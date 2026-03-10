Advertisement
trendingNow13136401
Hindi NewsदेशLPG Shortage: एलपीजी संकट से परेशान होने की जरूरत नहीं, घर पर भी बना सकते हैं गैस; सरकार से मिलेगी भारी सब्सिडी

LPG Shortage: एलपीजी संकट से परेशान होने की जरूरत नहीं, घर पर भी बना सकते हैं गैस; सरकार से मिलेगी भारी सब्सिडी

How to Make Biogas: मिडिल ईस्ट में जंग के बाद अब पूरी दुनिया में ईंधन की सप्लाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं. भारत में कई जगह तो अभी से किल्लत की खबरें आने लगी हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप घर में भी गैस बना सकते हैं. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 10, 2026, 10:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LPG Shortage: एलपीजी संकट से परेशान होने की जरूरत नहीं, घर पर भी बना सकते हैं गैस; सरकार से मिलेगी भारी सब्सिडी

Middle East War: US-इजरायल-ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से घरों में कुकिंग गैस सिलेंडर की कमी की चिंता बढ़ने लगी है. इससे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन में रुकावट आई है. LPG की कीमतें पहले से ही बढ़ रही हैं और कुछ इलाकों में डिलीवरी में देरी का डर है, इसलिए कई घर दूसरे फ्यूल ऑप्शन देख रहे हैं. एक तरीका जो ध्यान खींच रहा है, वह है सिंपल होम बायोगैस यूनिट, जो किचन के कचरे को इस्तेमाल करने लायक कुकिंग गैस में बदल देती है.

कम लागत में बनाया जा सकता है सिस्टम

एक्सपर्ट्स का कहना है कि बायोगैस सिस्टम घर पर काफी कम लागत में बनाए जा सकते हैं और इससे LPG सिलेंडर पर निर्भरता काफी कम हो सकती है. एक बेसिक यूनिट को 500-5000 रुपये के बीच में असेंबल किया जा सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि रिसाइकल किया गया सामान इस्तेमाल किया गया है या नहीं. कुकिंग फ्यूल के खर्च को 50% से ज्यादा कम करने के अलावा, ऐसे सिस्टम शहरी घरों में गीले कचरे को ठिकाने लगाने की बढ़ती चुनौती का भी हल निकालते हैं.

इस सेटअप के लिए आम तौर पर दो प्लास्टिक ड्रम की जरूरत होती है. एक बड़ा ड्रम लगभग 200 लीटर का और दूसरा छोटा ड्रम लगभग 150 लीटर का. बड़े ड्रम के ऊपरी हिस्से को काटकर गीला कचरा डालने के लिए एक इनलेट पाइप और ज्यादा स्लरी निकालने के लिए एक आउटलेट पाइप लगाया जाता है. छोटे ड्रम को बड़े ड्रम के अंदर उल्टा रखा जाता है, जहां यह डीकंपोजिशन के दौरान बनने वाली गैस को इकट्ठा करने के लिए एक चैंबर का काम करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

जानिए क्या है प्रोसेस?

प्रोसेस शुरू करने के लिए, लगभग 20-30 किलो गाय के गोबर को पानी में मिलाकर बड़े ड्रम में डाला जाता है. यह मिक्सचर एनारोबिक डाइजेशन के लिए जरूरी बैक्टीरिया को डेवलप करने में मदद करता है. ड्रम को एयरटाइट सील करने के बाद, डीकंपोजिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है. 15 से 20 दिनों के अंदर, मीथेन गैस बनने लगती है, जो धीरे-धीरे छोटे ड्रम को ऊपर की ओर धकेलती है. यह इस बात का संकेत है कि गैस बन गई है.

फिर जमा हुई गैस को एक छोटी ट्यूब का इस्तेमाल करके किचन में भेजा जा सकता है और खास तौर पर डिजाइन किए गए बायोगैस स्टोव पर इस्तेमाल किया जा सकता है. रेगुलर तौर पर किचन का कचरा जैसे बचा हुआ चावल, दाल, मैदा वाला खाना, और केले या पपीते जैसे ज्यादा पके फल डालने से गैस की रेगुलर सप्लाई बनी रहती है. गाय के गोबर का इस्तेमाल मुख्य रूप से शुरुआती स्टेज में बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए किया जाता है.

