'राम के नाम पर कलंक ना लगाएं...', MNREGA का नाम बदले जाने पर संसद में घमासान, थरूर का करारा प्रहार

Shashi Tharoor: MNREGA का नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) बिल (VB–G RAM G बिल), 2025 को लेकर सड़क से संसद तक घमासान मचा हुआ है. एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हमला बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद भी संसद में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं.

अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इसे लेकर हमला बोला है. संसद में थरूर ने कहा कि VBGRAMG का नाम ही अपने आप में संविधान के खिलाफ है, क्योंकि इसमें दो भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है. थरूर ने ग्रामीण रोजगार से जुड़े बिल से महात्मा गांधी का नाम हटाने की निंदा की.

I would like to oppose the introduction of the proposed bill, the VB–G RAM G Bill, which represents a deeply regrettable and retrograde step for our nation and for our nation’s commitment to the welfare of its most vulnerable citizens. Add Zee News as a Preferred Source My first objection, as with others, is the… pic.twitter.com/oUKoGulN4L — Congress (@INCIndia) December 16, 2025

विपक्षी नेताओं ने 16 दिसंबर को लोकसभा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेने वाले नए VB–G RAM G बिल, 2025 (VB–G राम G) का कई मुद्दों पर कड़ा विरोध किया, जैसे कि केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न को 60:40 के अनुपात में बदलना. लोकसभा में थरूर ने कहा कि यह प्रशासनिक फैसला नहीं है बल्कि राष्ट्रीय रोजगार प्रोग्राम की वैचारिक नींव पर सीधा प्रहार है.

'राम के नाम पर ना लगाएं कलंक'

फिलहाल शशि थरूर के रिश्ते कांग्रेस आलामान के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की तारीफ करके वह कांग्रेस नेताओं के रडार पर आ चुके हैं. संसद में उन्होंने कहा कि गांधी का नाम हटाना अनैतिक है और उन्होंने सरकार से कहा कि वह राम के नाम पर कलंक ना लगाए.

मोदी सरकार के नए बिल में 25 दिन की अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी लेकिन 40 प्रतिशत वित्तीय बोझ सरकारों को उठाना होगा.

'गांधी की परंपरा का बंटवारा ना करें'

उन्होंने सोमवार रात X पर यह बात कही, हालांकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन भी था, 'ग्रामीण गरीबों के लिए एक योजना में महात्मा के नाम को बदलना गांधी के स्व-शासित गांवों के विजन और 'राम राज्य' (यानी आदर्श शासन के दौर) के बीच इस गहरे जुड़ाव को नजरअंदाज करता है. आइए, हम ऐसी जगह बंटवारा करके उनकी विरासत का अपमान न करें जहां कोई बंटवारा नहीं था.'

हालांकि ऐसा नहीं है कि तिरुअनंतपुरम से सांसद शशि थरूर इकलौते ऐसे शख्स हैं, जिन्होंने मोदी सरकार के इस कदम की आलोचना की है. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि इस बिल को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि हर स्कीम काम बदलने का यह कैसा फितूर है.

उन्होंने कहा, 'बिल को जल्दबाजी में पास नहीं करना चाहिए, इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए. मनरेगा पिछले 20 साल से सफलतापूर्वक चल रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है.'