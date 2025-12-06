DNA: सियासत में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं, केरल में लेफ्ट-बीजेपी-कांग्रेस के गठबंधन

एक बहुत चर्चित कहावत है कि कूटनीति और राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं. मित्रो ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है. ऐसा होता है. कई बार हुआ भी है. लेकिन केरल में इस बार सियासी हित साधने के लिए जो कुछ हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है. केरल में बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने मिलकर अघोषित अलाएंस किया है. और जानते हैं? ये गठबंधन एक ऐसी लोकल पार्टी के विरुद्ध किया है, जो बहुत छोटी है. ऐसी लोकल पार्टी जिसका प्रभाव भी सीमित इलाके में है. फिर भी एक छोटी पार्टी के खिलाफ तीन बड़ी-बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां, जो घोषित तौर पर एक-दूसरे के दुश्मन हैं, वे एकजुट हो गए हैं. सोचिए, कि कैसे हित बदलते ही सब कुछ कैसे बदल गया है.



केरल में स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है. सत्ताधारी लेफ्ट, कांग्रेस और बीजेपी तीनों एक-दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में है. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तीनों पार्टियों के लिए ये लिटमस टेस्ट जैसा है. लेकिन समूचे केरल में एक-दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली ये तीनों धुर-विरोधी पार्टियां कोच्चि के किज़क्कम्बलम में एकजुट हो गई है. तीनों राष्ट्रीय पार्टियों ने मिलकर एक "ट्वेंटी-20" नाम की पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारा है. आप में से कई लोग शायद पहली बार इस पार्टी का नाम सुना होगा, लेकिन केरल के किज़क्कम्बलम इलाके में इसका प्रभाव इतना अधिक है कि कांग्रेस-बीजेपी और लेफ्ट एकजुट हो गई है.

क्या है ट्वेंटी-20?

सबसे पहले आपको "ट्वेंटी-20" नाम की पार्टी के बारे में बताना चाहेंगे. केरल में एक कंपनी है अन्ना किटेक्स ग्रुप, जो कपड़े बनाती है. इस कंपनी ने 2013 में "ट्वेंटी-20" नाम से एक गैर-लाभकारी और राजनीतिक संगठन बनाया. किज़क्कम्बलम गांव का विकास, जहां कंपनी का बड़ा गारमेंट यूनिट स्थित है. 2015 में इस "ट्वेंटी-20" ने पहली बार पंचायत चुनाव जीता. 2020 में जाकर तीन और पंचायतें अपने कब्जे में कर लीं. इस बार संगठन 48 पंचायतों, कोच्चि नगर निगम, तीन नगरपालिकाओं और कई जिलों में चुनाव लड़ रहा है.

तीनों पार्टियां क्यों आई एक साथ?

किटेक्स के एमडी और "ट्वेंटी-20" पार्टी के अध्यक्ष साबू एम जैकब ने चार पंचायतों में भ्रष्टाचार खत्म किया है. लगभग 50 करोड़ रुपये बचाए हैं. इससे गैस और बिजली पर 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. ऐसे में "ट्वेंटी-20" की लोकप्रियात बढ़ रही है. "ट्वेंटी-20" पार्टी की प्लानिंग से माकपा के साथ ही भाजपा और कांग्रेस घबरा गई हैं. इसलिए तीनों पार्टियों ने मिलकर किज़क्कम्बलम में साझा निर्दलीय उम्मीदवार उतारे हैं, ताकि कॉरपोरेट समर्थित इस पार्टी को टक्कर दी जा सके. सोचिए, एक लोकल पार्टी, जो पंचायत स्तर पर पांच साल में 50 करोड़ रुपये बचाने का दावा कर रही उसे रोकने के लिए तीनों एक-दूसरे की धुर-विरोधी पार्टियां एकजुट हो गई है.

सोमवार को संसद में क्या होगा?

सोमवार को फिर से संसद शुरू होगा तो देखिएगा वहां पर क्या होता है? गारंटी के साथ कह सकता हैं कि वहां पर यही तीनों पार्टियां, एक-दूसरे के खिलाफ खड़ी होंगी. जिस संसद की कार्यवाही में एक घंटे में डेढ़ करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं, उसे हल्ला-हंगामा में बर्बाद कर देंगे. जहां जनता के हित की बात होनी चाहिए, उसे एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप में खत्म कर देंगे. लेकिन जहां अपने हित की बात होगी, वहां पर उसी पार्टी के नेता एक-दूसरे का हाथ थामकर खड़े हो जाएंगे. मित्रो यही राजनीति का असली चरित्र है. इसलिए कहा गया है कि राजनीति में हित बदलते ही सब कुछ बदल जाता है.

