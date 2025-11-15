Advertisement
DNA: व्हाइट कोट आतंक के 'मास्टरमाइंड' की ब्रैन मैपिंग

DNA: व्हाइट कॉलर डॉक्टरों के आतंकी नेटवर्क की जड़ें देश में कोने कोने में कितनी गहराई तक फैली हुई हैं और आपके लिए. आपके परिवार की सुरक्षा के लिए आपके शहर आपके राज्य और हमारे देश के लिए ये व्हाइट कॉलर आतंकी नेटवर्क कितना खतरनाक है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 15, 2025, 11:56 PM IST
अब हम देश में व्हाइट कॉलर आतंक की तेजी से फैल रही जड़ों और उसके खतरों का डीएनए टेस्ट करेंगे हिंदी सिनेमा के एक मशहूर गीत की लाइन है, जो दवा के नाम पर ज़हर दे उसी चारागर की तलाश है. चारागर एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है डॉक्टर. देश में व्हाइट कॉलर आतंक का मॉड्यूल सामने आने के बाद अब ऐसे चारागर यानि डॉक्टर देश के कोने कोने से मिल रहे है. जिनका काम तो दवा देकर बीमारों की जान बचाना था. लेकिन वो आतंक की राह पर चलकर लोगों की जान लेने के काम में लग गए थे. फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल ने जब से दिल्ली में आतंकी धमाका किया है. 

पूरे देश में फैले इनके नेटवर्क पर जांच एजेंसियां शिकंजा कस रही हैं . आज आपको भी जानना चाहिए. व्हाइट कॉलर डॉक्टरों के आतंकी नेटवर्क की जड़ें देश में कोने कोने में कितनी गहराई तक फैली हुई हैं और आपके लिए. आपके परिवार की सुरक्षा के लिए आपके शहर आपके राज्य और हमारे देश के लिए ये व्हाइट कॉलर आतंकी नेटवर्क कितना खतरनाक है लेकिन सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है दिल्ली को धमाके से दहलाने वाले आतंकियों के नेटवर्क से जुड़े होने के शक में अब किस किस राज्य से डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है . पिछले 48 घंटे के अंदर देश के 3 राज्यों से 5 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया.

  • हरियाणा के नूंह से 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है

  • पंजाब के पठानकोट से एक डॉक्टर को एनआईए ने हिरासत में लिया

  • वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर से एक डॉक्टर को NIA ने हिरासत में लिया

आज आपको जानना चाहिए ये 5 डॉक्टर्स जांच एजेंसियों के राडार पर क्यों आए सबसे पहले हरियाणा से पकड़े गए डॉक्टरों के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि दिल्ली में 
आतंकी धमाका करने वाला व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल यहीं पर पनपा था. हरियाणा के नूंह जिले के सुनहेड़ा गांव के डॉ. मुस्तकीम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया

  • मुस्तकीम चीन से MBBS कोर्स पूरा करने के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एक वर्ष की इंटर्नशिप कर रहे थे.

  • 2 नवंबर को इंटर्नशिप खत्म होने के बाद मुस्तकीम घर लौट आया था

  • 9 नवंबर को मुस्तकीम दिल्ली के एम्स में नौकरी का टेस्ट देने गया था .

  • मुस्तकीम  11 नवंबर को वापस लौट कर आया   यानि धमाके वाले दिन दिल्ली में मौजूद था

  • अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप और धमाके वाले दिन दिल्ली में मौजूदगी के अलावा डॉक्टर मुस्तकीम के फोन से कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से बातचीत की जानकारी भी एनआईए के पास है

  • नूंह से ही चीन से एमबीबीएस करके आए डॉक्टर रिहान को हिरासत में लिया गया है..

  • डॉक्टर रिहान भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप कर रहा था

  • नूंह के ही फिरोजपुर झिरका से जांच एजेंसियों ने डॉक्टर मोहम्मद को भी हिरासत में लिया गया है..

