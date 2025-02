मुझे हल्के में मत लीजिए... एकनाथ शिंदे के इस बयान के क्या हैं मायने, किसकी तरफ इशारा

Eknath Shinde Warning: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने एक बार फिर अपने राजनीतिक विरोधियों और सहयोगियों को कड़ा संदेश दिया है. एकनाथ शिंदे ने चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें कमतर न आंकें. अपने राजनीतिक सफर और 2022 के विद्रोह पर बोलते हुए शिंदे ने कहा कि वह कोई साधारण पार्टी कार्यकर्ता नहीं हैं, बल्कि शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे और उनके गुरु आनंद दिघे के शिष्य हैं. बता दें कि साल 2022 में एकनाथ शिंदे के विद्रोह ने राज्य के राजनीति को नया आकार दिया.

एकनाथ शिंदे ने क्या कहा?

एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने संवाददाताओं से कहा, 'मैंने पहले भी कहा है- जो लोग मुझे हल्के में लेते थे... मैं कार्यकर्ता हूं, लेकिन बालासाहेब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूं, इसलिए सभी को मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए. जब उन्होंने मुझे हल्के में लिया तो मैंने 2022 में सरकार पलट दी और लोगों की पसंद की सरकार लाई.'

VIDEO | Responding to a media query on his 'don't take me lightly' remark, Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde (@mieknathshinde) says: "I have said this earlier too, those who took me lightly... I am a worker, but a worker of Balasaheb (Thackeray) and (Anand) Dighe, so everyone… pic.twitter.com/UcwbAVpLuG

— Press Trust of India (@PTI_News) February 21, 2025