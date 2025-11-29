DNA: विदेशी दौरों में कैसा रहता है पुतिन का खान-पान? साथ जाता है मोबाइल किचन

कड़ी सुरक्षा के साथ ही साथ पुतिन के विदेश दौरे पर एक मोबाइल किचन यानी रसोईघर भी जाता है. इस रसोईघर को संभालने की जिम्मेदारी 3 बावर्चियों की होती है. पुतिन का खाना बनाने के लिए सब्जियों से लेकर नमक तक सबकुछ रूस से ही चेक करके भेजा जाता है. जब खाना बन जाता है तो पुतिन के टेबल पर बैठने से पहले खाने को चेक किया जाता है. मेजबान देश जब पुतिन के सम्मान में भोज रखता है तो वहां पुतिन के लिए तैयार किया गया खाना भी चेक किया जाता है.

पुतिन ज्यादातर राजकीय आयोजन में हल्की फुल्की चीजें खा लेते हैं लेकिन मेन कोर्स यानी खाने के वक्त वो व्यस्त होने का हवाला देते हैं. आयोजन के दौरान भी लंच या डिनर रूस से लाई गई किचन में ही तैयार किया जाता है और पुतिन वही खाना खाते हैं. पुतिन को खाने में जहर दिए जाने का खतरा हमेशा बना रहता है. इसी वजह से पुतिन के खाने के साथ भी सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है.

पिछले भारत दौरे पर पुतिन दिल्ली के ITC मौर्य होटल में रुके थे

पुतिन की सुरक्षा से जुड़ी हर जानकारी बेहद अहम मानी जाती है. इस वजह से ये अब तक नहीं बताया गया है कि भारत में पुतिन कहां ठहरेंगे लेकिन पुतिन की पिछली भारत यात्रा की जानकारी मौजूद है जो बताती है कि रूस के राष्ट्रपति और भारत के दोस्त पुतिन के रहने की व्यवस्था भी किसी राजा या सुल्तान से कम नहीं होती. पिछली बार पुतिन वर्ष 2021 में भारत आए थे. इस यात्रा के दौरान वो दिल्ली के ITC मौर्या होटल में रुके थे. पुतिन और उनकी टीम के लिए होटल के 150 कमरे और सुइट बुक किए गए थे.

पुतिन के लिए होती है टाइट सिक्योरिटी

होटल की छत और ऊंची जगहों पर स्नाइपर यानी शार्प शूटर तैनात किए गए थे और होटल के इर्द गिर्द ड्रोन जैम करने वाले सिस्टम भी लगाए गए थे. जब तक पुतिन होटल में रहे थे, उस दौरान किसी और मेहमान को होटल में आने की इजाजत नहीं थी. आपको ये भी जानना चाहिए कि वर्ष 2022 में यूक्रेन का युद्ध शुरु होने के बाद से पुतिन ने सिर्फ दो ही देशों में एक दिन से ज्यादा का वक्त बिताया है. उन देशों में पहला नाम है चीन का, दूसरा है अजरबैजान और इस लिस्ट में अब तीसरा नाम भारत का होगा.

