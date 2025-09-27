DNA: योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की, जिससे बिलबिलाकर रहे जाएगा US?

DNA on UP International Trade Show: जिस रूस को हमलावर बताकर पश्चिमी देश उस पर लगातार प्रतिबंध लगा रहे हैं. उसी रूस को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाहों में भरा है. उनके निमंत्रण पर अब रूस यूपी में अपनी आर्थिक साझेदारी को गहरा करने जा रहा है.
DNA on UP Russia Trade Partnership: योगी आदित्यनाथ सिर्फ अपराधियों का इलाज करना नहीं जानते हैं. उन्हें कूटनीतिक उपचार भी अच्छी तरह से पता है. जब अमेरिका किश्तों में भारत पर टैरिफ लगा रहा है. जब ट्रंप भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तब योगी ने ट्रंप की टैरिफ वाली बीमारी की बूटी अपने तरीके से खोज ली है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर योगी ने इसका पहला डोज़ भी दे दिया है. इस डोज का व्यापक और दूरदर्शी असर होने वाला है. पुतिन के साथ मिलकर योगी ने ट्रंप टैरिफ के विरुद्ध मास्टर प्लान तैयार कर लिया है.
रूस के साथ सुरक्षा साझेदारी मजबूत कर रहे योगी
अब तक आपने नरेंद्र मोदी और पुतिन की दोस्ती देखी है. दोनों की जुगलबंदी देखी है. लेकिन अब योगी भी पुतिन के साथ मिलकर टाइम ट्रस्टेड पार्टनरशिप को मजबूती देने में जुट गए हैं. यूपी के सीएम ने इसके लिए उद्योग को कड़ी बनाई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने रूस को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का पार्टनर कंट्री बनाया है. यूपी में रूस के निवेश को लेकर द्विपक्षीय संवाद हुआ. उत्तर प्रदेश में रूस की कंपनी कहां-कहां कहा अवसर देख रही है..ये हम विस्तार से बताएंगे.
उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि 25 सितंबर को स्वयं योगी आदित्यनाथ ने भी रूस के प्रतिनिमंडल के साथ संवाद किया था. इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में रूस की कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया था.
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में रूस बना साझेदार
भारत ने 2025 तक रूस के साथ 2.60 लाख करोड़ रुपये के व्यापार का लक्ष्य रखा है, इसमें यूपी एक अहम धुरी है. यहां पर 25 करोड़ की आबादी वाला बाजार भी है और रूस के लिए निवेश करने का मौका भी है. यही कारण है कि इस बार योगी आदित्यनाथ ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में रूस को साझेदार बनाया है. इस सझेदारी का वैश्विक स्तर पर संदेश क्या है..वो भी समझिए जरा.
ये पार्टनरशिप ट्रंप को सीधा संदेश है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है. भारतीय विदेश नीति किसी दबाव में झुकने वाली नहीं है. इस साझेदारी ने बता दिया कि रूस की अहमियत भारत के लिए क्या है. यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में रूस की पार्टनरशिप का अर्थ यह भी है कि भारत अब राज्यस्तर पर भी रणनीतिक साझेदारियों को प्रोत्साहित कर रहा है.
ये योगी आदित्यनाथ का ऐसा प्लान है, जिसमें ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की तरक्की होगी, बल्कि भारत की अर्थ्यव्यवस्था भी मजबूत होगी. क्योंकि कई रूसी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करेगी. यूपी की कंपनियों को भी रूस के बाज़ार तक सीधी पहुँच मिलेगी. रूस की 30 कंपनियों के जो अधिकारी पहुंचे हैं, वो उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर सकारात्मक भी दिख रहे हैं. द्विपक्षीय संवाद के दौरान वे सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन, एयरोस्पेस, नवीकरणीय ऊर्जा, दवा, रसायन और उन्नत तकनीकों के क्षेत्र में निवेश करने के लिए रूसी कंपनी उत्सुक दिखे.
यूपी क्यों खिंचे चले आ रहे हैं उद्योगपति?
संवाद के दौरान रूसी प्रतिनिधियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश निवेश के लिए एक रणनीतिक स्थान है. इसकी बड़ी वजह ये भी है कि यूपी में बिजली की स्थिति सुधरी है. सुरक्षा मिल रहा है. सरकार की ओर से विश्वास दिख रहा है. निवेशकों को व्यापार करने में सहूलियत हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निवेश प्रक्रिया को बहुत ही सरल कर दिया है.
20 क्षेत्रों में प्रोत्साहन नीतियाँ शुरू की गई है. ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत 30 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जा रही है. 100 प्रतिशत बिजली अनुदान दिया जा रहा है. 50 प्रतिशत पूंजीगत व्यय सहायता दी जा रही है. जमीन दी जा रही है. इसके अलावा स्टाम्प शुल्क में छूट भी दी जा रही है. रूस की कंपनियों को पश्चिमी देशों में भारी जोखिम झेलना पड़ा है. ऐसे में राजनीतिक स्थिरता वाला यूपी उन्हें पसंद आ रहा है. हालांकि रूस का पहले से भी यूपी में निवेश है.
यूपी को निवेश का ग्लोबल हब बनाने की तैयारी
इसी साल मई से लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइलें बननी शुरू हुई है. इसके लिए योगी सरकार ने 80 एकड़ जमीन दी थी. यूपी के ही अमेठी में 2023 से AK-203 राइफल का उत्पादन हो रहा है. जबकि कई और निवेश प्रस्तावित हैं, इसमें यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी शामिल है. इससे स्पष्ट है कि यूपी अब सिर्फ घरेलू नहीं बल्कि ग्लोबल डिफेंस पावर हाउस है. यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी निवेश का ग्लोबल हब बन रहा है.
योगी आदित्यनाथ की योजना ग्रेटर नोएडा को नॉलेज इकॉनोमी हब बनाने की है. इसमें रूस अहम सहयोगी बनेगा. 2019 के अगस्त में योगी आदित्यनाथ दो दिनों के लिए रूस गए थे. तभी उन्होंने यूपी में निवेश की पटकथा लिखी थी. अब जब पश्चिमी देश रूस से दूरी बना रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश उसके साथ औद्योगिक आत्मनिर्भरता, सुरक्षा उत्पादकता और टेक्नोलॉजी ट्रंसफर के क्षेत्र में सहयोग की मिसाल पेश कर रहा है. ग्रेटर नोएडा में सिर्फ ट्रेड शो नहीं हो रहा है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश का रूस साथ व्यवहारिक गठबंधन का सार्वजनिक उद्घोष है. इसमें भविष्य में रक्षा, ऊर्जा और व्यापार परियोजनाओं का आधार रखा गया है.
