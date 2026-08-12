DNA: प्राइवेट अस्पतालों में 'वसूली का खेल', MRP से 5 गुना महंगे ग्लव्स और वेंटिलेटर का फर्जी बिल; जानें ग्राउंड रिपोर्ट का पूरा सच

फ्रीबीज एक तरह की बीमारी है. इसने पूरी व्यवस्था को बीमार कर दिया है. अब बीमार व्यवस्था को ठीक करने के नाम पर सरकार लोगों से कर वसूल रही है. मित्रो, ऐसे ही बीमारी के नाम पर आम लोगों से अस्पतालों में भी अलग-अलग तरह से वसूली हो रही है. इलाज के नाम पर, जांच के नाम पर, कमरे के किराए के नाम पर. जहां जिधर मौका मिलता है, वहीं मरीजों से वसूली शुरू हो जाती है. अधिकतर निजी अस्पतालों के लिए मरीज, मरीज नहीं होता, पैसे निकालने का साधन होता है...लूट और वसूली का जरिया होता है.
इसलिए सरकार अब इस लूट और वसूली को नियंत्रित करने की तैयारी में है. मित्रो, हमने डीएनए के 25 अप्रैल के अंक में बताया था कि किस तरह अस्पतालों में इलाज, जांच और कमरे के किराए के नाम पर मरीजों को लूटा जाता है. निजी अस्पतालों की लूट के खिलाफ हमने लगातार अभियान चलाया. और अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने इस पर मुहर लगा दी है.
अस्पतालों के मनमाने शुल्क को नियंत्रित करने के लिए संसदीय समिति ने सरकार को एक सुझाव दिया है और ये सुझाव आम लोगों के हक में है. इसलिए अब हम अस्पतालों की लूट पर लगाम कसने वाली इस सिफारिश का विश्लेषण करेंगे. स्कंद पुराण में औषधालय यानी अस्पताल बनवाने की तुलना महायज्ञ से की गई है. उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति औषधियों से सुसज्जित चिकित्सालय बनवाता है, वह समस्त यज्ञों के फल का भागी होता है. इसमें कोई संदेह नहीं है. लेकिन जब संसदीय स्थायी समिति ने बड़े अस्पतालों के बिलों का कच्चा चिट्ठा देखा, तो पता चला कि जिसे कभी आरोग्य का मंदिर समझा जाता था, वो संस्थागत लूट का अड्डा बन चुका है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उसने निजी अस्पतालों के महंगे खर्च और मनमाने शुल्क पर लगाम लगाने की सिफारिश की है.
सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि संसदीय समिति ने किन-किन शुल्क पर लगाम लगाने के लिए क्या-क्या कहा है? सरकार को की गई सिफारिश में कहा गया है कि महानगरों के निजी अस्पतालों में कमरों का मूल किराया आसपास के तीन सितारा होटलों के औसत किराए से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मूल कमरे के किराए में नर्सिंग, आवासीय चिकित्सक, खाना, कपड़े धोने और एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का खर्च शामिल करने की बात कही गई है. दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद लागत और उनकी कीमत के बीच 20 प्रतिशत से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए.
बड़े अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वे किसी भी लंबे या जटिल इलाज को शुरू करने से पहले मरीज को कुल खर्च का कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुमान दें.
अनावश्यक जांच और अत्यधिक दवाएं लिखने से रोकने के लिए साक्ष्यों पर आधारित मानक उपचार दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन हो. चिकित्सा उपकरण की पहुंच लागत और अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच के अंतर को 20 प्रतिशत तक सीमित करने की सिफारिश की गई है. पहुंच लागत एक तकनीकी शब्द है. इसका अर्थ ये है कि किसी चिकित्सा उपकरण को कारखाने से खरीदकर अस्पताल या चिकित्सालय के दरवाजे तक पहुंचाने में जो लागत आती है, वही पहुंच लागत है. दवाओं के मामले में भी पहुंच लागत और अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच के अंतर को 20 प्रतिशत तक सीमित करने का सुझाव दिया गया है. यानी 100 रुपये का चिकित्सा सामान...120 रुपये से ज्यादा में ना बेचा जाए. अगर ये सिफारिश धरातल पर उतर जाती है, तो आम लोगों के लिए बड़ी राहत होगी.
