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Hindi NewsदेशDNA: सत्ता बदलते ही बंगाल में माफियाओं का इलाज शुरू, डॉन की हेकड़ी गायब!

DNA: सत्ता बदलते ही बंगाल में माफियाओं का 'इलाज' शुरू, 'डॉन' की हेकड़ी गायब!

DNA: टी-शर्ट की जगह बनियान पहनकर वो पुलिस के साथ हावड़ा की सड़कों पर दिखा. पुलिस चाहती तो उसे गिरफ्तार करके चुपके से अपनी गाड़ी में छानबीन के लिए ले जा सकती थी. लेकिन इसके बदले पुलिस ने ये तरीका अपनाया. इस तरह आकाश सिंह की परेड कराने का मक़सद लोगों को ये संदेश देना था कि अब इस अपराधी के दिन लद गए हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 25, 2026, 11:25 PM IST
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DNA: सत्ता बदलते ही बंगाल में माफियाओं का 'इलाज' शुरू, 'डॉन' की हेकड़ी गायब! (AI-Image)
DNA: सत्ता बदलते ही बंगाल में माफियाओं का 'इलाज' शुरू, 'डॉन' की हेकड़ी गायब! (AI-Image)

बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद एक तरफ जहां घुसपैठियों को खदेड़ने का इंतज़ाम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ़ गुंडे और माफियाओं का भी इलाज किया जा रहा है.
जो माफिया कल तक लोगों को डराने का काम करते थे, अब वो ख़ुद डरे हुए हैं. माफिया के इलाज की ऐसी ही एक तस्वीर हावड़ा से आई है. ख़ुद को हावड़ा का डॉन समझने वाले आकाश सिंह नाम के अपराधी की परेड निकाली गई. वो भी बनियान में. ये कोई छोटा-मोटा अपराधी नहीं है. इसके ख़िलाफ़ 20 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. ममता सरकार के दौरान आम लोगों से लेकर पुलिस में भी इसका खौफ था. ये शख्स पुलिस पर भी हमला करता था. आकाश सिंह के ख़िलाफ़ पुलिसकर्मियों पर भी हमले का आरोप दर्ज है.

लेकिन अब देखिए. सरकार बदलते ही इस माफिया की क्या स्थिति हो गई. जिस आकाश सिंह पर हाथ डालने से पुलिस पहले डरती थी, उसे इस हालात में हावड़ा की सड़कों पर घुमाया जा रहा है. पुराने मामले की छानबीन के सिलसिले में पुलिस ने इसे हावड़ा की सड़कों पर घुमाया. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दंड ही शासन का आधार है. इसका अर्थ ये है कि दंड के भय के बिना कोई भी शासन स्थिर नहीं रह सकता. समाज में न्याय और व्यवस्था कायम रखना असंभव है. आकाश सिंह नाम का ये अपराधी उत्तर हावड़ा के लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम था.

2021 में पुलिस अधिकारी पर फेंका था बम

उसके खिलाफ जबरन वसूली, छेड़खानी, अवैध निर्माण और ज़मीन पर कब्ज़ा करने जैसे केस दर्ज हैं. आरोप ये भी है कि 2021 में आकाश ने एक पुलिस अधिकारी पर बम फेंका था. कोलकाता के नाइट क्लब के लिए वो आतंक का दूसरा नाम था. उसके खिलाफ नाइट क्लब में हिंसा और मारपीट के कई आरोप हैं. हाल के दिनों में उसके खिलाफ 5 केस दर्ज किए गए जिनमें जबरन वसूली और अवैध हथियार रखने का आरोप है. आकाश के तीनों भाइयों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है. उन पर भी हत्या और नकली नोट का रैकेट चलाने के गंभीर आरोप हैं. लेकिन आरोप लगते हैं कि पिछली सरकार के दौरान उसको राजनीतिक संरक्षण हासिल था.

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पिछली सरकारों में था राजनीतिक संरक्षण

इसी वजह से पुलिस उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती थी. ख़ुद पर हमलों के बावजूद पुलिस उस पर कार्रवाई करने से डरती थी. आज आपको इस अपराधी की एक और तस्वीर देखनी चाहिए. मेरी बायीं तरफ जो शख़्स दिख रहा है, वो आकाश सिंह ही है. कुछ दिन पहले तक ये इसी तरह दिखता था. गिरफ्तारी के बाद आकाश सिंह की पहली परेड हाफ पैंट और टी-शर्ट में कराई गई थी. हालांकि उसकी दाढ़ी और बाल छोटे हो गए थे. लेकिन अगले दिन तो उसका हुलिया पूरी तरह बदल गया था. न सिर्फ उसकी दाढ़ी और बाल गायब हो गए थे बल्कि उसके कपड़े भी छोटे हो गए थे. 

जांघिया बनियान में करवाई माफिया की परेड

टी-शर्ट की जगह बनियान पहनकर वो पुलिस के साथ हावड़ा की सड़कों पर दिखा. पुलिस चाहती तो उसे गिरफ्तार करके चुपके से अपनी गाड़ी में छानबीन के लिए ले जा सकती थी. लेकिन इसके बदले पुलिस ने ये तरीका अपनाया. इस तरह आकाश सिंह की परेड कराने का मक़सद लोगों को ये संदेश देना था कि अब इस अपराधी के दिन लद गए हैं. पुलिस का उद्देश्य लोगों को ये बताना था कि इससे अब डरने की ज़रूरत नहीं है. पुलिस ये दिखाना चाहती है कि ये एक मामूली अपराधी है. इसके अलावा परेड कराने का एक मक़सद दूसरे अपराधियों को भी संदेश देना है कि वो सुधर जाएं. नहीं तो उनका हाल भी इसी तरह का होगा.

शाहीन मोल्ला उर्फ सन्नी की भी करवाई गई परेड

एक्शन सिर्फ घोषित अपराधियों के खिलाफ ही नहीं हो रहा है. बल्कि कानून-व्यवस्था संभालने के लिए बने सिस्टम के अंदर जो माफिया मौजूद हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है. हावड़ा पुलिस ने शाहीन मोल्ला नाम के एक ट्रैफिक होम गार्ड को ज़बरन वसूली के आरोप में गिरफ़्तार किया है. आज शाहीन मोल्ला उर्फ सन्नी की भी हावड़ा की सड़कों पर परेड कराई गई. स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बल की टीम शाहीन की कमर में रस्सी बांधकर उसे छानबीन के लिए आसपास के इलाकों में ले गई. सोचिए, ये कोई आम गुंडा-बदमाश नहीं है. बल्कि ये सिस्टम में घुसा हुआ बदमाश है. होमगार्ड का काम पुलिस की मदद करना होता है. शाहीन को ट्रैफिक पुलिस की मदद के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर होमगार्ड में रखा गया था. लेकिन ये होमगार्ड ट्रैफिक को दुरुस्त करने के बदले वसूली के काम में शामिल हो गया था. आरोप है कि वर्दी की धौंस दिखाकर शाहीन ने ख़ूब पैसा बनाया. और अब सरकार बदलते ही इसका भी हिसाब हो गया.

आरजी कर रेप मर्डर का दोषी संजय रॉय भी पुलिस वॉलंटियर था

आपको याद होगा आरजी कर रेप और मर्डर केस में दोषी संजय रॉय भी कोलकाता पुलिस में एक वॉलंटियर था. लेकिन पुलिस की मदद करने के बदले उसने इस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम दिया. शाहीन की तरह संजय रॉय भी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा था. उस वक़्त ममता सरकार इस मुद्दे पर बुरी तरह घिर गई थी. आरोप लगे थे कि पुलिस की मदद के नाम पर एक अपराधी को वॉलंटियर के रूप में कैसे शामिल कर लिया गया. उसी तरह के सवाल शाहीन मोल्ला पर भी उठ रहे हैं. आरोप है कि तृणमूल सरकार के दौरान शाहीन मोल्ला को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था. इलाक़े की TMC विधायक का ये क़रीबी माना जाता था. लेकिन सरकार बदलते ही इसे गिरफ़्तार कर लिया गया. आकाश सिंह हो या शाहीन मोल्ला- इनके ख़िलाफ़ सख़्त एक्शन से पूरे बंगाल में एक संदेश गया है. अपराधियों को समझ लेना चाहिए कि अब राजनीतिक संरक्षण काम नहीं करेगा.

पप्पू सोना ने किया सरेंडर

अभी कुछ दिन पहले की ही बात है. जमीन कब्जे और उगाही का रैकेट चलाने वाला माफिया सोना पप्पू फरार था. ED की जांच शुरू होते ही वो अंडरग्राउंड हो गया था. लेकिन सरकार बदलने के बाद जब उसे पता चल गया कि अब राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा तो वो खुद सरेंडर करने के लिए पहुंच गया. अपनी जान बचाने के लिए उसने सरेंडर करने में ही भलाई समझी. पुलिस का ये डर अच्छा है. कुछ लोग सड़कों पर अपराधियों की परेड को मानवाधिकार उल्लंघन से जोड़ रहे हैं. लेकिन जो अपराधी दूसरों के अधिकार को नहीं समझते, उन्हें मानवाधिकार का संरक्षण क्यों मिलना चाहिए. अगर क़ानून के हिसाब से कुछ ग़लत है तो इसका फ़ैसला अदालत करेगी.  

