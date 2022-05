DNA with Sudhir Chaudhary: फिर बड़ी साजिश की तैयारी में चीन? पैंगोंग झील पर दूसरे बड़े पुल का निर्माण किया शुरू

DNA on Chinese Bridge on Pangong Lake: चीन (China) से आई एक खबर आपको चिंता में डाल देगी. चीन ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील (Pangong Lake) के ऊपर एक नया पुल बनाना शुरू कर दिया है. ये पुल LAC से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है. हालांकि ये पुल चीन अपने कब्जे वाले इलाके में बना रहा है. लेकिन इससे ये साबित होता है कि गलवान के सैन्य संघर्ष के बाद चीन चुपचाप बदला लेने की तैयारी कर रहा है. आज कल पूरी दुनिया का ध्यान रशिया और यूक्रेन के युद्ध पर है. हम भी शायद ये सोचने लगे थे कि चीन अब शांत बैठा है, लेकिन सच्चाई ये है कि चीन लगातार भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है.

पैंगोंग झील पर नया पुल बना रहा चीन

Satellite से ली गई इन नई तस्वीरों के मुताबिक चीन (China) ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के पार एक नए पुल का निर्माण शुरू कर दिया है. चिंताजनक बात ये है कि ये पुल इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा कि यहां से बख्तरबन्द गाड़ियां और चीन की सेना के ट्रक हथियार लेकर आसानी से गुजर सकें. यानी ये पुल आकार में बड़ा है और इसे खासतौर पर सेना की मदद के लिए बनाया जा रहा है. इससे पहले भी चीन पैंगोंग झील (Pangong Lake) के इस इलाक़े में एक और पुल बना चुका है. इस पुल का निर्माण अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ था.

पिछले ही महीने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई थीं, जिनमें ये बताया गया था कि चीन ने इस पुल को बनाने का काम पूरा कर लिया है. हालांकि यहां खबर ये पुल नहीं है. बल्कि खबर ये है कि चीन ने ये पुल पैंगोंग झील पर इसलिए बनाया है, ताकि वो इसके सहयोग से यहां पर एक और पुल का निर्माण कर सके. ऐसे पुल को Support Bridge या Bailey (बैली) Bridge भी कहते हैं. बताया ये जा रहा है कि नए पुल को बनाने के लिए जो क्रेन और दूसरे उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनकी आवाजाही उसी पुल से हो रही है, जो पिछले महीने बन कर तैयार हुआ है. भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर ऐतराज़ जताया है और कहा है कि भारत सीमा पर चीन की इन गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख रहा है.

LAC से करीब 25 किमी दूर कर रहा निर्माण

पैंगोंग झील (Pangong Lake) की लम्बाई लगभग 134 किलोमीटर है. इसके लगभग 50 प्रतिशत हिस्से पर चीन का कब्जा है. 40 प्रतिशत हिस्सा भारत के पास है. जबकि 10 प्रतिशत हिस्सा ऐसा है, जिसको लेकर भारत और चीन के बीच विवाद है. अब चीन जिस इलाके में ये पुल बना रहा है, वो इलाक़ा 1962 के युद्ध से पहले भारत के पास था. लेकिन फिर 62 के युद्ध में चीन ने ये जगह हमसे छीन ली और इस पर कब्जा कर लिया. यानी चीन ये पुल भारत की जमीन पर बना रहा है. ये जमीन चीन ने 1962 के युद्ध में ही हमसे छीन ली थी, जब देश में जवाहर लाल नेहरु की सरकार थी.

इस पुल से LAC की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है. यानी ऐसा नहीं है कि चीन (China) ने LAC पर ये पुल बना लिया है. बल्कि ये पुल LAC से कुछ दूरी पर स्थित है. अब यहां दूसरा बड़ा सवाल ये है कि चीन इस इलाके में पुल बना कर क्या हासिल करना चाहता है?

झील के दोनों सिरों को जोड़ने की साजिश

असल में चीन (China) पैंगोंग झील (Pangong Lake) के उत्तरी किनारे को दक्षिणी किनारे से जोड़ना चाहता है. इसकी वजह ये है कि झील के उत्तर में उसके दो बड़े Military Base हैं. इनमें एक Base को Khurnak (खुरनाक) Fort भी कहते हैं. ये वही जगह है, जिस पर चीन ने 1962 के युद्ध से चार साल पहले वर्ष 1958 में कब्जा कर लिया था. इसके अलावा चीन के दूसरे Military Base का नाम है, सिरिजाप Complex, जिस पर चीन ने 1962 में कब्जा किया था.

