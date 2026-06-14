Women Empowerment: भारतीय समाज में कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जो समय के साथ अधिक प्रासंगिक होते जा रहे हैं. इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या विवाह के बाद बेटी सचमुच परायी हो जाती है? जिस परिवार में एक बेटी का जन्म होता है, वहां उसने अपने बचपन के कई महत्वपूर्ण पल बिताए हैं. उधर उसके अनेक यादें, संस्कार और भावनाएं जुड़ी होती हैं. क्या विवाह के बाद वह केवल औपचारिक रूप से उस घर से अलग हो जाती है? क्या एक विदाई का मतलब है कि उसका अपनापन समाप्त हो गया?
भारतीय संस्कृति में पराया धन जैसी धारणाएं लंबे समय से मौजूद हैं. शादी के बाद बेटी अपने ससुराल की फैमिली बन जाती है. हालांकि, यह पूछना आवश्यक है कि क्या इसका मतलब है कि उसकी भावनात्मक और सामाजिक संबंध उसके परिवार और घर से खत्म हो जाते हैं? आज भी कई परिवारों में यह मान्यता बनी हुई है कि बेटियों को अपने मायके के मामलों से दूर रहना चाहिए. अगर वह अपने वृद्ध माता-पिता की चिंता करें, उनकी देखभाल करें या उन्हें लेकर अपनी राय रखें, तो उनके इरादों पर सवाल उठाए जाते हैं.
यह स्थिति समाज के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करती है कि क्या माता-पिता के प्रति का प्रेम और जिम्मेदारी केवल बेटों का अधिकार और कर्तव्य है? इसकेअलावा, एक और दिलचस्प विरोधाभास भी देखने को मिलता है.अगर माता-पिता अपने पुत्र के साथ रहते हैं, तो इसे सामान्य माना जाता है, लेकिन अगर वे अपनी बेटी के साथ रहने का फैसला करतेहैं, तो अक्सर इसे सामाजिक चर्चा और आलोचना का विषय बना दिया जाता है.
माता-पिता को अपनी बुजुर्गावस्था में आराम से जीने का अधिकार होना चाहिए. जीवन के अंतिम वर्षों में जहां सम्मान, सुरक्षा और अपनापन महसूस करें, वहां रहें. वर्तमान में बेटियां विभिन्न क्षेत्रों, जैसे शिक्षा, रोजगार, विज्ञान, प्रशासन, व्यापार और सामाजिक नेतृत्व में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं. इसके साथ ही, वे अपने माता-पिता को आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर समर्थन भी प्रदान कर रही हैं. फिर भी, समाज के कुछ हिस्सों में यह अपेक्षा बनी हुई है कि विवाह के बाद बेटियां अपने जन्मदाता परिवार की भलाई में सीमित भूमिका निभाएं.
ननद जैसे रिश्ते भी कई पूर्वाग्रहों के प्रभाव में आ चुकेहैं. फिल्मों, धारावाहिकों और सामाजिक धारणाओं ने कई बार इस रिश्ते को नकारात्मक ढंग से पेश किया है. इसके परिणामस्वरूप, कई स्थितियों में बिना पहले से समझे आरोप और प्रत्यारोप का सामना करना पड़सकता है. प्रत्येक रिश्ते को अलग तरीके से देखा जाता है. यह किसी के अधिकार को कम करने का प्रयास नहीं है. बेटी के भावनाएं और संबंध उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि बेटा-बहू की सम्मान, सुरक्षा और गरिमा. समाज को अधिकारों और जिम्मेवारी का संतुलन बनाना होगा. अगर बहू परिवार का सदस्य है, तो बेटी भी परिवार से अलग नहीं है.
भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार परिवार, संवेदना और आपसी सम्मान हैं. 'मातृदेवो भव' और 'पितृदेवो भव' का संदेश केवल पुत्रों के लिए नहीं है, बल्कि यह बेटियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है. माता-पिता की सेवा, सम्मान और देखभाल केवल किसी एक लिंग का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि संतान का कर्तव्य है. अब समय आ गया है कि समाज बेटियों को केवल त्योहारों और पारिवारिक आयोजनों में सीमित न रखे, बल्कि उन्हें परिवार की स्थायी और जिम्मेदार सदस्य के रूप में स्वीकार करे. विवाह जीवन का एक नया अध्याय है, लेकिन यह केवल बेटियों और उनके माता-पिता के लिए महत्वपूर्ण होता है. बेटी और बेटा दोनों का अपने माता-पिता की सेवा करने का समान अधिकार है. अगर दर्शन का आदर्श है कि सभी अपनी भूमिका निभाएं, तो फिर भावनाएं सभी के लिए होनी चाहिए.
समाज के लिए यह समय है कि वह बेटियों को अधिक समायोजित दृष्टिकोण से देखें. उन्हें केवल सामाजिक आयोजनों के दौरान कलाकार या परिवार के सहायक सदस्य के रूप में देखने के बजाय, समाज को बेटियों को परिवार के अंतिम और जिम्मेदार सदस्य के रूप में देखना चाहिए, जबकि बेटियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विवाह के माध्यम से अन्य परिवारों में जाएं, विवाह उससे पहले और बाद में भी बेटियों के प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी के माध्यम से परिवार के बंधन को समाप्त नहीं करता है. समाज में लंबे समय तक यह मान्यता रही कि परिवार की संपत्ति और जिम्मेदारियां मुख्य रूप से बेटों से जुड़ी होती हैं, जबकि बेटियों की भूमिका विवाह के बाद सीमित हो जाती है, लेकिन सामाजिक परिवर्तनों और समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कानून ने इस सोच में बदलाव करने का प्रयास किया. इस संदर्भ में, बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार देने का निर्णय लिया गया. यह केवल संपत्ति से संबंधित प्रश्न नहीं था, बल्कि इस बात की स्वीकृति भी थी कि बेटियां परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनका संबंध जन्मदाता परिवार से विवाह के बाद समाप्त नहीं होता.
वास्तव में, अधिकार केवल किसी विशेष संबंध से नहीं उत्पन्न होते. वे व्यक्ति की गरिमा, समानता और उसके परिवार के साथ स्वाभाविक संबंध से भी जुड़े होते हैं. एक महिला को सम्मान केवल उसकी शादी शुदा स्थिति या बेटी होने के आधार पर नहीं मिलना चाहिए, न ही उससे उसका स्थान छीना जाना चाहिए. समाज का उद्देश्य रिश्तों के बीच किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा पैदा करना नहीं, बल्कि संतुलन और सम्मान की स्थापना करना होना चाहिए. यह सवाल सिर्फ अधिकारों का नहीं है, बल्कि अपनत्व का भी है और शायद यही वह मुद्दा है, जिस पर आज के समाज को गहराई से विचार करने की आवश्यकता है.