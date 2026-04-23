न शिप, न प्लेन और ना कहीं से बाई रोड, किसी भी तरह से न जाएं ईरान; एडवायजरी जारी

Do not travel to Iran: मिडिल ईस्ट में जारी भारी तनाव के बीच, तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने गुरुवार को एक एडवायजरी जारी करते हुए भारतीय नागरिकों से किसी भी सूरत में, किसी भी तरह ईरान की यात्रा नहीं करने की सख्त चेतावनी/हिदायत दी है. इसी एडवायजरी में दूतावास ने ईरान में पहले से मौजूद लोगों से सुरक्षित सड़क रास्तों के जरिए जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की अपील की है. हालिया चेतावनी भारत और ईरान के बीच कुछ उड़ान सेवाओं के संभावित रूप से शुरू होने की खबरों के जवाब में जारी की गई है. इसके साथ ही सरकार ने साफ किया है कि हालात अभी तक अनिश्चित और चिंताजनक बने हुए हैं.

किसी भी तरह न जाएं ईरान: इंडियन एंबेसी

भारत और ईरान के बीच कुछ उड़ानों के शुरू होने की खबरों के मद्देनजर, ये नई चेतावनी जारी की गई है. भारतीय दूतावास का मानना है कि क्षेत्रीय तनाव के चलते हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगा है. ईरान और आस-पास के परिचालन संबंधी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं. ईरान से आने-जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ाने लगातार प्रभावित हुई हैं.

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पत्र में आगे लिखा है- 'यह दोहराया जाता है कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को दूतावास से जल्द से जल्द तालमेल बिठाकर निर्धारित सड़क रास्तों के जरिए फौरन ईरान छोड़ देना चाहिए.'

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फौरन नोट करें ये नंबर

एडवायजरी के आखिर में लिखा है कि ईरान में दूतावास से किसी भी तरह की सलाह के लिए, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें.

मोबाइल नंबर: +989128109115

मोबाइल नंबर +989128109102

मोबाइल नंबर: +989128109109

मोबाइल नंबर: +989932179359

Email: cons.tehran@mea.gov.in

पहले भी जारी हो चुकी हैं चेतावनी

आपको बताते चलें कि इससे पहले 23 फरवरी को अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका के चलते भारत ने ईरान में मौजूद अपने सभी नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी थी. भारतीय दूतावास ने आपातकालीन नंबर जारी करते हुए लोगों से फ्लाइट या किसी भी उपलब्ध माध्यम से सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा था.

14 जनवरी 2026 को जारी एडवाइजरी में कहा गया था कि ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक किसी भी तरह के प्रदर्शन, भीड़भाड़ या असुरक्षित स्थानों से दूर रहें, स्थानीय मीडिया के जरिए हालात की अपडेट लेते रहें और लगातार भारतीय दूतावास से संपर्क बनाए रखें. तब दूतावास ने यह भी कहा था कि सभी भारतीय अपने पासपोर्ट, वीजा और पहचान पत्र हमेशा साथ रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत निकासी या यात्रा की प्रक्रिया पूरी हो सके. वहीं किसी भी तरह की दिक्कत आने पर दूतावास से संपर्क करने की सलाह देते हुए आपातकालीन सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी की थी.