DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?

DNA मित्रो, अब जिस ख़बर का हम विश्लेषण करने वाले हैं, वो बेहद गंभीर विषय है. मित्रो, संविधान निर्माताओं ने देश में दो सदन वाली व्यवस्था बनाई. एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा. ये इसलिए बना ताकि लोकसभा की जल्दबाजी के निर्णयों पर राज्यसभा के विद्वान सांसद पुनर्विचार करेंगे. राज्यसभा 'दूसरे विचारों की सभा के रूप में काम करती है. उसे उच्चसदन भी कहते हैं. 4 नवंबर 1948 को संविधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीम राव आंबेडकर ने कहा था कि उच्च सदन दलीय राजनेताओं का नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुभव और बुद्धिमत्ता वाले व्यक्तियों का सदन होना चाहिए. इसमें साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवाओं में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति शामिल होने चाहिए.

स्वतंत्रता के 77 वर्ष और संविधान लागू होने 75 वर्ष बाद वही राज्यसभा सियासी स्वार्थ की सिद्धि स्थल बन चुकी है. तमाम राजनीतिक पार्टियों ने उच्च सदन को सियासी समीकरण दुरुस्त करने और अपने नेताओं की उत्कंठा पूर्ति की जगह बना दी है. इसी का परिणाम है कि ऐसे-ऐसे माननीय वहां बैठ गए हैं, जिन्हें पता नहीं रहता कि उन्हें किस विषय पर बोलना है? क्या कहना है? क्यों कहना है? शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही राज्यसभा से ऐसी तस्वीरेँ आई जो संविधान निर्माताओँ की सोच को चुनौती दे रही है. इसलिए अब हम सियासी दलों की स्वार्थपूर्ति में गिरती उच्च सदन की मर्यादा का डीएनए टेस्ट करेंगे.

मित्रों, सोमवार को राज्यसभा में शून्यकाल चल रहा था. इस दौरान सांसद अपने निर्धारित विषय पर बोल रहे थे. इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिससे विद्वानों के लिए बनाए गए सदन पर प्रश्नचिह्न लग गया. सभापति ने आसन से बोलने के लिए नाम लिया, टॉपिक भी बताया. लेकिन एक सांसद दूसरे मुद्दे पर बोलती रहीं. एक सांसद को पता ही नहीं था कि क्या बोलना है. दूसरे को समझ नहीं आ रहा था कि किस विषय पर बोलना है. और तीसरे सांसद को पर्चा ही नहीं मिल रहा था कि क्या बोलना है. पर्चा ही नहीं होने की बात कहकर हाथ उठा दिया. समझिए कि ये उस उच्च सदन में हुआ, जो विद्वान और विशेषज्ञों के लिए बनाया गया था. पहले हम आपको सुनाते हैं कि एक के बाद एक तीन सांसदों ने क्या-क्या किया?

मित्रो सुना आपने. क्या स्थिति बन गई थी राज्यसभा की. एक के बाद एक तीन सांसद उस उच्च सदन में हंसी के पात्र बन गए. हम इन माननीयों की योग्यता पर कोई प्रश्न चिह्न नहीं लगा रहे हैं. हमें इनकी योग्यता पर कोई शक भी नहीं है. लेकिन राज्यसभा में जो हुआ, उसे सुनकर इतना स्पष्ट है कि इनमें वो विशेषज्ञता नहीं है, जिसके लिए इन्हें उच्चा सदन में भेजा गया है. इन माननीयों की जिसमें विशेषज्ञता है, वहां अगर इनका सदुपयोग हो तो समाज को फायदा होगा. यहां पर ना सिर्फ अपना उपहास करा रही हैं, बल्कि उच्च सदन की मार्यादा का भी उपहास कर रही हैं. मित्रो, धर्मशीला गुप्ता. संगीता यादव. और भीम सिंह जैसे सांसद जिस राज्यसभा की शोभा बढ़ा रहे हैं. उन्हीं में

डॉक्टर भीम राव आंबेडकर जैसे विद्वान बैठकर बहस करते थे. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन. डॉ. ज़ाकिर हुसैन. कर्पूरी ठाकुर. इंदिरा गांधी. नजमा हेपतुल्ला. डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे विद्वानों ने अपने तर्कशास्त्र से सदन को और देश के मुद्दों को नई दिशाएं दी.

1960 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राज्यसभा नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण है. <<OLD

राज्यसभा बनने के बाद से कई बार ऐसा हुआ है, जब कोई मुद्दा लोकसभा से राज्यसभा में गया. वहां बहस हुई. संसोधन का सुझाव दिया गया. और फिर संशोधित होने के बाद नीतियों को प्रभावित किया. इनमें

1961 के आयकर संशोधन विधायक. 1971 के राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण विधेयक. 1976 के शहरी भूमि सीलिंग विधेयक में राज्यसभा ने ऐसे संशोधन सुझाए, जो स्वीकार होने के बाद देश के नीतियों को प्रभावित किया. 2009 में राज्यसभा की बहस ने ही बच्चों के अधिकारों पर फोकस किया गया.

इसी सदन में आज घर्मशीला गुप्ता. संगीता यादव. और भीम सिंह जैसे सांसद हैं, जिनमें से कोई पर्ची के बगैर बोल नहीं पाता. कोई किसी और मुद्दे पर बोलता चाल जाता है. समझिए कि क्या स्थिति है. मित्रो, आज ज्ञानियों की सभा', पराजित नेताओं की बैकडोर एंट्री प्वॉइंट बन गया है.

1952 से 2022 तक 143 नामांकित सदस्यों में 111 'राजनीतिक रूप से स्वतंत्र' बताए गए, लेकिन वास्तव में 70 प्रतिशत से अधिक दलगत हितों से जुड़े रहे. ADR की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा में 20 से 25 प्रतिशत सांसद वंशवादी राजनीति के प्रतिनिधि हैं. 2019 लोकसभा में हारने वाले 15 BJP नेता राज्यसभा में भेजे गए.

मित्रो, ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं है. ये सर्वदलीय स्थिति है. इसी स्थिति ने ऐसे-ऐसे सांसदों को राज्यसभा में बिठा दिया, जिनकी विशेषज्ञता कहीं और है. मित्रो, लोगों का वोट लेकर आने वाले नेताओं की स्थिति क्या है, ये भी हम हम आपको दिखाते और सुनाते हैं. बिहार विधानसभा में चुनकर पहुंची विधायक शपथ पत्र नहीं पढ़ पाईं. कई पुरुष विधायक भी एक बार में शपथ न ले पाए.

इनके बारे में तो कह सकते हैं कि जनता ने चुनकर भेजा है. लेकिन जिन्हें विशेषज्ञ सांसद के तौर पर सियासी पार्टी ने चुना है. उनका अटकना और भटकना विशेष चिंता का विषय है. अपना सियासी समीकरण साधने के लिए जिस तरह सियासी दलों ने राज्यसभा को स्वार्थपूर्ति केंद्र बना दिया है, इसे लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है