क्योंकि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2025 के अनुसार, भारत में एक परिवार को एक बार अस्पताल में भर्ती होने पर औसतन 34 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं. ये औसत सरकारी और निजी, दोनों तरह के अस्पतालों को मिलाकर है. लेकिन एक बार कोई व्यक्ति निजी अस्पताल में भर्ती हो गया, तो उसे साढ़े 50 हजार रुपये से ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं. और इसमें एक बड़ा खर्च अस्पताल के कमरे के किराए पर होता है. मित्रो, संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश में स्पष्ट कहा गया है कि किसी तीन सितारा होटल की तुलना में अस्पताल का कमरा महंगा नहीं होना चाहिए. ऐसा क्यों कहा गया है...वो हम आपको बताते हैं.
आज ज़ी न्यूज़ की टीम दिल्ली में एक अस्पताल पहुंची और अस्पताल के पास मौजूद एक होटल तक गई. जब दोनों जगहों के कमरे के किराए के बारे में पता किया गया, तो न्यूनतम दो से ढाई हजार रुपये तक का अंतर दिखाई दिया. इस अंतर पर अस्पताल क्या कह रहा है...वो सुनिए. अस्पताल वाले कह रहे हैं कि होटल के साथ तुलना नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. क्योंकि महाभारत के अनुशासन पर्व में चिकित्सालय बनवाने और बीमारों की सेवा करने को परम धर्म कहा गया है. लेकिन बीमारों की सेवा के नाम पर किस तरह लूट हो रही है...उसे समझने के लिए हमारी टीम अमृतसर के एक निजी अस्पताल में पहुंची. वहां सामान्य वार्ड में, जहां एक साथ कई मरीज रहते हैं, मरीजों को एक दिन के किराए के तौर पर 4,200 रुपये चुकाने पड़ते हैं. उसी अस्पताल में 600 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से भी कमरा किराए पर दिया जाता है.
अब उसी अस्पताल के बगल में मौजूद तीन सितारा होटल में कमरा किस दर में मिलता है...वो भी देखिए जरा.
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में एक मरीज अस्पताल में औसतन लगभग 7 दिन रहता है. 2014 की रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक अस्पतालों में मरीजों को औसतन 7 दिन से थोड़ा ज्यादा और निजी अस्पतालों में 7 दिन से थोड़ा कम रुकना पड़ता है. हालांकि, बड़े निजी अस्पतालों में मरीजों को 3 से 5 दिन तक रहना पड़ता है. इस हिसाब से समझिए कि सिर्फ बिस्तर का किराया चुकाने में मरीज के कितने पैसे खर्च हो जाते हैं. मुंबई में तीन सितारा होटल की तुलना में निजी अस्पताल का कमरा कितना महंगा है...वो भी आपको देखना चाहिए.
निजी अस्पतालों में इलाज, जांच और कमरे के किराए के नाम पर लूट एक राष्ट्रीय समस्या है. कमोबेश हर शहर में स्थिति एक जैसी है. पटना के एक निजी अस्पताल में कम से कम 4,500 रुपये में कमरा मिलता है और उसी के बगल में होटल है...जहां मरीजों के तीमारदार रुकते हैं. वहां सिर्फ 4 हजार रुपये चुकाने पड़ते हैं. हम आपको पटना की भी सच्चाई दिखाना चाहते हैं.
ये होटल से ज्यादा अस्पताल का कमरे का किराया चुकाना मरीजों की मजबूरी है. क्योंकि लोग अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने के लिए अस्पताल जाते हैं और अच्छे डॉक्टर के नाम पर बाकी सुविधाओं में वसूली की जाती है. इसीलिए संसदीय समिति ने इस लूट पर लगाम लगाने की सिफारिश की है. हालांकि, संसदीय समिति की सिफारिशें सीधे तौर पर कानून नहीं बनतीं, बल्कि ये सरकार के लिए एक मार्गदर्शक रूपरेखा की तरह काम करती हैं. संसद में रिपोर्ट पेश होने के बाद इसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास भेजा गया है. वहां इन सिफारिशों की जांच होगी. यदि सरकार इन सिफारिशों से सहमत होती है, तो वह 'नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम' जैसे मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है. हालांकि, इस सरकारी प्रक्रिया के बीच एक उम्मीद तो जरूर जगी है.