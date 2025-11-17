DNA: पश्चिम बंगाल में SIR पर मचा सियासी घमासान, राज भवन की तलाशी क्यों ली गई?

पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी बवाल हो रहा है. राज्यपाल और तृणमूल कांग्रेस के बीच SIR को लेकर शुरू हुआ विवाद अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है. बम-बंदूक से निकली बात राजभवन की तलाशी तक पहुंच गई है. इस विस्फोटक जांच की पीछे की राजनीति का हम DNA टेस्ट करेंगे. लेकिन उससे पहले हम आपको राजभवन से आई तस्वीर दिखाना चाहेंगे.

ये तस्वीर राजभवन के अंदर की है. डॉग स्क्वॉयड की टीम राजभवन के अंदर हथियारों की तलाशी ले रही है. जब ये जांच-पड़ताल चल रही थी, तब राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस भी वहीं पर मौजूद थे. चेकिंग के दौरान कई कैमरे से वीडियो बनाया जा रहा था. मित्रो, ये तलाशी सरकार ने नहीं बल्कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने खुद करवाई थी. इसकी वजह टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी हैं. SIR को लेकर आरोप-प्रत्यारोप के बीच सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल पर राजभवन में हथियार छिपाने का विवादित आरोप लगाया था.

राजभवन में BJP के अपराधियों को पनाह का दावा

कल्याण बनर्जी कहा था कि राजभवन में बीजेपी के अपराधियों को पनाह दिया जा रहा है. वहां से हथियार और गोला बारूद बांटे जा रहे हैं. इससे राज्यपाल नाराज हो गए. वो अपना दौरा छोड़कर वापस लौटे. सुबह 5 बजे से ही राजभवन के दरवाजे खोल दिए. ताकि तृणमूल सांसद, नेता या फिर कोई भी हथियारों की जांच कर सके. राजभवन में हथियार को लेकर राज्यपाल और टीएमसी सांसद दोनों आमने सामने हैं. हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह प्रहार और पलटवार चल रहा है.

राज्यपाल और टीएमसी में लंबे समय से टकराव

मित्रों, राज्यपाल और टीएमसी के बीच कोई पहली बार विवाद नहीं हुआ. ये टकराव लंबे समय से चला आ रहा है. इस बार SIR को लेकर टकराव नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है. राज्यपाल SIR का समर्थन कर रहे हैं. जबकि टीएमसी इसके विरोध में खड़ी है. टीएमसी का आरोप है कि ये अदृश्य चुनावी धांधली है. तो वहीं बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी घुसपैठियों को बचाने के लिए SIR का विरोध कर रही है. राज्य में पिछले 12 दिनों से SIR चल रहा है. वोटर फेरिफिकेशन किया जा रहा है.

वोटर वेरिफिकेशन शुरू होते ही कई लोगों का पलायन

इस बीच कई जिलों से अलग-अलग तस्वीरें आ रही हैं. जिसमें लोगों के पलायन करते हुए देखा जा रहा है. कहा जा रहा है कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घर छोड़कर चले गए हैं. वोटर वेरिफिकेशन शुरू होने के बाद उन्हें इस बात का डर है कि अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा. इसी डर से वापस लौट रहे कई घुसपैठिये पकड़े भी गए हैं. लेकिन बड़ा सवाल SIR को लेकर डर से जुड़ा है. टीएमसी कह रही है कि ये डर आमलोगों में भी है. ज़ी न्यूज़ की टीम ने पश्चिम बंगाल के 3 अलग-अलग ज़िलों में जाकर SIR की प्रक्रिया का जायज़ा लिया. डर को लेकर लोगों से बात की.

