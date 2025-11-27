DNA: भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, समझिए आखिर क्यों करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार

DNA: लगभग 2700 वर्षों और करीब 100 पीढ़ियों के इंतजार के बाद इजरायल की एक लुप्त यहूदी जनजाति भारत से अपने मूल देश लौटने वाली है. इस ऐतिहासिक वापसी का संबंध भारत और इजरायल दोनों से जुड़ा है. पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भारत वह देश है जिसने कभी भी किसी शरण मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाया. भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव: की भावना के तहत शरणार्थियों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है. यही परंपरा यहूदी, पारसी और तिब्बती बौद्ध समुदायों के साथ भी निभाई गई है.

हालांकि, सैकड़ों वर्षों से भारत के पूर्वोत्तर में बसे हजारों यहूदी अब भारत में नहीं रहेंगे. इस बार उनकी वापसी कोई मजबूरी नहीं, बल्कि इजरायल की सरकार की पहल पर हो रही है. इस योजना के तहत बनी मनाशे समुदाय के यहूदी अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल की ओर लौटेंगे. यह वापसी केवल एक जनजाति का शारीरिक पलायन नहीं है, बल्कि लंबे इतिहास और सांस्कृतिक रिश्तों का प्रतीक भी है. अब यह सामुदायिक यात्रा भारत और इजरायल के बीच ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है.

मनाशे समुदाय के ये यहूदी भारत तक कैसे पहुंचे ?

आइए जानते है कि मनाशे समुदाय के ये यहूदी भारत तक कैसे पहुंचे, इनका इतिहास क्या है लेकिन सबसे पहले जानते है कि इजरायल का क्या प्लान है. इजरायल की सरकार ने पूर्वोत्तर में बसे 5800 यहूदियों को वापस लाने की योजना को मंजूरी दी है. इन लोगों को अगले 5 वर्षों के दौरान भारत से लाकर इजरायल में बसाया जाएगा. इनमें से 1200 लोग अगले साल यानी 2026 में इजरायल पहुंच जाएंगे. इन लोगों को उत्तरी इजरायल के गलील रीजन में बसाया जाएगा. इन्हें हिब्रू भाषा सिखाई जाएगी, नौकरी में मदद दी जाएगी, घर दिया जाएगा और सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा. भारत से उन्हें ले जाकर इजरायल में बसाने की योजना पर लगभग 240 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे महत्वपूर्ण फैसला बताया है. उनके मुताबिक़ भारत से बनी मनाशे समुदाय के लोगों के आने से इजरायल का उत्तरी इलाका मजबूत होगा. अब आपको ये भी बता दें कि बनी मनाशे समुदाय भारत तक कैसे पहुंचा. बता दें कि इतिहास में ये बताया गया है कि बनी मनाशे कबीला 2700 साल पहले तक इजरायली क्षेत्र में आबाद हुआ करता था. लेकिन ईसा पूर्व आठवीं शताब्दी में असीरियन साम्राज्य ने मौजूदा इजरायल के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया था. बाद में असीरियन साम्राज्य ने 10 जनजातियों को इजरायल से बाहर कर दिया था. बनी मनाशे उन्हीं 10 जनजातियों में से एक है. अपने घर से निकाले जाने के बाद बनी मनाशे जनजाति के लोग पहले बगदाद में रहे. उसके बाद अफगानिस्तान, तिब्बत और चीन होते हुए भारत के पूर्वोत्तर में बस गए. 17वीं शताब्दी में उनके भारत आने का जिक्र है. तब से उन्होंने भारत को ही अपना घर बना लिया और मुख्य रूप से मणिपुर और मिजोरम में रहने लगे. मणिपुर और मिजोरम में ये लोग पूरी तरह स्थानीय कुकी-मिजो समाज में घुले-मिले हैं. यहां उनके कई प्रार्थना घर भी हैं.

दशकों तक इजरायल में इस बात को लेकर बहस चलती रही कि बनी मनाशे समुदाय के लोग यहूदी हैं या नहीं. अंत में, 20 साल पहले यानी 2005 में एक बड़े यहूदी धर्मगुरु ने उन्हें यहूदी धर्म से जुड़ा बताया और इस तरह उनकी वापसी का रास्ता तैयार हुआ. पिछले 2 दशकों के दौरान भारत में रहने वाले बनी मनाशे समुदाय के 4000 यहूदी पहले ही इजरायल में बस चुके हैं. अब आपको ये भी बता दें कि इजरायल की तरफ से इन लोगों को बसाने की वजह क्या है. इजरायल के इस फैसले के पीछे धार्मिक और सांस्कृति कारण तो हैं ही, इसके अलावा वो अपने बॉर्डर को भी मजबूत करना चाहता है.

इजरायल बनी मनाशे समुदाय को जिस गलील इलाके में बसाने की योजना बना रहा है वो लेबनान सीमा पर स्थित एक संवेदनशील क्षेत्र है. इससे लेबनान की सीमा पर यहूदी आबादी बढ़ेगी जिससे इजरायल को सुरक्षा हालात मजबूत होने की उम्मीद है. जब भारत से एक यहूदी जनजाति वापस जाने वाली है तो बता दें कि भारत में यहूदी समुदाय 2000 साल से भी ज़्यादा समय से रह रहा है. भारत की सहिष्णु संस्कृति ने उन्हें शांतिपूर्वक बसने और फलने-फूलने का अवसर दिया. पूर्वोत्तर के यहूदियों को छोड़ दें तो वर्तमान में भारत में यहूदी आबादी लगभग 4-5 हजार के आसपास ही है. ये समुदाय मुख्य रूप से मुंबई, पुणे, कोलकाता और कोच्चि में बसा हुआ है.

मुंबई हमले में गई थी 6 यहूदी समुदाय लोगों की जान



इस बीच आपको बता दें कि आज 26/11 है. आज ही के दिन 17 साल पहले मुंबई पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था. जब भारत में रहने वाले यहूदियों की बात हो रही है तो बता दें कि मुंबई हमले में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने यहूदियों को भी निशाना बनाया था. चाबाद हाउस पर हुए हमले के दौरान यहूदी समुदाय के 6 लोगों की मौत हुई थी. जिन लोगों को उस हमले की याद होगी, उन्हें 2 साल के उस मासूम बच्चे मोशे होल्ट्ज़बर्ग का भी चेहरा याद होगा जिनके माता-पिता को आतंकियों ने मार दिया था. मोशे होल्ट्ज़बर्ग अब इजरायल में ही रहते हैं. बता दें कि इजरायल के गठन के बाद से लगभग 33 लाख यहूदियों को दूसरे देशों से लाकर वो अपने देश में बसा चुका है.