DNA: यूपी में FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर भी बैन, इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर फैसला

DNA मित्रों, अब जात-पात से आजादी दिलाने वाले उस फैसले का विश्लेषण करेंगे, जो योगी सरकार ने लिया है. यूपी में जाति की राजनीति करने वालों के लिए बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक जाति के नाम पर रैली यूपी में नहीं चलेगी. आपने किसी आयोजन या सड़क पर अक्सर जाति का नाम देखा होगा. कहीं बैनर पर जाति के नाम दिखते हैं तो कहीं गाड़ियों में जाति सूचक शब्द लिखे हैं तो कहीं रैलियां ही जाति को लेकर आयोजित होती हैं.
No Caste rallies in UP: जाति को पीछे करने की मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी पहल की है. यूपी सरकार ने अपने एक बड़े फ़ैसले के तहत जातिगत भेदभाव को ख़त्म करने के लिए जाति के इस्तेमाल को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है. ये क़दम ऐतिहासिक साबित होगा या राजनीतिक विवाद का विषय बनकर रह जाएगा, इसकी चर्चा करने से पहले यूपी सरकार के निर्देश के बारे में जान लीजिए.
पुलिस विभाग करेगा काम
इसके तहत FIR, गिरफ्तारी मेमो और चार्जशीट में जाति का जिक्र पूरी तरह हटाया जाएगा. आरोपी की पहचान के लिए अब पिता के साथ-साथ माता का नाम भी जरूरी रूप से लिखा जाएगा. थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइन बोर्ड से जातीय संकेत और नारे या प्रतीक हटाए जाएंगे. जाति आधारित रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा. साथ ही सोशल मीडिया पर भी सख्त निगरानी की जाएगी. जाति का महिमामंडन या नफरत फैलाने वाले कंटेंट के खिलाफ IT एक्ट के तहत कार्रवाई होगी. हालांकि SC/ST एक्ट में जहां जाति का उल्लेख कानूनी रूप से आवश्यक हो, वहां छूट रहेगी.
'महिमामंडन राष्ट्र-विरोधी'
यूपी सरकार ने ये निर्देश जाति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिया है. हाईकोर्ट ने शराब तस्करी के एक मामले में आरोपी की जाति का ज़िक्र करने पर आपत्ति जताई थी. कोर्ट ने इसे संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध बताते हुए कहा था कि जाति का महिमामंडन राष्ट्र-विरोधी है. तो क्या सिर्फ़ सरकारी आदेश से जाति ख़त्म हो जाएगी? क्या सरकारी दस्तावेज़ों में जाति नहीं लिखने से जातिगत भेदभाव ख़त्म हो जाएगा. वो भी ऐसे राज्य में जहां कई पार्टियां किसी न किसी जाति का ही प्रतिनिधित्व करती हैं. संजय निषाद की निषाद पार्टी का आप उदाहरण ले लीजिए. ये नाम एक जाति से जुड़ा है हालांकि संजय निषाद ने इसे अंग्रेज़ी के NISHAD से जोड़ा यानी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल. ये उनकी पार्टी का पूरा नाम है. इसके पीछे उद्देश्य ये था कि कोई उनकी पार्टी को एक जाति से नहीं जोड़े लेकिन सबको मालूम है कि वो मुख्य रूप से निषाद जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं.
इसी तरह ओमप्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है जो मुख्य रूप से OBC समुदाय की राजभर जाति का प्रतिनिधित्व करती है. चुनाव आते ही ये पार्टियां उन जातियों को गोलबंद करना शुरू करती हैं, जिसका प्रतिनिधित्व करने का वो दावा करती हैं. इनके अलावा भी कई ऐसी पार्टियां हैं.
जाति मौजूदा राजनीति की बुनियाद?