अभिषेक बनर्जी के घर भी पहुंची पुलिस

हावड़ा में पुलिस अपराधियों की परेड निकाल रही है. वहीं बंगाल पुलिस आज TMC के महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर पर भी पहुंची. अभिषेक के घर अचानक पुलिस के पहुंचने से अटकलें लगने लगीं. इसे पुलिस की कार्रवाई से जोड़ा जाने लगा. लेकिन कुछ ही देर में स्थिति साफ हो गई. अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस के आने का मकसद वहां मौजूद सुरक्षा उपकरणों को हटाना था. इस महीने की शुरुआत में उनकी सुरक्षा का लेवल घटा दिया गया था. आज पुलिस ने वहां जाकर सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण हटाए और उन्हें अपने साथ ले गई. इन उपकरणों का इस्तेमाल तब किया जाता था, जब अभिषेक बनर्जी को Z प्लस सुरक्षा प्राप्त थी.

अभिषेक बनर्जी ने मांगा 10 दिनों का समय

उधर अपने घर में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस का जवाब अभिषेक बनर्जी ने दिया है. उन्होंने कोलकाता नगर निगम के नोटिस का जवाब देने के लिए 10 दिनों का समय मांगा है. नोटिस को उन्होंने राजनीतिक बदले की कार्रवाई भी बताया. अपराधियों के खिलाफ बंगाल पुलिस की कठोर कार्रवाई का मकसद आम लोगों का डर दूर करना है. और इसके शुरुआती संकेत कैसे मिल रहे हैं. उसे आप कोलकाता के नज़दीक फाल्टा विधानसभा सीट के नतीजे से समझ सकते हैं. जिस फाल्टा सीट पर हेराफेरी के आरोप में चुनाव रद्द किया गया था. वहां जब दोबारा चुनाव हुए तो  रिकॉर्ड टूट गए. जिस विधानसभा सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था. जो विधानसभा सीट TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी की लोकसभा सीट में आती है. वहां बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की. बीजेपी उम्मीदवार देबांग्शु पांडा को 1 लाख 9 हजार से ज़्यादा वोट से जीत मिली.

बीजेपी को मिले 71 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिले

सोचिए, आम तौर पर जितना वोट किसी जीतने वाले उम्मीदवार को मिलता है, उतना तो यहां जीत का अंतर था. बीजेपी को यहां 71 प्रतिशत से ज़्यादा वोट मिले. TMC उम्मीदवार जहांगीर ख़ान ने सरकार बदलने के बाद यहां से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी. लेकिन नाम वापस लेने की आख़िरी तारीख़ बीत जाने की वजह से उनका नाम भी उम्मीदवारों की सूची में था. उन्हें 8 हज़ार से भी कम वोट मिले और उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई. यहां CPM दूसरे नंबर पर रही जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर.

साल 2011 से जीत रही थी टीएमसी

सोचिए, जिस सीट पर TMC 2011 से लगातार जीत रही थी, वहां उसकी जमानत जब्त हो गई. जब सुरक्षा बलों के कड़े पहरे में चुनाव कराए गए तो उसके उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लेने में ही भलाई समझी. फाल्टा सीट पर लगभग 30% मुस्लिम वोटर हैं जबकि 70% हिंदू वोटर हैं. लेकिन इसके बावजूद हिंदू मतदाताओं को डराने-धमकाने के आरोप लगते रहे हैं. बीजेपी का दावा है कि फाल्टा में हिंदुओं को वोट डालने नहीं दिया जाता था. सोचिए, 70% वोट होने के बावजूद हिंदू मतदाताओं को चुनाव के वक़्त इलाक़े से भागने का फ़रमान जारी किया जाता था. आरोप है कि इसी तरह डराकर TMC जीत हासिल करती थी.

2021 के विधानसभा में टीएमसी ने 40 हजार से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी

2021 के विधानसभा चुनाव में फाल्टा से TMC ने 40 हजार से ज्यादा वोट से जीत हासिल की थी. लेकिन 2 साल पहले लोकसभा चुनाव के दौरान तो नया रिकॉर्ड बना था. TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी को फाल्टा विधानसभा सीट पर 89% वोट मिले. और फाल्टा विधानसभा से उनकी बढ़त 1 लाख 68 हजार वोट की थी. सोचिए, सिर्फ 2 साल में क्या से क्या हो गया. 89% वोट लाने वाली पार्टी को 4% वोट भी नहीं मिले.  लोकसभा चुनाव में 1 लाख 68 हजार की बढ़त के बावजूद TMC के उम्मीदवार को यहां से लड़ने की हिम्मत नहीं हुई. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हिंदू वोटर यहां पूरी तरह बीजेपी के साथ खड़े नज़र आए जबकि मुस्लिम मतदाताओं ने CPM की तरफ़ रुख़ कर लिया. कहा जाता है कि जो लोग मतदाताओं को डराने-धमकाने का काम करते थे, वो बदले माहौल में इस बार खुद ही फाल्टा छोड़कर चले गए.

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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