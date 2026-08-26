जब ईद-क्रिसमस का धर्म होता है, तो ओणम का क्यों नहीं; त्योहारों की जड़ों को मिटाने की क्यों हो रही 'नापाक' साजिश?

पश्चिम बंगाल की जाधवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस को दिमागी नक्सलियों का अड्डा बनाया जा रहा है. दूसरी तरफ जाधवपुर से लगभग 2500 किलोमीटर दूर केरलम में एक अलग ही खेल चल रहा है. यहां, केरलम के सबसे बड़े त्योहार ओणम से उसकी धार्मिक पहचान छीनने की साजिश रची जा रही है. ओणम एक हिंदू पर्व है, लेकिन इसे सेक्युलर साबित करने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है.
कुछ वैचारिक धर्म आक्रांता जोर देकर कह रहे हैं कि ओणम हिंदू त्योहार नहीं है. ऐसे में सवाल है कि जब ईद और क्रिसमस का धर्म होता है, तो फिर ओणम का धर्म क्यों नहीं हो सकता. केरलम में 16 अगस्त से 10 दिवसीय ओणम उत्सव की शुरुआत हुई. इस दौरान रंगोली बनाई जा रही है, बाजारों में खरीदारी हो रही है, नावों की रेस चल रही है. संगीत और खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं.
जब इस त्योहार को लेकर पारंपरिक नृत्य और भगवान विष्णु और राजा महाबली की पूजा हो रही है. केरलम में लोग एक दूसरे को ओणम की बधाई दे रहे हैं, उसी समय इस उत्सव के बीच कुछ धार्मिक आक्रांता सोशल मीडिया में अभियान चलाकर ओणम की हिंदू जड़ों को काट रहे हैं. ऐसे ही एक यूजर ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि ओणम मलयालियों का त्योहार है. यह हिंदू त्योहार नहीं है. बस, बात खत्म.
यहां विचार करने वाली बात है कि जिस त्योहार में भगवान विष्णु के वामन अवतार और उनके भक्त महाबली की पूजा की जा रही है. जिस त्योहार को मनाने के लिए मंदिरों में भीड़ लग रही है. कुछ कुंठित लोग केरल के उस सबसे बड़े त्योहार को हिंदू त्यौहार मानने के लिए तैयार नहीं और ऐसे धार्मिक आक्रांता एक दो नहीं हैं, इनका गैंग बहुत बड़ा है.
#DNAमित्रों | ईद-क्रिसमस का धर्म होता है.. ओणम का नहीं?
ओणम हिंदू पर्व.. ये मानने में दिक्कत क्या है ?
केरलम के 'धार्मिक आक्रांताओं' का DNA टेस्ट#DNA #DNAWithRahulSinha #Keralam #Onam #Festival #Hindu@rahulsinhatv pic.twitter.com/lEe3CwhHdz
— Zee News (@ZeeNews) August 25, 2026
एक यूजर का कहना है कि मलयालियों के लिए ओणम, वामन जयंती नहीं है. यह महाबली का त्योहार है. अपने मूल स्वरूप में ओणम एक फसल उत्सव है. समानता, समृद्धि और सामूहिकता का उत्सव है. केरलम में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदायों के लोग भी ओणम मनाते हैं. इसे वामन जयंती का नाम देना केरलम की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को पीछे धकेलने का एक प्रयास है. ओणम महाबली का है और जब तक मलयालम भाषा जीवित रहेगी, यह सत्य भी कायम रहेगा.
ऐसे धार्मिक आक्रांता मलयाली संस्कृति को हिंदुओं से ही अलग करने की साजिश रच रहे हैं. हर साल ओणम आते ही ऐसे कुविचारों का कीचड़ सोशल मीडिया पर फैलाने की शुरूआत हो जाती है, जिसके समर्थन में बेसिर पैर के तर्क गढ़े जाते हैं. वैसे ये बात सही है कि केरल में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम और ईसाई भी ओणम उत्सव के सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं. इनकी तस्वीरें भी वायरल हैं, ये ठीक वैसे ही है, जैसे केरलम में ईद और क्रिसमस जैसे त्योहार भी सभी धर्मों के लोग मिलकर मनाते हैं. जब ईद आती है, तो मुस्लिम परिवारों को दूसरे धर्म वाले पड़ोसी बधाई देते हैं. क्रिसमस पर चर्च की घंटी बजती है, केक कटते हैं और सभी धर्मों के लोग आपस में ग्रीटिंग्स शेयर करते हैं.
फर्क सिर्फ इतना है, तब कोई ईद या क्रिसमस को सांस्कृतिक त्योहार नहीं बताता कि इन त्योहारों से उनका धर्म छीनने की साजिश नहीं होती, लेकिन जब ओणम के उत्सव में शामिल होने की बात आती है, तो उसे हिंदू त्योहार नहीं फसलों का त्योहार साबित करने की कोशिश होती है. मलयाली संस्कृति को हिंदुओं से अलग करने की साजिश होती है. अब सोशल मीडिया पर भी इन धार्मिक आक्रांताओं की वैचारिक मरम्मत शुरू हो गई है. केरलम के हिंदू ओणम को हिंदू त्योहार नहीं मानने वालों को पाखंडी बता रहे हैं.
