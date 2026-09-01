/GPS को छोड़ क्यों NavIC पर शिफ्ट हो रहा है भारत? समझिए क्या है भारतीय मानक समय नियम 2026

देश में कुछ ऐसे सिस्टम भी हैं, जहां महज एक सेकंड का फर्क भी करोड़ों का फायदा या नुकसान तय कर सकता है. इसलिए आज हम 'एक देश, एक समय' का विश्लेषण करेंगे. उपभोक्ता मामले के विभाग ने 27 अगस्त 2026 को 'भारतीय मानक समय नियम, 2026' को अधिसूचित किया है. इसका मतलब यह है कि इस नियम के लागू होने के बाद कानूनी, सरकारी, व्यावसायिक और दूसरे कामों में भारतीय मानक समय यानी IST को एक समान समय के तौर पर इस्तेमाल करना होगा, मार्च 2027 से यह नियम पूर्णतः प्रभावी हो जाएगा.
इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि सरकार आपकी दीवार वाली घड़ी का समय बदलने जा रही है. आप मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या गुवाहाटी जाएं, घड़ी में भारतीय समय एक ही रहेगा, लेकिन अभी अलग-अलग कंप्यूटर, सर्वर और तकनीकी प्रणालियां समय मिलाने के लिए अलग-अलग स्रोतों का इस्तेमाल कर सकती हैं. कोई तय मानक नहीं है, इसलिए सरकार अब चाहती है कि महत्वपूर्ण प्रणालियों का समय एक भरोसेमंद भारतीय स्रोत से मिले, क्योंकि डिजिटल दुनिया में एक सेकंड का मामूली सा अंतर भी लेन-देन, रिकॉर्ड और पूरे सिस्टम के क्रम को प्रभावित कर सकता है.
अभी कई डिजिटल सिस्टम अपना समय सही रखने के लिए विदेशी उपग्रहों, खासकर जीपीएस (GPS) से मिलने वाले समय संकेत पर निर्भर हैं. दिक्कत यह है कि जीपीएस भारत का अपना सिस्टम नहीं है, इसलिए उस स्रोत पर हमारी सीधी पहुंच भी नहीं है. इसलिए सरकार नाविक (NavIC) के जरिए देश के समय को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है.
'Navigation with Indian Constellation' यानी नाविक, भारत का अपना स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है. इसे ISRO ने विकसित किया है. यह GPS की तरह लोकेशन और नेविगेशन के साथ-साथ बेहद सटीक समय की जानकारी देता है. यानी कल को अगर किसी वजह से विदेशी सैटेलाइट से मिलने वाला टाइम सिग्नल उपलब्ध न हो, या उसमें छेड़छाड़ की कोशिश की जाए, तो भारत के पास अपना भरोसेमंद समय-स्रोत मौजूद रहेगा. यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होगा.
अब समझिए कि इस एक सेकंड का भी इतना महत्व क्यों है. मान लीजिए, शेयर बाजार में किसी कंपनी के शेयर की कीमत तेजी से ऊपर जा रही है और दो निवेशक लगभग एक ही समय पर शेयर खरीदने का ऑर्डर डालते हैं. एक सर्वर का समय बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे सर्वर की घड़ी में सिर्फ एक मिलीसेकंड का अंतर है. ऐसे में सिस्टम के लिए पहले पहुंचे ऑर्डर और बाद में मिले ऑर्डर में अंतर हो सकता है. यानी दोनों ने लगभग एक ही वक्त पर खरीदारी की, लेकिन समय दर्ज होने में सिर्फ एक मिलीसेकंड के फर्क से एक निवेशक को शेयर मिल सकता है और दूसरा मौका चूक सकता है. यही वजह है कि शेयर बाजार, बैंकिंग और दूसरे डिजिटल सिस्टम में एक ही भरोसेमंद और बेहद सटीक समय का होना जरूरी है.
भारत अब सिर्फ समय की सटीकता पर ही काम नहीं कर रहा, उसे देशभर में सुरक्षित तरीके से पहुंचाने का ढांचा भी बना रहा है और उसकी सटीकता हमेशा बनी रहे, इस पर भी काम किया जा रहा है. इसके लिए हमारे देश ने परीक्षण भी शुरू कर दिया है. जुलाई 2026 में बेंगलुरु में ‘व्हाइट रैबिट’ तकनीक शुरू की गई है. इसके जरिए सटीक समय को सुरक्षित तरीके से अलग-अलग महत्वपूर्ण संस्थानों तक पहुंचाना है.
‘व्हाइट रैबिट’ एक ऐसी तकनीक है, जिससे महत्वपूर्ण घड़ियों के समय के अंतर को लगातार दुरुस्त (Correct) किया जाता है, ताकि समय की सटीकता बनी रहे. मान लीजिए, एक तरफ बैंक का सर्वर है, दूसरी तरफ शेयर बाजार का सर्वर और हजारों किलोमीटर दूर कोई दूसरा कंप्यूटर. अगर इन सबकी घड़ियां बहुत मामूली स्तर पर भी अलग हों, तो डिजिटल लेन-देन का सही क्रम तय करना मुश्किल हो सकता है. भारत इस अंतर को खत्म करने के लिए ऐसी तकनीक अपना रहा है.
यानी मार्च 2027 में जब यह नियम पूरी तरह लागू होगा, तो बदलाव आपकी दीवार की घड़ी में शायद दिखाई न दे, लेकिन कंप्यूटर के भीतर, सर्वर में और देश के महत्वपूर्ण डिजिटल ढांचे में जरूर दिखाई देगा. अब तक पूरा देश एक ही समय पर चलता था, अब कोशिश यह है कि उस समय का सोर्स भी एक हो, वो सोर्स भारतीय हो और ज्यादा सटीक हो.