  • डॉक्टर मोहम्मद को जांच एजेंसियों ने  फिरोजपुर झिरका के अहमदबास गांव से उठाया

  • डॉक्टर मोहम्मद ने छह महीने पहले एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी. कुछ दिनों पहले उसकी इंटर्नशिप खत्म हुई थी और 15 नवंबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी में ड्यूटी ज्वाइन करने वाला था  

  • डॉक्टर मोहम्मद के फोन से भी संदिग्धों से बातचीत के सबूत मिले हैं

मोहम्मद अब्बास का गांव फिरोजपुर झिरका से महज 3 किमी दूर
सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट वाले दिन आतंकी डॉक्टर उमर नबी फिरोजपुर झिरका से ही दिल्ली के लिए गया था. डॉ. मोहम्मद का गांव अहमदबास भी फिरोजपुर झिरका से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है. उमर की कार आई-20 दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर सीसीटीवी में कैद हुई थी, जिसका वीडियो सामने आया है. जांच एजेंसियां अब यह भी पता लग रही हैं कि कहीं डॉक्टर उमर नबी ब्लास्ट वाले दिन डॉक्टर मोहम्मद से तो नहीं मिला है. नूंह में जिन तीन डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है उनमें से दो चीन से एमबीबीएस करके आए जबकि तीनों डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप कर रहे थे या फिर कर चुके थे . और तीनों डॉक्टर दिल्ली में धमाका करने वाले डॉक्टर उमर से संपर्क में थे . इसके अलावा ब्लास्ट से ठीक पहले डॉक्टर उमर के नूंह के फिरोजपुर झिरका में मौजूदगी का एक और सबूत मिला है . ब्लास्ट से पहले फिरोजपुर झिरका की एटीएम मशीन से आतंकी डॉक्टर उमर नबी ने पैसा निकालने की कोशिश की थी . ये एटीएम बंद था लेकिन एटीएम मशीन पर तैनात गार्ड को उमर ने पैसों का लालच देकर एटीएम खुलवा लिया लेकिन वो पैसे नहीं निकाल पाया जिसके बाद वह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होते हुए दिल्ली की तरफ निकल गया इसलिए एनआईए दिल्ली में धमाका करने वाले उमर के नूंह वाले संपर्कों को जांच रहा है.

दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन हरियाणा के बाद पंजाब से?
दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन अब हरियाणा के बाद पंजाब के डॉक्टरों से भी जुड़ गया है. पठानकोट के आर्मी एरिया मामून कैंट के पास बने मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले डॉक्टर रईस अहमद भट्ट को भी एनआईए ने हिरासत में लिया है दिल्ली धमाके और हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी से लिंक सामने आने के बाद ये कार्रवाई हुई है. डॉक्टर रईस अहमद भट्ट अनंतनाग का रहने वाला है. आज आपको पठानकोट से हिरासत में लिए गए डॉक्टर के बारे में कुछ और बातें भी जानना चाहिए .

 

  • डॉक्टर रईस अहमद  व्हाइट मेडिकल कॉलेज में 3 साल से पढ़ा रहा था.

  • रईस अहमद मेडिकल कॉलेज में लेप्रोस्कोपिक सर्जन के तौर पर काम करता था

  • दिल्ली विस्फोट के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर के साथ भी उसका संपर्क सामने आया है

  • डॉक्टर रईस अहमद 4 साल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर चुका है

  • और लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी के अपने कई साथियों के संपर्क में था

व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से कनेक्शन की जांच के दौरान जिन जगहों से एजेंसियों ने डॉक्टरो को हिरासत में लिया गया है  वहां जाकर जी न्यूज़ की टीम ने भी रिपोर्ट तैयार की है आपको भी जानना चाहिए. इनके परिवार और आस पास के लोगों का क्या कहना है. तो देश के 3 राज्यों से अब तक 16 से ज्यादा डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है या फिर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा चुका है.

