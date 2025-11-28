DNA: 7 दिन बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली दौरे पर आएंगे, देंगे बड़ी सौगात

भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सिर्फ 7 दिन बाद दिल्ली आएंगे. पुतिन का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप भारत और रूस की दोस्ती तोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. यूएस ने रूस से दोस्ती के नाम पर भारत के खिलाफ 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया. भारत ने मित्र-धर्म का पालन करते हुए टैरिफ झेल लिया लेकिन रूस को अकेला नहीं छोड़ा और अब इस दोस्ती को बनाए रखने या कहें दोस्ती का इम्तिहान देने खुद पुतिन दिल्ली आ रहे हैं.

पुतिन का दिल्ली दौरा 2 दिनों का होगा. रूस के राष्ट्रपति 4 दिसंबर को भारत आएंगे और 5 दिसंबर तक भारत में रहेंगे. पुतिन की दो दिन की यात्रा भारत-रूस की सालाना बैठक के 23वें एडिशन के तहत हो रही है. दिल्ली में पुतिन की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी और उनके स्वागत के लिए राष्ट्रपति भवन में राजकीय डिनर भी आयोजित किया जाएगा. ये पुतिन का दसवां भारत दौरा होगा. इस दौरे के साथ ही पुतिन सबसे ज्यादा बार भारत आने वाले स्टेट हेड यानी राष्ट्राध्यक्ष बन जाएंगे. इसके पहले साल 2000 में पुतिन पहली बार भारत आए थे और ये सिलसिला बीते 25 सालों से लगातार चला आ रहा है. अब आपको जानना चाहिए, कि पुतिन का ये दौरा बीते 9 दौरों से अलग कैसे है?

पुतिन लाएंगे भारत के लिए खुशखबरी

अब आपको समझना चाहिए, कि इस बार पुतिन भारत के लिए कौन सी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं? दिल्ली से पुतिन के वो 3 बड़े पैगाम क्या होंगे..जो ट्रंप-जिनपिंग और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाले हैं. इस बार पुतिन की मौजूदगी में भारत और रूस के बीच S-400 हवाई रक्षा प्रणाली को लेकर बड़ी सहमति की संभावना जताई जा रही है. भारत ने वर्तमान S-400 बेड़े के लिए 300 मिसाइल खरीदने का फैसला कर लिया है. एक संभावना ये भी है कि पुतिन और मोदी की मुलाकात के दौरान अतिरिक्त S-400 सिस्टम खरीदने पर भी बातचीत होगी. साथ ही रूस के सुखोई फाइटर जेट से जुड़े ऑफर पर भी बात आगे बढ़ सकती है. रूस ने भारत को सुखोई-35 और सुखोई-57 फाइटर जेट सप्लाई करने का ऑफर दिया था .

Add Zee News as a Preferred Source

भारत और रूस का सामरिक संगम पुराना

सुखोई-57 और S-400 का नाम सुनकर LoC पार बैठे असीम मुनीर का दिल तेजी से जरूर धड़केगा. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह S-400 ने पाकिस्तानी विमानों और मिसाइलों को नष्ट किया था. उससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ था और रूस की इस हवाई रक्षा प्रणाली में भारतीय सुरक्षाबलों का भरोसा बढ़ गया था. भारत और रूस का सामरिक संगम दशकों पुराना है लेकिन पुतिन की आगामी यात्रा पर बीजिंग की भी नजरें बनी रहेंगी क्योंकि गलवान के खूनी टकराव के बाद से रूस ने भारतीय सुरक्षाबलों की जरूरतों को तेजी से पूरा किया है. अब हम आपको उन हथियारों की जानकारी देने जा रहे हैं जो चीन से तनाव बढ़ने के बाद रूस ने भारत को सप्लाई किए हैं. ये जानकारी देनी इसलिए जरूरी है ताकि आप रूस की दोस्ती की ताकत को महसूस कर सकें.

रूस जरूरत पड़ने पर भारत की हथियारों से की मदद

लद्दाख में चीन से तनाव के दौरान भारत को रूस ने 21 मिग-29 लड़ाकू विमान दिये थे. इसी तनाव के दौरान रूस से भारत को हवा से हवा में मार करने वाली R-27 मिसाइल भी सप्लाई की गई थीं . रूस से ये मदद URGENT BASIS यानी फौरन सप्लाई के तहत दी गई थी. वर्ष 2022 में रूस ने AK-203 राइफल के निर्माण का लाइसेंस भारत को दिया था और अब तक 70 हजार राइफल भारतीय सेना के हाथों में पहुंच चुकी हैं. भारत को स्टेल्थ तकनीक से लैस युद्धपोत भी रूस सप्लाई कर रहा है जिनमें पहला युद्धपोत भारत पहुंच चुका है .

गलवान हिंसा के दौरान रूस ने फौरन सामरिक संसाधन दिए

गलवान के दौरान रूस ने भारत को फौरन सामरिक संसाधन मुहैया कराए थे. यानी भारत के साथ दोस्ती निभाने के लिए रूस..चीन से दोस्ती की भी परवाह नहीं करता. इसलिए हम, रूस को भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त कहते हैं. यही वो पहलू है जो जिनपिंग की टेंशन बढ़ाएगा. चीन ये सोच रहा होगा कि कहीं पुतिन के दिल्ली दौरे में भारत और रूस..किसी और बड़ी सामरिक डील को हरी झंडी ना दे दें . पुतिन की इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जा रहा है दौरे की टाइमिंग . पुतिन ऐसे वक्त आ रहे हैं जब रूस से गैस खरीदने की वजह से भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के अत्याधिक टैरिफ यानी टैक्स का सामना कर रहा है .

