Advertisement
trendingNow13013500
Hindi Newsदेश

Opinion: NCR की रफ्तार बदलने वाली DND फ्लाईवे ने दी कनेक्टिविटी और PPP मॉडल को नई पहचान

DND Flyway: बीस साल पहले दिल्ली से नोएडा की दूरी मापने में कई घंटों का समय लग जाता था. फिर 2001 में DND फ्लाईवे शुरू हुआ और दिल्ली-NCR की पूरी तस्वीर बदल गई. 9.2 किलोमीटर का यह आधुनिक, एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर सिर्फ दो शहरों को जोड़ने वाली सड़क नहीं था, बल्कि दो अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला पुल बन गया.

 

Edited By:  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 21, 2025, 09:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

रमाकांत चौधरी: बीस साल पहले दिल्ली से नोएडा की दूरी सिर्फ किलोमीटर में नहीं मापी जाती थी, बल्कि घंटों के धैर्य में तौली जाती थी. यमुना पार करना मतलब अंतहीन जाम, धुआं, शोर और समय की बर्बादी. फिर 2001 में DND फ्लाईवे शुरू हुआ और दिल्ली-NCR की पूरी तस्वीर बदल गई. 9.2 किलोमीटर का यह आधुनिक, एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर सिर्फ दो शहरों को जोड़ने वाली सड़क नहीं था, बल्कि दो अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला पुल बन गया. आज जब NH-148A, नई कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट-लिंक का नेटवर्क इससे जुड़ने जा रहा है, DND एक बार फिर NCR के विकास की धुरी बनकर उभर रहा है.

408 करोड़ रुपये की लागत से बना ये प्रोजेक्ट 

जब DND फ्लाईवे को BOOT यानी Build-Own-Operate-Transfer मॉडल पर मंजूरी मिली थी, तब भारत में PPP यानी पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप एक नया प्रयोग माना जाता था. सरकारी सड़क प्रोजेक्ट अक्सर देरी में फंस जाते थे और निजी कंपनियां हाईवे प्रोजेक्ट से दूरी बनाकर चलती थीं. ऐसे दौर में Noida Toll Bridge Company Ltd (NTBCL) ने इस चुनौती को स्वीकार किया और तय समय से पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर की सड़क बनाकर दिखा दी.

Add Zee News as a Preferred Source

करीब 408 करोड़ रुपये की लागत से बने इस प्रोजेक्ट ने यह साबित कर दिया कि सरकारी-निजी साझेदारी के जरिये सड़कें तेजी से बन सकती हैं उनका रखरखाव बेहतर हो सकता है और ट्रैफिक प्रबंधन ज्यादा कुशल ढंग से चल सकता है. आज भी DND की सतह, लाइटिंग और सफाई देखकर साफ समझ आता है कि सही PPP मॉडल किसी शहर की दिशा तक बदल सकता है.

DND खुलने के बाद नोएडा की रफ्तार जिस तरह बदली, वह NCR के इतिहास में मिसाल बन गई. पहले नोएडा एक औद्योगिक टाउनशिप था, लेकिन DND ने इसे दिल्ली का स्वाभाविक विस्तार बना दिया. DND के आसपास के सेक्टर- 1, 2, 15A, 16, 22 और 125 देखते ही देखते IT पार्क, कॉर्पोरेट कैंपस, SEZ और नए बिजनेस हब से भरते चले गए. इसके साथ ही स्कूल, मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल, मॉल, होटल और आधुनिक हाउसिंग सोसाइटीज ने शहर का चेहरा बदल दिया. अर्थशास्त्रियों की राय है कि अगर DND न होता, तो नोएडा की तरक्की कम से कम एक दशक धीमी होती.

अब DND का महत्व और बढ़ने जा रहा है, क्योंकि NH-148A लगभग तैयार है. यह नया हाईवे DND को सीधे फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोहना और आगे पश्चिम व दक्षिण भारत के मार्गों से जोड़ेगा. इसकी वजह से पूरे क्षेत्र में तेजी से हलचल बढ़ी है. कलिंदी कुंज, मिथापुर और जैतपुर में जमीन की खरीदी बढ़ी है, जबकि बदरपुर और बल्लभगढ़ में नए कमर्शियल प्रोजेक्ट गति पकड़ रहे हैं.

बिल्डर अपनी परियोजनाओं को इसी नई कनेक्टिविटी के हिसाब से प्लान कर रहे हैं. सबसे बड़ा लाभ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को होगा जहां 2026 तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने की संभावना है. DND और NH-148A का कॉम्बिनेशन दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम और गाजियाबाद से एयरपोर्ट तक जाने का सबसे तेज, सबसे छोटा और सबसे भरोसेमंद रास्ता बन जाएगा.

2 लाख से अधिक लोग रोजाना करते है DND फ्लाईवे का इस्तेमाल

पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली-NCR में जिस तरह तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है, उसमें DND फ्लाईवे एक महत्वपूर्ण धुरी बनकर उभरा है. दिल्ली-मेरठ RRTS, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और DMIC के दादरी नोड, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का चौड़ीकरण, और यमुना पर नए पुलों की योजना यह दिखाते हैं कि NCR को एक व्यवस्थित, तेज और आधुनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश तेज हो गई है. DND इस पूरे नेटवर्क के बीच में ऐसी रीढ़ बन गया है जिसमें नई सड़कें, एयरपोर्ट लिंक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर सीधे जुड़ते जा रहे हैं. PPP मॉडल को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीतियां तेज क्लीयरेंस, बेहतर कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर और वित्तीय सहायता ने निजी कंपनियों को हाईवे सेक्टर में फिर से सक्रिय किया है. DND इसका सबसे ठोस उदाहरण है कि सही योजना और निगरानी के साथ PPP मॉडल बड़ी सफलता दे सकता है.

आज दो लाख से अधिक लोग रोजाना DND फ्लाईवे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी असली कहानी इससे कहीं बड़ी है. इस कॉरिडोर ने नोएडा को स्टार्टअप और कॉर्पोरेट हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसने लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए, दिल्ली और नोएडा की सामाजिक व आर्थिक संरचना को मजबूत किया, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित किया और जेवर एयरपोर्ट आधारित विकास की नींव रखी. यह कहना गलत नहीं होगा कि NCR की आधुनिक विकास यात्रा वास्तव में DND से ही शुरू होती है.

दो दशक बाद भी DND फ्लाईवे सिर्फ एक पुल नहीं है, यह NCR की विकास मानसिकता का प्रतीक है. यह दिखाता है कि जब कनेक्टिविटी मजबूत हो, तो शहरों की रफ्तार, निवेश और अवसर तीनों एक साथ बढ़ते हैं. आज जब जेवर एयरपोर्ट, NH-148A और कई नए कॉरिडोर NCR को एक नए युग की ओर ले जा रहे हैं, DND फ्लाईवे उस आधारभूत ढांचे की तरह है जिस पर यह पूरा भविष्य टिका हुआ है. यह न सिर्फ भारत के सफल PPP प्रोजेक्ट्स में से एक है, बल्कि यह भी साबित करता है कि एक सही सड़क सही समय पर पूरे क्षेत्र की किस्मत बदल सकती है लेन दर लेन, शहर दर शहर, और अवसर दर अवसर. 

रमाकांत चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर, अर्बन प्लानिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सरकारी नीतियों पर लिखते हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

DND flyway

Trending news

NCR की रफ्तार बदलने वाली DND फ्लाईवे ने दी कनेक्टिविटी और PPP मॉडल को नई पहचान
DND flyway
NCR की रफ्तार बदलने वाली DND फ्लाईवे ने दी कनेक्टिविटी और PPP मॉडल को नई पहचान
BMC चुनाव से पहले कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का हाथ, क्या एक साथ आएंगे ठाकरे ब्रदर्स ?
BMC elections
BMC चुनाव से पहले कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का हाथ, क्या एक साथ आएंगे ठाकरे ब्रदर्स ?
भारत में कब और कैसे शुरू हुई शपथ लेने की परंपरा? मुगल-मराठों से क्या है कनेक्शन?
Oath Taking In India
भारत में कब और कैसे शुरू हुई शपथ लेने की परंपरा? मुगल-मराठों से क्या है कनेक्शन?
क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD
Tejas Crash in Dubai Air Show
क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
Manipur
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
Tejas
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
Karnataka Congress
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
mumbai
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
Punjab news in hindi
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा