समाज के लिए यह समय है कि वह बेटियों को अधिक समायोजित दृष्टिकोण से देखें. उन्हें केवल सामाजिक आयोजनों के दौरान कलाकार या परिवार के सहायक सदस्य के रूप में देखने के बजाय, समाज को बेटियों को परिवार के अंतिम और जिम्मेदार सदस्य के रूप में देखना चाहिए, जबकि बेटियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विवाह के माध्यम से अन्य परिवारों में जाएं, विवाह उससे पहले और बाद में भी बेटियों के प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी के माध्यम से परिवार के बंधन को समाप्त नहीं करता है. समाज में लंबे समय तक यह मान्यता रही कि परिवार की संपत्ति और जिम्मेदारियां मुख्य रूप से बेटों से जुड़ी होती हैं, जबकि बेटियों की भूमिका विवाह के बाद सीमित हो जाती है, लेकिन सामाजिक परिवर्तनों और समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कानून ने इस सोच में बदलाव करने का प्रयास किया. इस संदर्भ में, बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार देने का निर्णय लिया गया. यह केवल संपत्ति से संबंधित प्रश्न नहीं था, बल्कि इस बात की स्वीकृति भी थी कि बेटियां परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनका संबंध जन्मदाता परिवार से विवाह के बाद समाप्त नहीं होता.