West Bengal Election: 'इतने बड़े मत बनिए कि चीफ जस्टिस का भी फोन न उठाएं...', SC ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी पर क्यों कसा तंज?

Supreme Court News: बंगाल में SIR की प्रक्रिया में लगे न्यायिक अधिकारियों के घेराव को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद खफा है. सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी तक को फटकार लगाई है.
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Supreme Court West Bengal: पश्चिम बंगाल में SIR प्रकिया के लगे न्यायिक अधिकारियों के घेराव की घटना की जांच अब NIA करेगी. सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने इस मामले की जांच NIA को सौंप दी है. NIA उन सभी 12 FIR की जांच करेगी, जो बंगाल पुलिस की ओर से दर्ज की गई थी.
कोर्ट ने साफ किया है कि NIA सभी आरोप की जांच करेगी, भले ही वो आरोप NIA एक्ट के तहत जांच के दायरे में आते हो या नहीं. कोर्ट ने माना कि यहां आरोप राज्य पुलिस के अधिकारियों पर है. इसलिए आर्टिकल 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वो यह आदेश दे रहा है.
कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर NIA नई FIR दर्ज सकती है. कोर्ट ने राज्य पुलिस से कहा कि वो तुरंत जांच से जुड़े दस्तावेज /केस डायरी NIA को सौंपे . पुलिस NIA को हरसंभव मदद करे ताकि जांच तार्किक अंजाम तक पहुंच सके. जांच की रिपोर्ट NIA कोर्ट कलकत्ता में जमा कराएगी. उससे पहले समय पर NIA स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जमा कराएगी.सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में जितनी गिरफ्तारी अभी बंगाल पुलिस ने की है, उनकी कस्टडी NIA को सौंप दी जाए.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को फटकार लगाई. चीफ सेक्रेटरी दुष्यन्त नारियला और डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्देश के मुताबिक आज सुनवाई के दौरान ऑनलाइन मौजूद थे.
चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि आप इतने व्यस्त थे कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का फोन भी नहीं उठा सके.चीफ सेक्रेटरी ने जवाब में कहा कि मुझे किसी का फोन नहीं आया.मैं एक मीटिंग के लिए दिल्ली आया हुआ था.दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक मैं फ्लाइट में था.इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि अगर आपका नंबर हाईकोर्ट के चीफ सेक्रेटरी को दिया गया होता, तो यह बहुत मददगार होता.
चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि उन्होंने नंबर दिया था, लेकिन वह सिक्योर नंबर है.जस्टिस बागची ने तंज कसते हुए कहा कि कृपया अपनी पहुंच थोड़ी कम करिए, ताकि कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जैसे साधारण लोग भी जरूरत पड़ने पर आप तक पहुंच सकें. इस पर चीफ सेकेट्री ने कहा कि वो इस घटना के लिए माफी मांगते हैं. जस्टिस बागची ने कहा कि आप माफी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मांगिए.
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का फैसला लिया.चीफ जस्टिस ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और DGP ने अब अपनी जिम्मेदारी समझ ली होगी. जब 1 अप्रैल को न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया था, तब उन्हें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को तुरंत मदद देनी चाहिए थी.जस्टिस बागची ने साथ कहा कि अगर उस रात चीफ जस्टिस ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती थी. चीफ जस्टिस ने कहा कि जजों के घेराव की घटना पहले से योजना बनाकर की गई थी. इसका मकसद लोगों को भड़काना था. हम चाहते हैं कि इस मामले को तार्किक अंजाम तक पहुंचाया जाए.
चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के भाषण का हवाला दिया.आयोग के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री लोगों से कह रही है कि यूपी से CRPF आपको पीटने आ रही है, तैयार रहो. चुनाव आयोग के वकील ने स्पीच का वीडियो भी कोर्ट को दिखाया.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मालदा में न्यायिक अधिकारियों के घेराव का मुद्दा फिर उठाते हुए कहा कि एक महिला जज का वीडियो है, जो पत्रकार से कह रही है कि उसकी जान को खतरा है. अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसके बच्चों का ख्याल रखें. चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि इस तरह बातों से केवल माहौल बिगड़ेगा.
वहीं TMC सांसद और वकील कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा कि एक विपक्षी उम्मीदवार अपने भाषण में सीएम की हत्या की बात कह रहे हैं. चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर स्टेट मशीनरी नाकाम हो जाती है तो हम देखेंगे कि क्या करना है.पश्चिम बंगाल में पहले जो घटनाएं हुई हैं, उन्हें देखते हुए केंद्रीय बलों को वहां से वापस नहीं बुलाया जाएगा.
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