 

  • जम्मू कश्मीर से अब तक 2 डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं जबकि तीन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है

  • उत्तर प्रदेश के कानपुर, हापुड़, लखनउ और सहारनपुर से चार डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है

  • हरियाणा के फरीदाबाद से 2 डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं जब​कि 3 को हिरासत में लिया गया है

  • पंजाब के पठानकोट से भी एक डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है. जिससे आतंकी संपर्कों को लेकर पूछताछ हो रही है

  • पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर से भी एक डॉक्टर को हिरासत में लिया गया था. जिसके बारे में खबर मिल रही है. पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया गया है

डॉ. शाहीन ने कई देशों में बनाए नेटवर्क
दिल्ली में बम धमाका करने वाले आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के फरीदाबाद माड्यूल की अहम सदस्य डॉ. शाहीन ने पाकिस्तान समेत कई देशों में नेटवर्क स्थापित किया था. उसके संपर्क में पाकिस्तानी सेना के एक डॉक्टर समेत कश्मीरी मूल के तमाम डॉक्टर और छात्र थे. यूपी में काम करने वाले कश्मीरी मूल के करीब 200 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट एजेंसियों के राडार पर हैं. डॉ. शाहीन भी लगातार यूपी में काम करने वाले 30-40 डॉक्टरों के संपर्क में थी. वहीं देश भर में इनकी संख्या 1000 से अधिक है. सोचिए डॉक्टरों का ये मॉड्यूल कितना खतरना साबित हो सकता है. क्योंकि देश के किस हिस्से में बैठकर ये अपनी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं..इसकी जानकारी किसी को नहीं है.

देश भर में 32 जगहों पर था धमाके का प्लान
डॉक्टर को लोग धरती का भगवान भी कहते हैं..लेकिन जिस तरह आतंकी डॉक्टर्स के मॉड्यूल ने दिल्ली में धमाका किया...देश भर में 32 धमाकों को प्लान बनाया...अब इन्हें लेकर एक अविश्वास का दौर भी शुरू हो गया है. लोग बात कर रहे हैं . जो डॉक्टर आम लोगों को धमाका करके उड़ाने की मानसिकता रखते हैं..वो कैसे लोगों को इलाज करते गुजरात एटीएस ने तो हैदराबाद से एक डॉक्टर राइसिन जहर से सामूहिक हत्या की साजिश के आरोप में भी गिरफ्तार किया . इस डॉक्टर के पास से संदिग्ध जहर भी बरामद हुआ . अब हिंदू संगठन भी मांग कर रहे हैं . आतंकी डॉक्टरों ने जिन हिंदुओं का इलाज किया है...उनकी जांच करवानी जानी चाहिए..हिंदू संगठनों ने इस बात की आशंका भी जाहिर की है...हो सकता है..हिंदू संगठन के नेता श्रीलंका में इंजेक्शन लगाकर महिलाओं को संतानहीन बनाने वाले डाक्टर का उदाहरण भी दिया . इस अविश्वास के बाद हिंदू संगठनों से सवाल खड़े किए हैं ? क्या अब मरीजों को इलाज के पहले नेम प्लेट देखनी होगी . आज आपको इस बहस पर हिंदू संगठनों और मौलाना दोनों को सुनना चाहिए

डॉक्टर मुजम्मिल सिर्फ आतंकी नहीं है. बल्कि लव जिहादी भी
फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर मुजम्मिल पर आज हम एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले इस आतंकी डॉक्टर ने ही 32 जगहों पर धमाके लिए विस्फोटक इकट्ठा किया था. इसकी निशानदेही पर पुलिस विस्फोटक, असॉल्ट राइफल, पिस्टल, मैगजीन और टाइमर बरामद किया था . ये सारी बातें हम आपको डीएनए में विस्तार से बता चुके हैं . लेकिन डॉक्टर शाहीन के इस ब्वायफ्रेंड पर अब एक हिंदू महिला डॉक्टर ने सबसे  बड़ा खुलासा किया है . जो जम्मू के मेडिकल कॉलेज में उसकी सीनियर थी. इस खुलासे के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर मुजम्मिल और उसका गैंग हिंदू लड़कियों के खिलाफ लव जिहाद करता था . बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप . डॉक्टर मुजम्मिल सिर्फ आतंकी नहीं है. बल्कि लव जिहादी भी है . और इस बात का खुलासा मेडिकल कॉलेज में उसकी सीनियर रहीं डॉक्टर मोनिका लांगेह ने किया है . डॉक्टर मोनिका लांगेह ने जी न्यूज को बताया है किस तरह मुजम्मिल हिंदू मेडिकल छात्राओं का उत्पीड़न करता था . हिंदू लड़कियों को धमकाता था . अपनी बात नहीं मानने पर फेल करवाने की धमकी देता था . आज आपको डॉक्टर मोनिका से जी न्यूज़ की बातचीत को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए . किस तरह कुछ लोगों को भले ही डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद हैरानी हो रही है . लेकिन मेडिकल कॉलेज में उसके साथ पढ़ने वाली हिंदू छात्राओं को अच्छी तरह पता था . डॉक्टर मुजम्मिल के अंदर कट्टरता और भारत से नफरत कूट कूट कर भरी थी

डॉक्टर मुजम्मिल के खुलासे से सन्न रह जाएंगे आप
डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में जो खुलासे मेडिकल कॉलेज में उनकी सीनियर रही डॉक्टर मोनिका ने किया है उसे सुनकर कोई भी समझ सकता है . उसके अंदर जो कट्टरता का जहर भरा था..उसने ही एक डॉक्टर को आतंकी बना दिया . और वो भले आज आतंकी वारदात के आरोप में पकड़ा गया हो लेकिन दिल से वो उस वक्त भी एक कट्टरपंथी आतंकी था जब मेडिकल कॉलेज में लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था. दिल्ली को धमाके से दहलाने वाले आतंकी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड  डॉक्टर मुजम्मिल शकील के दिमाग में हिंदुओं और हिंदुस्तान से नफरत भरी थी...और ये नफरत डॉक्टर मोनिका ने उस वक्त देख ली थी..जब मुजम्मिल उनकी आंखों के सामने हिंदू लड़कियों पर लव जिहाद के लिए दबाव डालता था..डॉक्टर मोनिका के मुताबिक

 

  • हिंदू लड़कियों पर मुजम्मिल का गैंग लव जिहाद के लिए दबाव बनाता था

  • मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को गलत ढंग से छूता था

  • हिंदू लड़कियों पर बाहर घूमने जाने के लिए दबाव बनाय जाता था

  • मुजम्मिल गैंग मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसरों से संबंध की धौंस देता था

  • बात मानने से इनकार करने पर हिंदू लड़कियों को फेल करने की धमकी दी जाती थी

कई हिन्दू मेडिकल छात्राओं की मौत है रहस्य
डॉक्टर मोनिका ने बताया आज भी कई हिंदू मेडिकल छात्राओं की मौत आज भी एक रहस्य है...लेकिन असलियत में हिंदू लड़कियों को अपने साथ हुई ज्यादती की वजह से जान देनी पड़ी. जिस देश में मुजम्मिल ने जन्म लिया..जहां डॉक्टरी पढ़ी...जहां नौकरी करके उसकी जीविका चलती थी...उस देश से मुजम्मिल का गैंग कितनी नफरत करता था...उस देश की फौज और क्रिकेट टीम से मुजम्मिल के गैंग को कितनी नफरत थी..ये बात भी डॉक्टर मोनिका ने बताई है. मेडिकल कॉलेज में मुजम्मिल की देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों से लड़ने के लिए उसका पूरा गैंग तैयार हो जाता था . इसलिए हिंदू मेडिकल छात्राएं सब कुछ सहकर भी चुप रहती थीं.

यह भी पढ़ेंः PoK से नजदीकी और कट्टर नेटवर्क, वो वजहें जिन्होंने नौगाम को बनाया ‘व्हाइट कॉलर टेरर’

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

