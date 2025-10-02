DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा और विकास की गारंटी है: मोहन भागवत

DNA: विजयादशमी पर राम और रावण के नाम पर हिंदू समाज को बांटने की साजिश हो रही है. वहीं आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने हिंदू समाज की एकजुटता को लेकर संदेश दिया है. मोहन भागवत ने आज हिंदू राष्ट्र पर जोर दिया. हिंदुओं को संगठित होने का संदेश दिया और साथ ही ये कहा कि हिंदुओं का संगठित होना सुरक्षा की गारंटी है. आज, 2 अक्टूबर 2025 को RSS की वार्षिक विजयादशमी रैली में मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया. इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में जोर देकर कहा कि हिंदू समाज को जाति, भाषा और क्षेत्रीय विवादों से ऊपर उठना होगा. मोहन भागवत हिंदुओं की एकजुटता कि बात पहले भी करते आए हैं लेकिन आज उन्होंने पहली बार सुरक्षा शब्द पर जोर दिया.

संगठित समाज अपने बल पर करता है अपने कर्तव्यों का पालन: भागवत

आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू समाज का संगठित, मजबूत और सदाचारी स्वरूप ही भारत की एकता, अखंडता, विकास और सुरक्षा की अंतिम गारंटी है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू समाज समावेशी है, अलगाववादी प्रवृत्तियों से मुक्त है और वसुधैव कुटुम्बकम, यानी विश्व को एक परिवार मानने के दर्शन का संरक्षक है. डॉ. भागवत ने कहा कि एक संगठित समाज अपने बल पर अपने कर्तव्यों का पालन करता है. इसलिए संघ संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य कर रहा है.

डॉ. भागवत ने जोर देकर कहा कि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का कोई विकल्प नहीं है. उन्होंने कहा कि वैश्विक परस्पर निर्भरता एक वास्तविकता है, लेकिन भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह कमजोरी न बने. हाल की अमेरिकी व्यापार नीतियों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि भारत को अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना चाहिए और अपनी आत्मनिर्भरता को मजबूत करना चाहिए.

इस बीच आपको बता दें कि आपने भी गौर किया होगा कि बीते कुछ सालों से हिंदुओं के हर त्योहार हर शोभायात्रा हर धार्मिक अनुष्ठानों पर पत्थर चलने का जैसे एक रिवाज शुरू हो गया है. अभी नवरात्र में भी देश के कई राज्यों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी. आज ही मूर्ति विसर्जन के दौरान मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कट्टरपंथियों ने पथराव कर दिया तो क्या कट्टपंथियों के इसी खतरे से बचने के लिए हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है. अगर बाहरी खतरे की बात करें तो भागवत राष्ट्र की बात करते हैं. ऐसे में क्या वो बाहरी खतरे से बचने के लिए एकजुटता की बात कर रहे हैं. उदाहरण के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को ही देख लेते हैं जब भारतीय सुरक्षाबल दुश्मन देश पाकिस्तान पर गोले बरसा रहे थे तब अपने ही देश में बैठे कुछ कुंठित मानसिकता के लोग सवाल उठा रहे थे क्या भागवत इसी खतरे के खिलाफ एकजुट होने की बात कर रहे हैं.