प्याज-छिलकों से बचने की सलाह

एक्सपर्ट खट्टे फलों के छिलके और प्याज के छिलकों से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस को धीमा कर सकते हैं. LPG की तुलना में, बायोगैस एक मुफ्त और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है. सिस्टम से बची हुई स्लरी का इस्तेमाल पौधों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर ऑर्गेनिक खाद के तौर पर भी किया जा सकता है.

रोजाना के खाना पकाने के कामों में हो सकता है इस्तेमाल

हालांकि बायोगैस का प्रेशर LPG से कम होता है, लेकिन यह चाय, नाश्ता और हल्का खाना बनाने जैसे रोजाना के खाना पकाने के कामों के लिए काफी है. अगर पुराने ड्रम और पाइप दोबारा इस्तेमाल किए जाएं, तो यूनिट की कीमत 500-1500 रुपये के बीच हो सकती है, जबकि नए मटीरियल से कीमत लगभग 5000 रुपये तक बढ़ सकती है. सिस्टम को आमतौर पर चार से पांच घंटे में असेंबल किया जा सकता है, हालांकि गैस का पहला बैच बनने में 15 से 25 दिन लग सकते हैं. प्लास्टिक ड्रम-बेस्ड बायोगैस यूनिट आमतौर पर पांच से दस साल तक चलती हैं. बड़े टैंक या सिंटेक्स कंटेनर से बनी बड़ी यूनिट ज्यादा गैस स्टोर कर सकती हैं और 20 से 30 साल तक चल सकती हैं.

सरकार दे रही सब्सिडी

सरकार बायोगैस टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए भी बढ़ावा दे रही है. अलग-अलग रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम के तहत, बड़े और परमानेंट बायोगैस प्लांट लगाने वाले घरों को 9,800 से 70,400 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है.

शहरी वेस्ट मैनेजमेंट एक बढ़ती हुई चिंता बन रहा है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि किचन के कचरे को खाना पकाने के फ्यूल में बदलने से एनवायरनमेंटल और इकोनॉमिक दोनों तरह के फायदे होते हैं.ऑर्गेनिक कचरे को फेंकने के बजाय, घर इसे अपने घरों में ही एक सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स में बदल सकते हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

LPG Crisis

Trending news

हवाई यात्रा पर पड़ा मिडिल ईस्ट की जंग का असर, एयर इंडिया ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज
AIR INDIA
हवाई यात्रा पर पड़ा मिडिल ईस्ट की जंग का असर, एयर इंडिया ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज
भारत-US व्यापार समझौता तीन काले कृषि कानूनों से भी अधिक खतरनाक : CM भगवंत सिंह मान
CM Bhagwant Mann
भारत-US व्यापार समझौता तीन काले कृषि कानूनों से भी अधिक खतरनाक : CM भगवंत सिंह मान
'बोस के साथ धोखा हुआ', पूर्व गवर्नर से मिलने के बाद ममता ने सरकार पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
'बोस के साथ धोखा हुआ', पूर्व गवर्नर से मिलने के बाद ममता ने सरकार पर साधा निशाना
War के कारण नहीं बंद होगी होटलों की रसोई! NRAI ने जारी की एडवाइजरी
NRAI advisory on commercial LPG shortage
War के कारण नहीं बंद होगी होटलों की रसोई! NRAI ने जारी की एडवाइजरी
जमीन से फूटता है 'खजाना', भारत के इस शहर को कहते हैं लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड
west bengal asansol
जमीन से फूटता है 'खजाना', भारत के इस शहर को कहते हैं लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड
2017 से 2023 तक 1050 आतंकी हमले, 687 आतंकवादी ढेर; संसद में सरकार ने बताया हाल
India Terror Attack List
2017 से 2023 तक 1050 आतंकी हमले, 687 आतंकवादी ढेर; संसद में सरकार ने बताया हाल
जंग ने धीमी की चूल्हे की आंच, LPG गैस में आई किल्लत; संकट में इन राज्यों के होटल
LPG shortage
जंग ने धीमी की चूल्हे की आंच, LPG गैस में आई किल्लत; संकट में इन राज्यों के होटल
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
israel iran war
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
india
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
LPG Crisis
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए