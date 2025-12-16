Advertisement
trendingNow13043187
Hindi Newsदेशराम के नाम पर कलंक ना लगाएं..., MNREGA का नाम बदले जाने पर संसद में घमासान, थरूर का करारा प्रहार

'राम के नाम पर कलंक ना लगाएं...', MNREGA का नाम बदले जाने पर संसद में घमासान, थरूर का करारा प्रहार

Shashi Tharoor on VBGRAMG: संसद में थरूर ने कहा कि VBGRAMG का नाम ही अपने आप में संविधान के खिलाफ है, क्योंकि इसमें दो भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है. थरूर ने ग्रामीण रोजगार से जुड़े बिल से महात्मा गांधी का नाम हटाने की निंदा की.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 16, 2025, 06:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'राम के नाम पर कलंक ना लगाएं...', MNREGA का नाम बदले जाने पर संसद में घमासान, थरूर का करारा प्रहार

Shashi Tharoor: MNREGA का नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) बिल (VB–G RAM G बिल), 2025 को लेकर सड़क से संसद तक घमासान मचा हुआ है. एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हमला बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद भी संसद में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं.

अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इसे लेकर हमला बोला है. संसद में थरूर ने कहा कि VBGRAMG का नाम ही अपने आप में संविधान के खिलाफ है, क्योंकि इसमें दो भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है. थरूर ने ग्रामीण रोजगार से जुड़े बिल से महात्मा गांधी का नाम हटाने की निंदा की.

विपक्षी नेताओं ने 16 दिसंबर को लोकसभा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेने वाले नए VB–G RAM G बिल, 2025 (VB–G राम G) का कई मुद्दों पर कड़ा विरोध किया, जैसे कि केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न को 60:40 के अनुपात में बदलना. लोकसभा में थरूर ने कहा कि यह प्रशासनिक फैसला नहीं है बल्कि राष्ट्रीय रोजगार प्रोग्राम की वैचारिक नींव पर सीधा प्रहार है.

'राम के नाम पर ना लगाएं कलंक'

फिलहाल शशि थरूर के रिश्ते कांग्रेस  आलामान के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की तारीफ करके वह कांग्रेस नेताओं के रडार पर आ चुके हैं. संसद में उन्होंने कहा कि गांधी का नाम हटाना अनैतिक है और उन्होंने सरकार से कहा कि वह राम के नाम पर कलंक ना लगाए.

मोदी सरकार के नए बिल में 25 दिन की अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी लेकिन 40 प्रतिशत वित्तीय बोझ सरकारों को उठाना होगा. 

'गांधी की परंपरा का बंटवारा ना करें'

उन्होंने सोमवार रात X पर यह बात कही, हालांकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन भी था, 'ग्रामीण गरीबों के लिए एक योजना में महात्मा के नाम को बदलना गांधी के स्व-शासित गांवों के विजन और 'राम राज्य' (यानी आदर्श शासन के दौर) के बीच इस गहरे जुड़ाव को नजरअंदाज करता है. आइए, हम ऐसी जगह बंटवारा करके उनकी विरासत का अपमान न करें जहां कोई बंटवारा नहीं था.'

हालांकि ऐसा नहीं है कि तिरुअनंतपुरम से सांसद शशि थरूर इकलौते ऐसे शख्स हैं, जिन्होंने मोदी सरकार के इस कदम की आलोचना की है. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि इस बिल को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि हर स्कीम काम बदलने का यह कैसा फितूर है. 

उन्होंने कहा, 'बिल को जल्दबाजी में पास नहीं करना चाहिए, इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए. मनरेगा पिछले 20 साल से सफलतापूर्वक चल रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

Shashi Tharoor

Trending news

'राम के नाम पर कलंक ना लगाएं...', MNREGA का नाम बदले जाने पर घमासान, थरूर का प्रहार
Shashi Tharoor
'राम के नाम पर कलंक ना लगाएं...', MNREGA का नाम बदले जाने पर घमासान, थरूर का प्रहार
यहूदियों के हत्यारे साजिद अकरम का हैदराबाद कनेक्शन! 27 साल पहले छोड़ा भारत
Bondi Beach
यहूदियों के हत्यारे साजिद अकरम का हैदराबाद कनेक्शन! 27 साल पहले छोड़ा भारत
'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
Rahul Gandhi
'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
bambiha gang
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
मेसी इवेंट के मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेल मंत्री का का इस्तीफा, FB से मिली जानकारी
West Bengal
मेसी इवेंट के मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेल मंत्री का का इस्तीफा, FB से मिली जानकारी
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
Goa Nightclub Fire
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
Karnataka News
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
Ludhiana
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
Harsimrat Kaur
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
Justice yashwant varma case
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस