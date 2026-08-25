/DNA: राहुल गांधी और अभिजीत दीपके में दिल्ली की जेन-जी वाली रेस का विश्लेषण

आरक्षण और जातीय जनगणना की पिच पर जो सियासी रेस चल रही है..उसमें एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी ओर बीजेपी. अब हम, जिस रेस के बारे में आपको बताने वाले हैं, वो रेस 2.O है. इस रेस में बीजेपी नहीं है. कांग्रेस है और कॉकरोच जनता पार्टी है. ये रेस मुख्य रूप से राहुल गांधी और CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके के बीच चल रही है. जो CJP जंतर मंतर पर अपना आंदोलन ख़त्म करने के बाद दिल्ली से वापस चली गई थी, उसने एक बार फिर दिल्ली वापसी का एलान किया है.
जो अभिजीत दीपके अभी कुछ दिन पहले तक बीमारी की बात कहकर झारखंड के आंदोलन में नहीं गए, वो एक बार फिर दिल्ली आ रहे हैं. कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में 5 सितंबर को युवा मार्च निकालने का ऐलान किया है. CJP का आरोप है कि केंद्र सरकार जंतर मंतर आंदोलन के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है. इसलिए उसे एक बार फिर से सड़क पर उतरना पड़ रहा है. CJP का मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर तक जाएगा.
केंद्र सरकार जंतर मंतर आंदोलन के दौरान दर्ज FIR वापस लेने पर कायम है. ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है. कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद केस वापस होंगे. लेकिन इसके बाद भी CJP अगर आंदोलन की जल्दबाजी में है तो क्यों..ये आज आपको समझना चाहिए. CJP स्कूल ठीक करो अभियान छोड़कर आखिर दिल्ली में आने की जल्दी क्यों है? CJP ने दिल्ली वापसी की घोषणा उस समय की है, जब 4 दिन पहले जंतर-मंतर आंदोलन के दौरान पैलेट गन के मामले में केस दर्ज किया गया है. राहुल गांधी के धरने की वजह से दिल्ली पुलिस को केस दर्ज करना पड़ा. पैलेट गन के मामले में CJP के नेता दूर रहे जबकि राहुल गांधी, घायल छात्र साहिल लोचव को साथ लेकर 7 घंटे तक थाने में रहे.
जो छात्र CJP के आंदोलन के दौरान घायल हुआ, उसको इंसाफ दिलाने का काम राहुल गांधी ने किया. यानी FIR का क्रेडिट लेकर राहुल ने अभिजीत दीपके से छात्रों का मुद्दा छीनने की कोशिश की. और उसके ठीक बाद CJP के नए आंदोलन की तारीख़ सामने आई है. इससे ये सवाल उठता है कि क्या अभिजीत दीपके और राहुल गांधी में अब जेन ज़ी के बीच समर्थन जुटाने की जंग शुरू हो गई है? समर्थन की ये लड़ाई किस तरह चल रही है, उसे समझने के लिए आपको एक और तथ्य जानना चाहिए. जिस साहिल लोचव को इंसाफ दिलाने के नाम पर राहुल ने थाने में धरना दिया, अब CJP के नेता भी उसके साथ दिख रहे हैं.
साहिल लोचव के मामले में FIR दर्ज होने के बाद अभिजीत दीपके ने साहिल के साथ बातचीत की और उसके साथ खड़े होने का दावा किया. आज CJP की तरफ़ से कानूनी सहायता की शुरुआत भी की गई है. दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब CJP के स्कूल ठीक करो अभियान की तर्ज पर स्कूल-कॉलेज जाकर वहां की स्थिति के बारे में बता रही है. कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के कार्यकर्ता भी देश भर के स्कूलों और कॉलेज की तस्वीर सामने ला रहे हैं.
जिस समय दिल्ली में CJP के एक और आंदोलन की तारीख सामने आई है, उसी समय कांग्रेस की तरफ से भी एक पोस्टर जारी किया गया है. NSUI ने पुणे के बाद अब महाराष्ट्र के ही नागपुर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम का एलान किया है. हालांकि अभी इस कार्यक्रम की तारीख़ नहीं बताई गई है. कांग्रेस ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम को करीब 800 शहरों तक ले जाने का फैसला किया है. इनमें से कुछ कार्यक्रमों में खुद राहुल गांधी भी शामिल होंगे. यानी जेन जी को लुभाने के लिए CJP और कांग्रेस के बीच रेस लगी हुई है.
