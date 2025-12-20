Egg Shocking News: रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार ने दिए जांच के आदेश

Viral Video: सोशल मीडिया पर अंडों में कैंसर पैदा करने वाले जेनोटॉक्सिक पदार्थ मिलने के दावों से चिंता बढ़ी. कर्नाटक सरकार ने पूरी जांच शुरू की है. स्वास्थ्य मंत्री ने घबराने से रोकते हुए कहा, अंडों का सेवन फिलहाल सुरक्षित है.
सोशल मीडिया पर अंडों को लेकर खतरनाक दावे तेजी से फैल रहे हैं, जिससे लोगों में डर और चिंता की लहर दौड़ गई है. खासतौर पर एक ब्रांड के अंडों में जेनोटॉक्सिक पदार्थ पाए जाने और कैंसर का खतरा होने की बात सामने आई है. कर्नाटक सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और पूरी जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचने का ऐलान किया है. स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि बिना पुष्टि किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं.
दरअसल, सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि एक खास अंडा ब्रांड में Nitrofuran और Nitroimidazole जैसे जेनोटॉक्सिक तत्व पाए गए हैं. इन पदार्थों पर पोल्ट्री फार्मिंग में प्रतिबंध है और इनके कैंसर से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है. इस वीडियो और पोस्ट ने आम लोगों में डर और भ्रम फैला दिया है. स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि पहले यह पता लगाना जरूरी है कि जांच कैसे और किसने की.
अंडों का सेवन फिलहाल सुरक्षित
स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को घबराने से रोका और कहा कि इस समय अंडों का सेवन बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है. उन्होंने अपील की कि बिना पुख्ता जांच के किसी निष्कर्ष पर भरोसा न किया जाए. मंत्री ने कहा कि यह देखना जरूरी है कि क्या यह पदार्थ उत्पादन बढ़ाने या संक्रमण रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और इसकी जिम्मेदारी किसकी है.
सरकार कर रही है पूरी जांच
कर्नाटक सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है. दिनेश गुंडू राव ने बताया कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे दावे आते रहते हैं, लेकिन बिना जांच के फैसले लेना गलत होगा. सरकार फूड सेफ्टी और ड्रग कमिश्नर के साथ मिलकर पूरी जानकारी जुटा रही है और कुछ दिनों में जांच के नतीजे और आगे की कार्रवाई सार्वजनिक करेगी. तब तक लोगों से संयम और सतर्क रहने की अपील की गई है.