एक अन्य यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईद एक मुस्लिम त्योहार है. क्रिसमस एक ईसाई त्योहार है. लेकिन, ओणम हिंदू त्योहार नहीं है! यही तो पाखंड है. केरलम के हिंदू ऐसे विचारों को सैक्युलर पाखंडियों की पराकाष्ठा मानते हैं. केरलम के लाखों हिंदू इन धार्मिक आक्रांताओं की बेसिर पैर की बातों से बहुत नाराज हैं. मलयाली संस्कृति को हिंदुओं के अलग करने साजिश केरलम के हिंदुओं को हैरान कर रही है. इन धार्मिक आक्रांताओं की वजह से हिंदुओं को सोशल मीडिया पर साबित करना पड़ रहा है. ओणम किस तरह हिंदू त्यौहार है.
आइए आपको ओणम त्योहार और इससे जुड़ी वामन अवतार और राजा महाबली की पूरी कथा बताते हैं, जो इस सनातनी पर्व का आधार है.
भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार, राजा महाबली भक्त प्रह्लाद के पौत्र और भगवान विष्णु के परम भक्त थे. उनके राज्य में न्याय, समृद्धि और समानता का बोलबाला था. यानी प्रजा को किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी. उनकी यही लोकप्रियता देवताओं के राजा इंद्र के लिए असुरक्षा का कारण बन गई. जिसके बाद इंद्र दूसरे देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे. देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया . जिसे वामन अवतार कहा जाता है. इस वामन ने महाबली से केवल तीन पग भूमि दान में मांगी. महाबली के वचन देने पर वामन ने विराट रूप धारण किया और दो पगों में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया. तीसरे पग के लिए महाबली ने वामन के सामने अपना मस्तक प्रस्तुत कर दिया.
जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें सुतल लोक भेज दिया. पुराणों में सुतल को पाताल में स्थित समृद्ध और सुंदर लोक बताया गया है. मान्यता है कि भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्त महाबली के द्वारपाल के रूप में वहां रहते हैं. महाबली की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने का वरदान भी दिया. महाबली की इसी वार्षिक वापसी की स्मृति में केरलम में ओणम का महान उत्सव मनाया जाता है.
अब केरलम के धार्मिक आक्रांताओं का गैंग ओणम की इसी धार्मिक पहचान को छीनने पर आमादा है. इस एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ आम लोगों के बीच छिपे धार्मिक आक्रांता नहीं कर रहे, केरलम में सरकारों ने भी इसको बढ़ावा दिया.
ओणम को सभी केरलवासियों का साझा त्योहार बनाने की सरकारी पहल 1961 में मुख्यमंत्री पट्टम ए. थानु पिल्लै की सरकार के समय शुरू हुई.
तब राज्य में कांग्रेस और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की गठबंधन सरकार थी.
इसके बाद ओणम से धीरे-धीरे पूजा-पाठ और वामन अवतार को किनारे किया जाने लगा. इसकी जगह समारोहों में फसल, नौका दौड़ और फूलों को हाईलाइट करना शुरू किया गया.
इसके बाद 2009 में केरलम सरकार की आधिकारिक पत्रिका केरल कॉलिंग के ओणम संस्करण में साफ साफ कहा गया.
ओणम हिंदुओं का नहीं, बल्कि सभी केरलवासियों का त्योहार है. उस वक्त केरल में लेफ्ट की सरकार थी.
बता दें कि केरलम में लगभग 45% आबादी गैर-हिंदू यानी मुस्लिम और ईसाइयों की है. इसीलिए राजकीय त्योहार बनाए गए ओणम को धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश हुई. ताकि 100% आबादी का राजनीतिक लाभ लिया जा सके. इस दौरान वामपंथी विचारकों और नेताओं ने महाबली को द्रविड राजा और भगवान वामन को आर्यन यानी आक्रमणकारी के रूप में पेश करना शुरू कर दिया. ये एजेंडा किस तरह सत्ता में बैठे मजबूत लोग चला रहे थे.
इसे समझने के लिए आपको वर्ष 2020 में केरल के तत्कालीन वित्त मंत्री टी.एम. थॉमस इसाक के पोस्ट के बारे में जानना चाहिए. तब थॉमस इसाक ने केरल के लोगों को ओणम की शुभकामनाएं देते हुआ लिखा...
"हम महाबली का उत्सव मनाते हैं, जिन्होंने जाति या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया. वामन का नहीं, जिन्होंने उन्हें छल से पराजित किया. इस वर्ष के फसल उत्सव में जश्न मनाने की एक और वजह है. सब्जियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में अपने अभियान के तहत केरल ने 14 प्रकार की सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य घोषित किए हैं."
त्योहारों की जड़ों को मिटाना किसी संस्कृति को नष्ट करने का सबसे आसान तरीका है. नई पीढ़ी को सिर्फ इतना समझाना है कि तुम्हारा त्योहार तो सिर्फ एक फसलों का त्योहार है. इसका भगवान से कोई लेना-देना नहीं. धीरे धीरे उनके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी और वो इसे सही मानने लगेंगे और केरलम के आधुनिक धार्मिक आक्रांता यही करने की कोशिश कर रहे हैं. यही वजह है, जिस त्योहार की चर्चा भगवान विष्णु और राजा महाबली के बगैर हो ही नहीं सकती. उसकी हिंदू पहचान मिटाने की साजिश हो रही है.