'मेरे पास कोई जमीन नहीं और ना ही मैंने कभी सैलरी ली...', अब सैम पित्रोदा क्यों खोल रहे पत्ते?

Sam Pitroda: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक नेता के ज़रिए लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने कहा कि उनके पास भारत में कोई जमीन, घर या शेयर नहीं है. भाजपा नेता एनआर रमेश ने आरोप लगाया है कि वन विभाग के अधिकारियों समेत पांच सीनियर सरकारी अधिकारियों की मदद से सैम पित्रोदा ने बेंगलुरु के येलहंका में 150 करोड़ रुपये की 12.35 एकड़ क सरकारी जमीन अवैध रूप से हासिल की है.

बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) के पूर्व पार्षद रमेश ने ED और कर्नाटक लोकायुक्त से शिकायत की है. पित्रोदा ने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर एक बयान में कहा,'हाल ही में भारतीय मीडिया में टेलीविजन और प्रिंट दोनों पर आई खबरों के मद्देनजर, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि मेरे पास भारत में कोई जमीन, घर या शेयर नहीं है.'

अमेरिका में रह रहे कांग्रेस नेता ने कहा,'इसके अलावा भारत सरकार के साथ काम करने के दौरान- चाहे 1980 के दशक में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ या 2004 से 2014 तक डॉ मनमोहन सिंह के साथ- मैंने कभी कोई सैलरी नहीं ली.' पित्रोदा ने कहा,'मैं साफ तौर पर यह बात रिकॉर्ड में रखना चाहता हूं कि मैंने अपने पूरे जीवन में - 83 साल में - भारत में या किसी अन्य देश में कभी भी कोई रिश्वत नहीं दी या स्वीकार नहीं की. यह पूर्ण सत्य है.'

Statement for the Record

In light of recent reports in the Indian media, both on television and in print, I wish to categorically state the following:

I do not own any land, home, or stocks in India. Additionally, during my tenure working with the Government of India—whether… pic.twitter.com/TVDih7i1JG

