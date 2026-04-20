West Bengal Election: 'मुझे मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, ममता ने उनको सिर पर बैठा लिया है', क्यों यह नेता बोला- पश्चाताप करना चाहता हूं

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और कभी टीएमसी के साथ रहे तापस रॉय ने अब ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि ममता ने मुस्लिमों को सिर पर बैठा लिया है और मुझे मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए. मैं सेक्युलर नहीं हूं.
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West Bengal Election 2026: बंगाल चुनाव के मतदान में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. राज्य का चुनावी तापमान हाई है और तमाम पार्टियों ने अपना सब-कुछ झोंक डाला है. आरोप-प्रत्यारोप का दौर बदस्तूर जारी है. इस बीच उत्तरी कोलकाता के मानिकतला से बीजेपी उम्मीदवार तपस रॉय ने विवादास्पद बयान दिया है.
तापस ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि हमने ममता बनर्जी को सीएम बनाया था, अब पश्चाताप करना चाहता हूं. उन्होंने मुस्लिमों को सिर पर बैठा लिया है.
अपने बयान में उन्होंने कहा, 'मुझे मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए. मैं छाती ठोककर कहता हूं. मैं सेक्युलर नहीं हूं, हमने ममता दीदी को मुख्यमंत्री बनाया अब पश्चाताप करना चाहता हूं. ममता ने मुस्लिमों को सिर पर बिठा लिया है.'
तापस रॉय एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पश्चिम बंगाल में योजना एवं सांख्यिकी राज्य मंत्री रह चुके हैं. वह 2001, 2011, 2016 और 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के विधायक चुने गए थे. 4 मार्च 2024 को रॉय ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) छोड़कर विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया.
लोगों ने दर्ज कराई शिकायत
इससे पहले चुनावी प्रचार के लिए एक आवासीय परिसर में जबरन घुसने को लेकर तापस रॉय के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. वॉर्ड नंबर 31 के दो आवासीय परिसर में रहने वाले लोगों ने फूलबगान पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. लोगों ने आरोप लगाया कि रॉय बिना इजाजत चुनावी कैंपेन के लिए परिसर में घुस आए और जब गार्ड ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उन्हें धमकी भी दी. हालांकि रॉय ने इन आरोपों का खंडन किया है.
2024 के लोकसभा चुनाव हलफनामे के अनुसार, तापस रॉय पेशे से वकील और बिजनेसमैन हैं. उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं है. उनकी संपत्ति करीब 3.5 करोड़ रुपये की है और देनदारी करीब 46.9 लाख रुपये की है. 69 साल के तापस रॉय ग्रेजुएट हैं. बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में चुनाव होना है. जबकि नतीजों का ऐलान 4 मई को होगा.
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