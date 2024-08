‘मुझे कॉल या मैसेज न करें...', NCP लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले का फोन और व्हाट्सएप हो गया हैक

Supriya Sule phone and WhatsApp hacked: एनसीपी-एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने रविवार को कहा कि उनका फोन और व्हाट्सएप हैक हो गया है. उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेरा फोन और व्हाट्सएप हैक हो गया है. कोई भी मुझे कॉल या मैसेज न करे. मैं इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करा रही हूं. कृपया इस पर ध्यान दें. एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुले महाराष्ट्र के बारामती से सांसद हैं.

NCP सांसद ने रविवार (11 अगस्त) को X पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्लीज कोई मुझे कॉल या टेक्स्ट न करें. मैं मदद के लिए पुलिस के पास पहुंची हूं.

Urgent: My phone and WhatsApp have been hacked. Please do not call or text me. I have reached out to the police for help.

— Supriya Sule (@supriya_sule) August 11, 2024