Amit Shah: यार मुझे उकसाओ मत, आज मैं तय करके आया हूं... संसद में अमित शाह की इस बात पर क्यों लगे ठहाके!

Amit shah on Naxalism: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सली समस्या को लेकर लोकसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि नक्सली हिंसा के दिन लद चुके हैं. राजनीतिक इच्छाशक्ति की वजह से नक्सलवाद का अंत हुआ है.
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Amit Shah Speech in Loksabha: गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को नक्सलवाद को लेकर लोकसभा में कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा, उसका हिसाब चुकता होगा.
उन्होंने कहा, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग-लगभग समाप्त हो चुका है.बस्तर के अंदर हर गांव में स्कूल बनाने की मुहिम चली. बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली.मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि नक्सलवाद को जो लोग यहां पर वकालत कर रहे थे कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला.
विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा, 'मैं पूछना चाहता हूं कि 75 साल में 60 साल तो शासन आपने किया, आदिवासी अभी तक विकास से क्यों महरूम रहे?
60 साल आपने (कांग्रेस) उन्हें घर नहीं दिया, पानी नहीं दिया, स्कूल नहीं बना, बैंक की फैसिलिटी नहीं पहुंचने दिया, इसलिए पहले थोड़ा अपनी गिरेबान में झांककर देखो कि दोषी कौन है.
अमित शाह के भाषण के बीच विपक्षी पार्टियों के नेता हूटिंग करने लगे. तब उन्होंने कहा यार आज उकसाओ मत, आज तय करके आया हूं कि सारे सवालों के जवाब दूंगा. उनकी इस बात पर संसद में खूब ठहाके लगे.
शाह ने आगे कहा, 'वामपंथी विचारधारा के कारण ये नक्सलवाद फैला है, राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए इंदिरा गांधी ने भी स्वीकार की थी.
मनमोहन सिंह ने पूरे देश के सामने स्वीकार किया था कि कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट की तुलना में भी देश में आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या माओवादी हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ. 2014 में परिवर्तन हुआ और मोदी जी के शासन में कई सारी वर्षों पुरानी समस्याओं का निराकरण हुआ.'
नक्सलियों और वामपंथियों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा,आपका लड़ने का तरीका क्या है, हम अंग्रेजों के शासन में नहीं रह रहे हैं. कुछ लोगों ने भगत सिंह जी और बिरसा मुंडा से तुलना ऐसे लोगों से कर दी, जो अक्षम्य है. आपलोग क्या हिमाकत कर रहे हैं. शहीद भगत सिंह और भगवान बिरसा मुंडा, जो अंग्रेजों के सामने लड़े, और आप उनकी तुलना संविधान तोड़कर, हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों की हत्या करने वालों से कर रहे हैं?
उन्होंने आगे कहा, 'हम लोकतंत्र में हैं, हमने इस देश की संविधान को स्वीकार किया है. अन्याय किसी को भी हो सकता है, विकास कहीं पर भी कम ज्यादा हो सकता है. मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीकों से लड़ेंगे या हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों को मार डालेंगे... किस थ्योरी का यहां से समर्थन हो रहा था.'
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