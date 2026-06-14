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क्या वाकई मायका छोड़ने से खत्म हो जाता है बेटी का अधिकार? केवल पराया धन ही क्यों है बेटियों की पहचान

Women In Indian Culture: भारतीय संस्कृति में अक्सर लड़कियों को पराया धन कहा जाता है. शादी होते ही उसे अपने बचपन वाले घर को छोड़कर हमेशा-हमेशा के लिए ससुराल जाना पड़ता है. क्या ये विदाई उसके अपनेपन के अंत का संकेत होता है?

Written ByDr. Arti Jain
Published: Jun 14, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:54 PM IST
क्या वाकई मायका छोड़ने से खत्म हो जाता है बेटी का अधिकार? केवल पराया धन ही क्यों है बेटियों की पहचान

About the Author

Dr. Arti Jain

Dr. Arti Jain

डॉक्टर आरती जैन दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. उन्होंने साल 2013 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PhD की और उन्हें अंडरग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है.

 

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