अब अगर चीन खुरनाक Fort के अपने Military Base से हथियारों और सैनिकों को इस झील के दक्षिणी किनारे पर भेजना चाहता है तो अभी इसके लिए उसे 150 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जिसमें 12 से 13 घंटे लगते हैं. लेकिन अगर ये पुल बन गया तो ये दूरी केवल तीन घंटे में ही तय हो सकेगी. इसका मतलब ये हुआ कि चीन कम समय में ज्यादा से ज्यादा हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां और अपने सैनिकों को पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे से दक्षिणी किनारे पर भेज सकेगा. और ये स्थिति भारत के लिए अच्छी नहीं होगी. हालांकि आज आपके मन में ये सवाल भी होगा कि चीन इस झील के दक्षिणी हिस्से को लेकर इतना चिंतित क्यों है?

गलवान झड़प के बाद से चिंतित है चीन

असल में इसके पीछे वो तनाव है, जिसकी शुरुआत 5 मई 2020 को हुई थी. उस समय गलवान की हिंसक झड़प के बाद 29 और 30 अगस्त को भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर लगभग 70 किलोमीटर के इलाके में फैली रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया. इनमें रेजांग ला, रेचिन ला और मुखपरी शामिल थीं. इस कदम से शक्ति संतुलन का पलड़ा भारत की और झुक गया. भारतीय सेना की Special Forces ने फिंगर 4 के पास की कई पहाड़ियों पर भी कब्जा जमा लिया, जहां से वो चीनी सैनिकों पर भारी पड़ सकते थे. हालांकि 10 फरवरी 2021 को चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से पीछे हटने की घोषणा कर दी थी.

हालांकि इस ऐलान के साथ ही चीन (China) ये बात भी समझ गया था कि अगर भविष्य में भारत के सैनिकों ने फिर से इस इलाके की चोटियों पर कब्जा कर लिया तो वो चाहकर भी भारत की घेराबंदी नहीं कर पाएगा. यही वजह है कि अब वो इस इलाके में पुल बना रहा है.

पैंगोंग झील (Pangong Lake) के दक्षिणी किनारे पर चीन की तरफ से कोई भी हरकत यूं ही नहीं होती. मई 2020 को भी इसी क्षेत्र में दोनों देश के सैनिकों के बीच झड़प हो चुकी है. वैसे ये इलाका फिंगर इलाके के बिल्कुल सामने है. यानी झील के दूसरे किनारे पर है और इस दक्षिणी किनारे के दूसरी तरफ फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच का क्षेत्र है, जिसे अब एक Buffer Zone बना दिया गया है. भारत कहता है कि फिंगर One से Eight तक का इलाका उसका है. जबकि चीन फिंगर Eight से फिंगर Two तक के क्षेत्र को अपना बताता है.

चुशूल तक पहुंचना चाहता है ड्रैगन

इसके अलावा पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चुशूल नाम की भी जगह है, जो भारत के हिस्से में आती है. ये जगह रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है. अगस्त 2020 में चीन इसी पर कब्ज़ा करना चाहता था. चीन (China) अगर चुशूल तक पहुंच जाता तो उसकी पहुंच लद्दाख के डेमचौक इलाके तक हो जाएगी. ये वो इलाके हैं, जहां टैंक जैसे बड़े हथियार ले जाना भी आसान है, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में बसा एक खुला इलाका है. इसी इलाके में भारत की हवाई पट्टी भी है. अगर चीन अगस्त 2020 में यहां तक पहुंचने में सफ़ल हो जाता तो वो भारत में काफी अंदर तक घुस सकता था.

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि चीन (China) ने तिब्बत सीमा के पास 624 नए गांव बसा लिए हैं. इन गांवों में चीन की सेना की पोस्ट भी बनाई जा रही है. इसके अलावा चीन सीमा के पास चौड़ी सड़कें बनाने पर भी तेजी से काम कर रहा है. यानी चीन भारत के खिलाफ पूर्वी लद्दाख में वही रणनीति अपना रहा है, जो उसने South China Sea में अपनाई है. South China Sea पर अपना दावा मजबूत करने के लिए चीन ने वहां Artificial आईलैंड विकसित कर लिए हैं और वहां अपनी सेना को भी तैनात कर दिया है.

भारत भी कर रहा जवाबी तैयारी

हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सबकुछ भारत को नहीं दिख रहा. भारत की सेना और भारत की सरकार चीन (China) की इन गतिविधियों पर पैनी नजर रख रही है. इसके जवाब में भारत भी सीमा के पास अपने क्षेत्र में सड़कें और पुल बना रहा है. भारत सरकार ने हाल ही में सीमा के पास 32 नई सड़कें बनाने का फैसला किया है. जिनमें से आठ सड़कों को बनाने का काम शुरू भी हो गया है.