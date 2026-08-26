जब ईद-क्रिसमस का धर्म होता है, तो ओणम का क्यों नहीं; त्योहारों की जड़ों को मिटाने की क्यों हो रही 'नापाक' साजिश?

भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार, राजा महाबली भक्त प्रह्लाद के पौत्र और भगवान विष्णु के परम भक्त थे. उनके राज्य में न्याय, समृद्धि और समानता का बोलबाला था. यानी प्रजा को किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी. उनकी यही लोकप्रियता देवताओं के राजा इंद्र के लिए असुरक्षा का कारण बन गई. जिसके बाद इंद्र दूसरे देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे. देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया . जिसे वामन अवतार कहा जाता है. इस वामन ने महाबली से केवल तीन पग भूमि दान में मांगी. महाबली के वचन देने पर वामन ने विराट रूप धारण किया और दो पगों में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया. तीसरे पग के लिए महाबली ने वामन के सामने अपना मस्तक प्रस्तुत कर दिया.