DNA: अब घुसपैठिया बंगाल में घुस नहीं पाएगा, बांग्लादेश बॉर्डर पर 'तारबंदी' से क्या-क्या बदलेगा?

West Bengal News: पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार पर ये कलाम इस समय सटीक बैठ रहा है. मदरसों में वंदे मातरम और ईद की कुर्बानी के बाद अब शुभेंदु सरकार का अगला मिशन है बांग्लादेश से घुसपैठ को पूरी तरह रोकना. पश्चिम बंगाल के लिए ये अवैध घुसपैठिए सालों की नहीं बल्कि दशकों पुरानी समस्या हैं. राज्य के कई बॉर्डर बांग्लादेश से लगते हैं. इन्हीं सरहदों से घुसपैठिए देश में घुसते आए हैं.

घुसपैठ रोकने के लिए शुभेंदु सरकार ने अब पूरे बॉर्डर की फेंसिंग यानी तारबंदी पर मुहर लगा दी है. आज हम आपको पश्चिम बंगाल के एक ऐसे ही बॉर्डर पर ले चलते हैं. जहां घुसपैठियों को रोकने वाली ढाल यानी तारबंदी करने की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है.

बंगाल और बांग्लादेश

यहां आपको जानना चाहिए कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तकरीबन 2 हजार 200 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं. 1644 किलोमीटर यानी तकरीबन 75 प्रतिशत बॉर्डर पर तारबंदी हो चुकी है. 569 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर अब भी तारबंदी नहीं हुई है. बॉर्डर के जिन हिस्सों पर तारबंदी नहीं हुई है वो पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में आते हैं.

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अब आपके अंदर एक सवाल उठ रहा होगा. जब 75 प्रतिशत बॉर्डर की तारबंदी हो गई थी तो 25 प्रतिशत क्यों छूट गया. इस सवाल का जवाब है पश्चिम बंगाल की पूर्व टीएमसी सरकार और केंद्र के बीच तनातनी. वर्ष 2021 के बाद से बॉर्डर पर तारबंदी की प्रक्रिया बहुत धीमी हो गई थी.

क्यों नहीं फैंसिंग के लिए उपलब्ध हो पा रही थी जमीन

तारबंदी की रफ्तार रुकने की सबसे बड़ी वजह थी तत्कालीन ममता सरकार की नीतियां. दरअसल ममता सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए डायरेक्ट लैंड पर्चेस पॉलिसी बना दी थी. इस पॉलिसी के तहत सीधे जमीन के बड़े हिस्सों का अधिग्रहण नहीं हो सकता था. फेंसिंग करने वाली एजेंसी को एक-एक जमीन मालिक से बात करनी पड़ती थी. अगर कोई जमीन मालिक अधिग्रहण के लिए राजी नहीं होता था तो उसकी संपत्ति पर तारबंदी नहीं की जा सकती थी. यही नीति तारबंदी में एक बाधा बन गई थी.

अब राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है. तो नीतियों में भी परिवर्तन हुआ. नीति बदली और घुसपैठियों को रोकने के लिए तारबंदी शुरु कर दी गई है. बंगाल में सत्ता ही नहीं आम आदमी की आवाज भी बदल गई है. पहले कहा जाता था कि तारबंदी के लिए भूमि अधिग्रहण से किसानों को परेशानी हो रही है. आज बॉर्डर पर रहने वाले लोग ही तारबंदी होने से खुश नजर आ रहे हैं.

पश्चिम बंगाल की धरती से घुसपैठियों को निकालना बीजेपी का मुख्य चुनावी एजेंडा रहा था. अब सरकार बन गई है तो चारों तरफ से घुसपैठियों पर प्रहार की तैयारी चल रही है. बॉर्डर पर तारबंदी के साथ ही साथ शहरों के अंदर भी घुसपैठियों पर शिकंजा कसा जा रहा है.

बीएसएफ संभालती है सुरक्षा

पश्चिम बंगाल की रेलवे पुलिस को घुसपैठियों की धरपकड़ के आदेश दिए गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने रेलवे पुलिस को कहा है- घुसपैठियों को पकड़कर CAA के तहत कोर्ट में ना पेश किया जाए. बल्कि पकड़े गए घुसपैठियों को बोंगांव या बशीरहाट बॉर्डर पर भेजा जाए. इन दोनों बॉर्डर्स की व्यवस्था BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स संभालती है. हालांकि सरकार ने इस प्लान का पूरा खाका नहीं बताया है, लेकिन इस नीति से संकेत मिलता है कि शुभेंदु सरकार जल्द डिटेंशन सेंटर भी बनाने की तैयारी भी कर रही है.

रेलवे घुसपैठियों के लिए राज्य में अंदर घुसने का सबसे बड़ा जरिया है. घुसपैठिए बॉर्डर पार करके आते हैं और फिर रेल रूट के जरिए कोलकाता जैसे बड़े शहरों तक पहुंच जाते हैं. इसी वजह से सरकार ने रेल रूट पर सख्त निगरानी का फैसला किया है. चुनावी जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि बंगाल में भी असम जैसा एंटी घुसपैठिया मॉडल लागू किया जाएगा. सरकार की सक्रियता असम मॉडल की तरफ ही बढ़ती हुई नजर आ रही है. घुसपैठ की समस्या निपटाने के लिए असम मॉडल को ही क्यों चुना गया है. ये आपको आंकड़ों से समझ आ जाएगा. हिमंता बिस्वा सर्मा के पहले कार्यकाल में कुल 30 हजार लोगों को विदेशी नागरिक घोषित किया गया था. इनमें से 2 हजार से ज्यादा को वापस बांग्लादेश भेजा जा चुका है. इस दौरान 3 हजार से ज्यादा घुसपैठियों को डीटेंशन सेंटर में भी रखा गया था. एक अनुमान के मुताबिक असम में तकरीबन डेढ़ लाख से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं.

हिमंता सरकार ने पिछले 5 सालों में तकरीबन 20 प्रतिशत की पहचान कर ली है . शायद इसी सक्सेस रेट की वजह से शुभेंदु सरकार भी असम के नक्श-ए-कदम पर चलना चाह रही है. आज से 10 साल पहले केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया था कि देश में सवा करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं. इतनी बड़ी तादाद में घुसपैठियों को हटाना आसान काम नहीं है. काम भले ही आसान ना हो लेकिन देश की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए घुसपैठियों को हटाना जरूरी है.