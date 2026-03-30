Advertisement
trendingNow13159266
Hindi NewsदेशAmit Shah: यार मुझे उकसाओ मत, आज मैं तय करके आया हूं... संसद में अमित शाह की इस बात पर क्यों लगे ठहाके!

Amit Shah: यार मुझे उकसाओ मत, आज मैं तय करके आया हूं... संसद में अमित शाह की इस बात पर क्यों लगे ठहाके!

Amit shah on Naxalism: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सली समस्या को लेकर लोकसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि नक्सली हिंसा के दिन लद चुके हैं. राजनीतिक इच्छाशक्ति की वजह से नक्सलवाद का अंत हुआ है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 30, 2026, 07:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amit Shah: यार मुझे उकसाओ मत, आज मैं तय करके आया हूं... संसद में अमित शाह की इस बात पर क्यों लगे ठहाके!

Amit Shah Speech in Loksabha: गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को नक्सलवाद को लेकर लोकसभा में कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा, उसका हिसाब चुकता होगा. 

उन्होंने कहा, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग-लगभग समाप्त हो चुका है.बस्तर के अंदर हर गांव में स्कूल बनाने की मुहिम चली. बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली.मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि नक्सलवाद को जो लोग यहां पर वकालत कर रहे थे कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला.

'आदिवासी क्यों रहे विकास से महरूम'

विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा, 'मैं पूछना चाहता हूं कि 75 साल में 60 साल तो शासन आपने किया, आदिवासी अभी तक विकास से क्यों महरूम रहे? 

Add Zee News as a Preferred Source

60 साल आपने (कांग्रेस) उन्हें घर नहीं दिया, पानी नहीं दिया, स्कूल नहीं बना, बैंक की फैसिलिटी नहीं पहुंचने दिया, इसलिए पहले थोड़ा अपनी गिरेबान में झांककर देखो कि दोषी कौन है.

'आज उकसाओ मत मुझे'

अमित शाह के भाषण के बीच विपक्षी पार्टियों के नेता हूटिंग करने लगे. तब उन्होंने कहा यार आज उकसाओ मत, आज तय करके आया हूं कि सारे सवालों के जवाब दूंगा. उनकी इस बात पर संसद में खूब ठहाके लगे.

शाह ने आगे कहा, 'वामपंथी विचारधारा के कारण ये नक्सलवाद फैला है, राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए इंदिरा गांधी ने भी स्वीकार की थी. 
मनमोहन सिंह ने पूरे देश के सामने स्वीकार किया था कि कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट की तुलना में भी देश में आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या माओवादी हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ. 2014 में परिवर्तन हुआ और मोदी जी के शासन में कई सारी वर्षों पुरानी समस्याओं का निराकरण हुआ.'

'आपका लड़ने का क्या तरीका है'?

नक्सलियों और वामपंथियों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा,आपका लड़ने का तरीका क्या है, हम अंग्रेजों के शासन में नहीं रह रहे हैं.  कुछ लोगों ने भगत सिंह जी और बिरसा मुंडा से तुलना ऐसे लोगों से कर दी, जो अक्षम्य है. आपलोग क्या हिमाकत कर रहे हैं. शहीद भगत सिंह और भगवान बिरसा मुंडा, जो अंग्रेजों के सामने लड़े, और आप उनकी तुलना संविधान तोड़कर, हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों की हत्या करने वालों से कर रहे हैं? 

'किस थ्योरी का हो रहा समर्थन?'

उन्होंने आगे कहा, 'हम लोकतंत्र में हैं, हमने इस देश की संविधान को स्वीकार किया है. अन्याय किसी को भी हो सकता है, विकास कहीं पर भी कम ज्यादा हो सकता है. मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीकों से लड़ेंगे या हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों को मार डालेंगे... किस थ्योरी का यहां से समर्थन हो रहा था.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

amit shah

Trending news

'पीएम मोदी ही रुकवा सकते हैं ईरान युद्ध...', कश्मीर के सीएम ने क्यों कहा ऐसा?
Omar Abdullah
'पीएम मोदी ही रुकवा सकते हैं ईरान युद्ध...', कश्मीर के सीएम ने क्यों कहा ऐसा?
मुझे उकसाओ मत, आज मैं तय करके आया हूं... संसद में शाह की इस बात पर क्यों लगे ठहाके
amit shah
मुझे उकसाओ मत, आज मैं तय करके आया हूं... संसद में शाह की इस बात पर क्यों लगे ठहाके
जो हथियार उठाएगा, मारा जाएगा... नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान कर संसद में गरजे अमित शाह
amit shah
जो हथियार उठाएगा, मारा जाएगा... नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान कर संसद में गरजे अमित शाह
'लूटे हुए पैसों से लोगों को बांट रहे उपहार', विजय का स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला
Assembly Election 2026
'लूटे हुए पैसों से लोगों को बांट रहे उपहार', विजय का स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला
24 घंटे में बदलेगा मौसम, उत्तर भारत में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी; IMD का अलर्ट
weather update
24 घंटे में बदलेगा मौसम, उत्तर भारत में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी; IMD का अलर्ट
गल्फ में फंसे हैं 18 जहाज, 5 Kg सिलेंडर पर दूर हो गई कन्फ्यूजन; क्या बोली मोदी सरकार
LPG
गल्फ में फंसे हैं 18 जहाज, 5 Kg सिलेंडर पर दूर हो गई कन्फ्यूजन; क्या बोली मोदी सरकार
Digital Census: जनगणना में खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी, 2 मिनट में समझिए पूरा प्रॉसेस
census 2026
Digital Census: जनगणना में खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी, 2 मिनट में समझिए पूरा प्रॉसेस
मार्च में लौट आई ठंड! कैसा खेल खेल रहा मौसम? कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर
Jammu and Kashmir weather update
मार्च में लौट आई ठंड! कैसा खेल खेल रहा मौसम? कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर
कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, उरी में भूस्खलन से ट्रैफिक जाम; IMD ने जारी किया अलर्ट
kashmir weather update
कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, उरी में भूस्खलन से ट्रैफिक जाम; IMD ने जारी किया अलर्ट
कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे
Srinivas Louis Arrest
कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे