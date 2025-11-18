DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड क्या होगा?

DNA मित्रों आज ये समझने की जरूरत है कि जब शेख हसीना भारत में शरण ले चुकी है तो इस फैसले का उनपर क्या असर पड़ेगा. क्या यूनुस सरकार भारत पर दबाव बनाएगी और नियमों के अनुसार भारत इसपर क्या कर सकता है.
DNA मित्रों अब हम बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मिली फांसी की सजा का विश्लेषण करने वाले हैं. आज बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये न्याय है या फिर सियासी बदला. DNA मित्रों आज ये समझने की जरूरत है कि जब शेख हसीना भारत में शरण ले चुकी है तो इस फैसले का उनपर क्या असर पड़ेगा. क्या यूनुस सरकार भारत पर दबाव बनाएगी और नियमों के अनुसार भारत इसपर क्या कर सकता है. आज DNA में हम बांग्लादेश के इंटरनेशनल कोर्ट का काला इतिहास भी आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले शेख हसीना को मिली सजा को विस्तार से समझिये.
ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है. ये मामला 2024 के उस छात्र आंदोलन का है, जो जॉब कोटा के खिलाफ शुरू हुआ था लेकिन हसीना सरकार के खिलाफ क्रांति बन गया. पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए इस दौरान छात्रों प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों की मौत हुई. आज इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को इन मौतों का जिम्मेदार ढहराया है.
शेख हसीना पर 5 आरोप लगाए गए हैं...
आरोप नंबर 1- हत्याओं का आदेश देना
आरोप नंबर 2- भड़काऊ भाषण देकर हिंसा भड़काना
आरोप नंबर 3- न्याय में बाधा डालना/ सबूत मिटाने की कोशिश करना
आरोप नंबर 4- छात्र अबु सईद की हत्या का आदेश देना
और आरोप नंबर 5- चांखारपुल में 5 लोगों की हत्या कराना और उनकी लाशें जलाना
शेख हसीना को 30 दिन का समय
शेख हसीना को आरोप नंबर 1 और 2 के लिए फांसी की सजा सुनाई गई है और आरोप नंबर 3 के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 30 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार दिया गया है. हालांकि, ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण शर्त रख दी है कि अपील 'इन एब्सेंटिया' यानी देश से बाहर रहकर नहीं की जा सकती. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शेख हसीना बांग्लादेश जाएंगी. इसका जवाब शेख हसीना के ताजा बयान में ही छिपा है. उन्होंने लिखा है कि उनके खिलाफ आया ये फैसला गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है. इसमें उनका पक्ष नहीं सुना गया. ये फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर-निर्वाचित सरकार चला रही है. शेख हसीना ने आगे कहा है कि वो ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार हैं.
क्या होगा शेख हसीना पर भारत का स्टैंड?
यानी शेख हसीना उस कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं जिसने उन्हें मौत की सजा सुनाई है. और वो बांग्लादेश नहीं जाने वाली हैं.. DNA मित्रों यहां नोट करने वाली बात ये भी है कि ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब शेख हसीना भारत में हैं. ऐसे में इस फैसले के बाद भारत का स्टैंड क्या होने वाला है ये भी समझने की जरूरत है. DNA मित्रों बांग्लादेश ने औपचारिक रूप से भारत से शेख हसीना को तुरंत सौंपने का अनुरोध किया और कहा कि द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत नई दिल्ली ऐसा करने के लिए बाध्य है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत के साथ 2013 की प्रत्यर्पण संधि का हवाला दिया है. ये संधि क्या है और इस संधि के तहत भारत के पास क्या अधिकार हैं. आपको अब हम ये विस्तार से समझाने वाले हैं.
यूनुस सरकार 2013 की संधि का दे रही हवाला, 2016 में संधि में हुआ था संशोधन
मित्रों भारत और बांग्लादेश के बीच Extradition Treaty यानी प्रत्यर्पण संधि पर 28 जनवरी 2013 को ढाका में दोनों देशों की सरकारों ने हस्ताक्षर किया था. यह संधि दोनों देशों के बीच साझा सीमाओं पर उग्रवाद, आतंकवाद और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उद्देश्य से बनाई गई थी. 23 अक्टूबर 2013 से प्रभावी हुई इस संधि में 2016 में संशोधन भी किया गया था. यूनुस सरकार इसी संधि का हवाला दे रही है.. लेकिन इस संधि के तहत शेख हसीना को सौंपने के लिए भारत बाध्य नहीं है. इस संधि में कुल 13 अनुच्छेद हैं. जिसके छठे अनुच्छेद को गौर से देखने की जरूरत है. अनुच्छेद 6 में राजनीतिक अपराध को अपवाद की श्रेणी में रखा गया है. इसमें साफ साफ लिखा गया है कि प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है अगर जिस अपराध के लिए अनुरोध किया गया है वो राजनीतिक प्रकृति का अपराध है.
हसीना ने लगाए फैसले पर राजनीति से प्रेरित होने के आरोप
DNA मित्रों शेख हसीना ये आरोप लगा रही हैं कि उनके खिलाफ आया ये फैसला राजनीति से प्रेरित है. ऐसे में इस संधि के हिसाब से भारत शेख हसीना को सौंपने के लिए बाध्य नहीं है. इस फैसले के बाद शेख हसीना ने उस कोर्ट पर भी सवाल उठाया है. जिसने उन्हें मौत की सजा सुनाई है. ऐसे में आपको ये भी समझना चाहिए की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल नाम के इस कोर्ट का सिर्फ नाम इंटरनेशनल है. असल में ये इस वक्त यूनुस सरकार की कठपुतली है.
शेख हसीना ने ही 2010 में स्थापित किया था ICT
DNA मित्रों इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी ICT को शेख हसीना ने ही 2010 में स्थापित किया था. इस कोर्ट को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए वॉर क्राइम्स और नरसंहार जैसे मामलों की जांच और सजा के लिए बनाया गया था. लेकिन 2024 में यूनुस सरकार ने ICT एक्ट में संशोधन किया, जिससे 2024 के छात्र आंदोलन जैसे हालिया मामलों को कवर किया जा सके. इससे शेख हसीना पर मुकदमे की राह आसान हो गई. ICT के जजों और अभियोजन पक्ष की नियुक्ति अंतरिम सरकार के अधीन है. ऐसे में इस कोर्ट की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वनीयता पर सवाल उठ रहे हैं.
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
DNA मित्रों बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल को सोशल मीडिया पर आज कंगारू कोर्ट भी कहा जा रहा है. सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि आज की तारीख को जानबूझकर फैसला सुनाया गया है. DNA मित्रों 17 नवंबर यानी आज की तारीख शेख हसीना के लिए बहुत निजी मायने रखती है, क्योंकि इसी दिन 58 साल पहले उनकी शादी हुई थी. फैसले की तारीख को लेकर सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि फैसला जानबूझकर 17 नवंबर को सुनाया गया. इससे पहले फैसला 14 नवंबर को फैसला सुनाया जाना था. लेकिन 13 नवंबर को ट्रीब्यूनल ने घोषणा की कि फैसला 17 नवंबर को आएगा. DNA मित्रों. शेख हसीना के खिलाफ यूनुस सरकार कथित तौर पर जो बदले की कार्रवाई कर रही है. उसके बाद बांग्लादेश में उनके समर्थक एक्टिव हो गए हैं. शेख हसीना के समर्थन में कई रैलियां निकल रही हैं. कई जगहों पर हिंसक झड़पें भी शुरू हो गई हैं. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा की एक बार फिर बांग्लादेश में तख्तापलट जैसे हालात बनते जा रहे हैं.
