्यूब चैनल बनाया और ऑनलाइन क्लास चलाने लगे. इनकी अनुमानित संपत्ति करीब 7 करोड़ रुपए बताई जाती है. ये इनकी अनुमानित संपत्ति है. वास्तविक संपत्ति का आंकड़ा कुछ और हो. सकता है. पहले सुनिए अपनी वैल्यू के बारे मे अभिनय शर्मा ने खुद क्या कहा है

सोचिए जो आदमी खुद वैल्यू 50 करोड़ की बता रहा है. जो करोड़ों रुपए की संपत्ति बना रहा है. वो आपके हमारे बच्चों को क्या कह रहा है, कह रहा है कथित क्रांति करो, उन्हें पत्रकारों के खिलाफ हिंसा के लिए भड़का रहा है. समझ रहे हैं कि ये कैसी बौद्धिक बेईमानी है. और बच्चों से ये बौद्धिक बेइमानी कौन कर रहा है उसका शिक्षक कर रहा हैय 

वो माता-पिता जो अपनी गाढ़ी कमाई बच्चों को पढ़ाने में लगा देते हैं, उनके बच्चों को ये यूट्यूबर्स कथित विद्रोह की पढ़ाई सिखा रहे हैं. बदलाव, क्रांति, सत्ता परिवर्तन ये राजनीति का विषय है. अभिनय शर्मा अगर आपको राजनीति करनी है तो खुलकर कीजिए. पार्टी बनाइए. लोगों के बीच जाइए, चुनाव लड़िए. खुलकर अपनी बात कहिए. खुलकर बताइए कि हम सत्ता के विरोधी हैं, अलग से क्लास लगाइए, मैथ्स-साइंस की क्लास में ये सब मत कीजिए. ये उन करोड़ों माता-पिता के साथ धोखा है जो सोचकर बैठे हैं कि हमारे बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं. मित्रो ऐसे ही अनकंट्रोल यू-ट्यूबर्स ने कोंचिंग संस्थानों को भी बदनाम किया है. सभी कोचिंग संस्थान इनके जैसे नहीं है. कुछ कोचिंग संस्थान अच्छा काम भी कर रहे हैं. जरूरी है कोचिंग के नाम पर बच्चों को बरगलानेवाले, उन्हें उकसानेवाले वर्चुअल वर्ल्ड के ऐसे यूट्यूबर्स को पहचाना जाए.

यूट्यूबर्स से पढ़ने वाले बच्चों को यह जानना चाहिए

इसलिए हम आपके फिर कहेंगे अगर आपका बच्चा ऑनलाइन कोचिंग ले रहा है, तो सबसे पहले ये जरूर चेक करें की उसे जो यट्यूबर पढ़ा रहा है वो कौन है, उसका अतित क्या है. ये यूट्यूबर्स चाहे जितनी भी साजिश करें, चाहे हमारे छात्रों को जितना भी भड़काएं हमें अपने छात्रों पर भरोसा है. देश में स्कूल से लेकर कॉलेज तक करीब 29 करोड़ छात्र हैं. जानते हैं Science, Technology, Engineering, Mathematics में भारतीय छात्र दुनिया के टॉप छात्रों में शामिल हैं.  मेडिकल और लाइफ साइंस में भारतीय छात्रों का प्रदर्शन शानदार है. रिसर्च और इनोवेशन में हमारे छात्र अव्वल हैं. Silicon Valley और ग्लोबल स्टार्टअप्स में भारतीय मूल के फाउंडर्स का लोहा दुनिया मानती है.

हम ये भी कहना चाहेंगे कि भाषा का संयम सबकी जिम्मेदारी है. अपने विरोध या आलोचना को मर्यादित शब्दों में बयान करना सबके लिए जरूरी है. अगर अभिनय शर्मा को आलोचना करनेवाला का एक शब्द चुभ गया, गरिमा के खिलाफ लगा तो वो उसपर आपत्ति जता सकते थे. लेकिन इस एक शब्द के बहाने छात्रों को विद्रोह तक ले जाना सही नहीं है. छात्रों को पत्रकारों के खिलाफ हिंसा के लिए भड़काना उचित नहीं है. इसलिए आज हमने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की. दो व्यक्तियों या दो पक्षों के विवाद में हजारों-लाखों छात्रों को भड़काना सही नहीं हैं. ये छात्रों के ही नहीं देश के भविष्य का भी सवाल है. इसलिए ऐसे विषयों पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए. ऐसा कोई विवाद हो तो उसे बहुत संवेदनशीलता से हल करना चाहिए. इसमें छात्रों को विरोध का हथियार नहीं बनाना चाहिए.

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