पुतिन के दौरे पर कई अहम आर्थिक समझौते

हालांकि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत आखिरी पड़ाव में पहुंच चुकी है लेकिन भारत के दौरे पर आकर पुतिन ने ये बता दिया है कि जिस तरह प्रतिबंधों के दौरान भारत ने रूस का साथ दिया, उसी तर्ज पर रूस भी भारत के साथ खड़ा है. ट्रंप के प्रतिबंधों के बावजूद पुतिन डटे रहे. तो दूसरी तरफ आज भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े शुभ समाचार ने ये भी बता दिया कि ट्रंप के टैरिफ का भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ा. आपको आज ये भी जानना चाहिए कि इस साल दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी 8.2 प्रतिशत बढ़ी है. पुतिन के भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच कई अहम आर्थिक समझौते भी किए जाएंगे.

उत्पादों पर आयात और निर्यात पर होगा समझौता

दोनों देशों के बीच कृषि आधारित उत्पादों के आयात और निर्यात पर समझौता होगा जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को प्रति वर्ष 5 से 10 बिलियन डॉलर का फायदा होने की उम्मीद है. दोनों देशों के बीच भारत में नागरिक विमानों के निर्माण पर भी सहमति बनेगी. इस सहमति से उड्डयन के क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया आगे बढ़ेगा. रूस चाहता है कि भारत से स्किल्ड वर्कफोर्स यानी कुशल कार्य करने वाले लोग भी रूस आएं. इस सहमति के तहत प्रति वर्ष तकरीबन 20 लाख भारतीयों को रूस में रोजगार मिलेगा. दोनों देशों ने ये भी निश्चय किया है कि अगले दो साल के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाए .

पुतिन के दौरे से भारत और रूस की दोस्ती होगी मजबूत

पुतिन का दिल्ली आना यानी भारत और रूस की दोस्ती को और ज्यादा मजबूत बनाना है. पुतिन का दिल्ली आना ट्रंप को सीधे तौर पर ये पैगाम देना है कि आप चाहे कुछ भी कर लो भारत और रूस की दोस्ती नहीं तोड़ सकते हैं. दोनों देशों के बीच दरार पैदा करने वाली हर दीवार को इसी तरह चकनाचूर कर दिया जाएगा. पुतिन के पैगाम के बाद अब हम बात करेंगे उनकी सिक्योरिटी की. पुतिन दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिनकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा सख्त होती है. इसलिए आज आपको ये भी देखना चाहिए कि पुतिन जब भारत आएंगे तो उनकी सुरक्षा किस स्तर की होगी.

ऐसी होती है पुतिन की सिक्योरिटी

जब भी पुतिन विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनके साथ तकरीबन 100 सिक्योरिटी ऑफिसर रहते हैं . ये सभी अफसर रूस की FEDERAL PROTECTIVE SERVICE के होते हैं. पुतिन के आगमन से पहले आधे..यानी 50 अफसर मेजबान देश पहुंचते हैं और उन सभी जगहों की छानबीन करते हैं जहां पुतिन का जाना तय होता है . ये 100 अफसर चार सुरक्षा घेरों का हिस्सा होते हैं . बाहरी घेरे की जिम्मेदारी 40 से 50 अफसर संभालते हैं . 10 से 15 अफसर इंटेलिजेंस संबंधी काम करते हैं और सबसे अंदरूनी घेरे में पुतिन के विश्वास पात्र अफसर तैनात रहते हैं . ये सभी अफसर मेजबान देश की सुरक्षा एजेंसी के साथ एक सिक्योरिटी ड्रिल भी करते हैं . पुतिन के काफिले यानी उनकी गाड़ी और रूट की तैयारी के लिए भी 15 अफसर हर वक्त तैनात रहते हैं .

विदेशी यात्राओं पर जाती है पुतिन की स्पेशल कार

जब भी पुतिन विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनके लिए उनकी स्पेशल कार भी साथ जाती है. पुतिन की इस कार का नाम है औरस सेनात जो एक लिमोज़ीन है . पुतिन की इस गाड़ी को रूस में औरस द फोर्ट्रेस यानी पुतिन का चलता फिरता किला भी कहा जाता है. आपको याद होगा इसी वर्ष सितंबर के महीने में...चीन में हुए SCO सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की एक छोटी सी मुलाकात इसी कार में हुई थी. पुतिन की इस कार को स्पेशल क्यों कहा जाता है...ये समझने के लिए आपको इस गाड़ी की खासियतें बेहद गौर से देखनी चाहिए.

पुतिन की इस गाड़ी में बम फटने का भी असर नहीं होता

पुतिन की इस गाड़ी का एक कोडनेम होता है. जब भी सुरक्षा तंत्र से जुड़े अधिकारी गाड़ी के बारे में बताते हैं तब वो गाड़ी का नाम नहीं लेते बल्कि कोड का इस्तेमाल करते हैं. इस गाड़ी का ढांचा बुलेट और बमप्रूफ है. यानी गाड़ी पर अगर गोली चलाई जाए या गाड़ी के नजदीक IED से धमाका किया जाए तो गाड़ी के अंदर बैठे शख्स को नुकसान नहीं पहुंचता. पुतिन के इस चलते फिरते किले यानी गाड़ी की स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती है. गाड़ी के दरवाजों पर लॉन्चर लगे हुए हैं जो आपातकाल में फौरन स्मोक ग्रेनेड यानी धुआं फैलाने वाले हथगोले दाग सकते हैं. किसी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए गाड़ी में छोटी सर्जरी करने और ऑक्सीजन देने का भी प्रबंध रहता है. भारत के दोस्त यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब दिल्ली आएंगे तो वो इसी गाड़ी में सफर करेंगे.

यह भी पढ़ेंः BLO को धमकी मत देना... EC ने SIR पर TMC के दावों को किया खारिज