- CJP ने एक और आंदोलन का एलान किया तो कांग्रेस ने नागपुर में राहुल के कार्यक्रम की घोषणा की
- राहुल गांधी ने साहिल लोचव को साथ लेकर पैलेट गन के मामले में FIR दर्ज करवाई तो अभिजीत दीपके ने साहिल से बात की
- CJP स्कूल ठीक करो अभियान चला रही है तो NSUI के कार्यकर्ता भी स्कूल की कमियां बता रहे हैं
- सरकारी स्कूलों को ठीक करने के मुद्दे पर CJP ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी तो पुणे से लौटने के बाद राहुल गांधी ने आदिवासी छात्रों के मुद्दे पर महाराष्ट्र के सीएम को चिट्ठी लिखी
कभी राहुल गांधी, अभिजीत दीपके का मुद्दा छीनने की कोशिश करते हैं तो कभी CJP, कांग्रेस से आगे निकलने का प्रयास करती है. कांग्रेस और CJP के बीच ये मुकाबला जंतर-मंतर आंदोलन के समय से ही चल रहा है. CJP के प्रदर्शन में विपक्ष के ज्यादातर नेता पहुंचे लेकिन राहुल गांधी ने उससे दूरी बनाए रखी. राहुल जंतर-मंतर जा सकते थे, दीपके के साथ उनके मंच पर बैठ सकते थे और आंदोलन के पीछे कांग्रेस की पूरी ताकत लगा सकते थे. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. जंतर-मंतर जाकर CJP का समर्थन करने के बदले उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का तरीका चुना. CJP के आंदोलन की वजह से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद तो कांग्रेस और सतर्क हो गई. CJP भले ही राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन कांग्रेस को लगने लगा कि युवाओं को लेकर नैरेटिव CJP के पक्ष में चला गया तो कांग्रेस को नुकसान होगा.
- यही वजह है कि जंतर मंतर आंदोलन के समय से ही जेन जी के मामले में कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी. राहुल गांधी अब अचानक धरने और प्रदर्शन के लिए पहुंच जाते हैं.
- साहिल लोचव के पक्ष में आवाज उठाकर राहुल छात्र आंदोलन से निकलने वाली व्यक्तिगत शिकायतों से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं. वे CJP को क्रेडिट नहीं देना चाहते.
- छात्रों की गूंज को पारंपरिक राजनीतिक रैली के बजाय एक संवाद वाले मंच के रूप में तैयार किया जा रहा है.
- इसमें राहुल छात्रों की बातें सुनते हैं, उनको अपना अनुभव बताने का मौका देते हैं.
सोशल मीडिया पर भी दोनों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपनी तरफ खींचने की होड़ लगी हुई है. जिस इंस्टाग्राम के जरिए CJP का आंदोलन देश के अलग-अलग शहरों तक पहुंचा, वहां फिलहाल CJP मजबूत है.
- CJP के इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ 58 लाख फॉलोअर्स हैं जबकि कांग्रेस के 1 करोड़ 52 लाख. CJP के आंदोलन की शुरुआत के बाद कांग्रेस के फॉलोअर में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है.
- वहीं राहुल गांधी और अभिजीत दीपके की तुलना करें तो राहुल का पलड़ा भारी है. इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी के 1 करोड़ 54 लाख फॉलोअर हैं. 21 अगस्त को दिल्ली के थाने में राहुल के धरने के बाद फॉलोअर की संख्या करीब 1 लाख बढ़ी है. वहीं अभिजीत दीपके के फॉलोअर की संख्या करीब 55 लाख है.
- वहीं लाइक्स की बात करें तो CJP की एक इंस्टा पोस्ट को औसतन 6 लाख 90 हजार लाइक्स मिलते हैं. अभिजीत दीपके की एक पोस्ट पर क़रीब 4 लाख 68 हजार लाइक्स मिलते हैं. वहीं राहुल गांधी की एक इंस्टा पोस्ट को 2 लाख 44 हजार जबकि कांग्रेस की एक पोस्ट को औसतन 22 हजार लाइक्स मिलते हैं. यानी इंस्टाग्राम की इस रेस में CJP और अभिजीत दीपके काफी आगे है.
अतीत में CJP के नेताओं के आम आदमी पार्टी से जुड़े रहने की वजह से कांग्रेस बेहद सतर्क है. वो नहीं चाहती कि सरकार विरोधी वोट का बंटवारा करे. यही वजह है कि वो जेन जी को अपने पाले में करने के लिए लीक से हटकर काम कर रही है. दूसरी तरफ दिल्ली से करीब एक महीने तक दूरी बनाने के बाद CJP एक बार फिर से दिल्ली आने की तैयारी में लग गई है. इसकी वजह ये है कि दिल्ली से किसी आंदोलन की गूंज पूरे देश में सुनाई देती है. स्कूल वाले अभियान की तुलना में इसकी ज्यादा चर्चा होती है. जेन जी को लेकर ये रेस समय बीतने के साथ और तेज़ होगी.