राजनीतिक दलों के अलावा जाति आधारित संगठन भी बने हुए हैं. अलग-अलग जातियों के अलग-अलग मंच हैं और उतनी ही तरह की राजनीति हो रही है. ये संगठन अपनी-अपनी जाति को अधिकार दिलाने, उन्हें आगे बढ़ाने का दावा करते हैं. चुनाव के समय ख़ास तौर से जाति आधारित सम्मेलनों की बाढ़ आ जाती है. अगर ये कहें कि जाति मौजूदा राजनीति की बुनियाद बन गई है तो गलत नहीं होगा क्योंकि जाति के कोटे से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलता है और जाति के कोटे से मंत्री भी बनते हैं. राजनीति में जाति का असर इतना है कि सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य में आपको जाति आधारित राजनीतिक पार्टियां मिल जाएंगी.
हाल ही में मेरठ में बिना अनुमति गुर्जर महापंचायत की कोशिश की गई. इस दौरान राजनीति में उनके अधिकार और रसूख की बात उठी. पुलिस ने महापंचायत से रोका तो दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए तो पत्थरबाजी भी हुई. लगभग हर जाति के संगठन इस तरह की महापंचायत, महासभा या सम्मेलन करते हैं. जाति के कल्याण के नाम पर वो लोगों को इकट्ठा करते हैं लेकिन कई बार ऐसा देखा जा चुका है कि उनका मकसद कुछ खास लोगों की ही भलाई करना होता है. देखना होगा कि यूपी सरकार के नए आदेश के बाद जाति आधारित संगठन क्या करते हैं, सरकार के आदेश की काट के लिए क्या तरीका ढूंढ़ते हैं.
#DNAWithRahulSinha | 'जाति के नाम पर रैली'..यूपी में नहीं चलेगी!
यूपी में जाति को लेकर बड़ा फैसला। FIR, वारंट में नहीं लिखी जाएगी जाति, जाति के नाम पर रैलियों पर भी प्रतिबंध। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर फैसला#DNA #UPNews #UttarPradesh #Caste @RahulSinhaTV pic.twitter.com/p0wHyeI91C
— Zee News (@ZeeNews) September 22, 2025
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 को जानिए
जाति की नुमाइंदगी करने वाले राजनीतिक दल और जाति से जुड़े सामाजिक संगठन तो हैं ही लेकिन वाहनों के मामले में भी ये वर्ण व्यवस्था दिखती है. राजधानी दिल्ली के अलावा तमाम बड़े शहरों में आपको अपनी गाड़ी पर जाति लिखकर चलने वाले नज़र आ जाएंगे. शायद इन्हें जाति लिखकर बहुत ज़्यादा गर्व का अनुभव होता होगा जबकि क़ानून के तहत गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखना मना है. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत इसको लेकर कार्रवाई हो सकती है. ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है. लेकिन इसके बावजूद लोग धड़ल्ले से गाड़ियों पर अपनी जाति लिखते हैं.
अब वापस यूपी सरकार के निर्देश की तरफ़ आते हैं. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस फैसले को लेकर यूपी सरकार से कई सवाल पूछे हैं. अखिलेश ने 5 हजार साल से मन में बसे जातिगत भेदभाव से लेकर घर धुलवाने वाली जातिगत भेदभाव की सोच को लेकर सवाल उठाए हैं. यानी जातिगत भेदभाव दूर करने के फैसले पर भी राजनीति सवार है.
यूपी में जातिगत भेदभाव खत्म करने को लेकर ऐतिहासिक आदेश आया है लेकिन कुछ हफ्तों में चुनाव का सामना करने जा रहे पड़ोसी राज्य बिहार में जातीय पोस्टर की भरमार लगी है. ऐसा लगता है कि बिना जाति के चुनावी वैतरणी पार करना मुश्किल है. पटना के जिस इलाके में मंत्री रहते हैं, वहां जातीय रैली और मीटिंग के पोस्टर लगे हैं और उनके जरिए जाति साधने की कोशिश हो रही है.
यूपी सरकार ने जहां जाति मिटाने की पहल की है, वहीं कुछ राज्यों में जाति सर्वे भी चल रहा है. 22 सितंबर को ही कर्नाटक में कास्ट सर्वे का काम शुरू हुआ. जतियों की बात चली है तो आपके लिए एक जानकारी दे दूं कि भारत में कुल मिलाकर 3 हजार से लेकर 5 हजार के बीच जातियां और उप-जातियां हैं और जातियों में यही बंटवारा देश के लिए घातक है.
