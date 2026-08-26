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जब ईद-क्रिसमस का धर्म होता है, तो ओणम का क्यों नहीं; त्योहारों की जड़ों को मिटाने की क्यों हो रही 'नापाक' साजिश?

केरलम में एक नई साजिश रचने का काम सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है. राज्य के सबसे बड़े त्योहार ओणम से उसकी धार्मिक पहचान छीनने की कोशिश हो रही है. इसको लेकर बकायदा एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 26, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 08:11 AM IST
जब ईद-क्रिसमस का धर्म होता है, तो ओणम का क्यों नहीं; त्योहारों की जड़ों को मिटाने की क्यों हो रही 'नापाक' साजिश?
Image Credit: ओनम को क्यों राजकीय त्योहार बनाने की हो रही कोशिश? (फोटो- एआई)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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