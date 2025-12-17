Priyanka Chaturvedi: 'पता नहीं उनको कहां से जानकारी मिली', चव्हाण के बयान पर बोलीं उद्धव की सांसद, अपनों ने किया कांग्रेस नेता से किनारा

Prithvi Raj Chavan Statement: कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए विवादित बयान से हर कोई हैरान है.यहां तक कि विपक्षी नेता भी चव्हाण के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं.

उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बुधवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौजों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया. यानी चव्हाण के विवादित बयान के बीच चतुर्वेदी ने भारतीय फौजों की क्षमता पर पूरा भरोसा जताया.

चव्हाण का अजीबोगरीब दावा

Add Zee News as a Preferred Source

पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारत हार गया था और 4 दिन चली जंग में भारतीय एयरक्राफ्ट मार गिराया गया था.

लेकिन चव्हाण के बयान को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि उनको भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया.

'पता नहीं कहां से जानकारी मिली'

एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि उनको (चव्हाण) को यह जानकारी कहां से मिली. लेकिन मुझे अपनी सेना पर भरोसा है. जो भी सेना ने किया, उन्होंने देश के गौरव के लिए किया. भारत ने पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया.'

चव्हाण के बयान से हड़कंप

दूसरी ओर, चव्हाण के बयान से सियासी हड़कंप मच गया है, जिस पर बीजेपी ने भी जमकर हमला बोला. अपने बयान में चव्हाण ने कहा था, 'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह से हार गए थे. 7 मई को आधे घंटे की हवाई लड़ाई में हम पूरी तरह हार गए थे. एयरफोर्स पूरी तरह जमीन पर थी और एक भी जहाज नहीं उड़ा. अगर कोई जहाज ग्वालियर, बठिंडा या सिरसा से उड़ता तो बहुत ज्यादा संभावना थी कि उसे पाकिस्तान मार गिराता, इसलिए पूरी एयरफोर्स जमीन पर थी.'

इसके बाद उन्होंने इतनी ज्यादा सेना को मेंटेन करने पर भी सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने कहा कि भविष्य में लड़ाई हवा में लड़ी जाएगी तो इतनी फौज की क्या जरूरत है.

उन्होंने कहा, 'अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि एक किलोमीटर तक भी कोई सेना की मूवमेंट नहीं थी. दो या तीन दिन जो भी हुआ वह हवाई लड़ाई या फिर मिसाइल वॉरफेयर था. भविष्य में भी जंग इसी तरह लड़ी जाएंगी. ऐसी स्थिति में, क्या हमें वाकई 12 लाख की फौज की जरूरत है या फिर उनको किसी और काम में लगाया जा सकता है.'