Famous Streets of Delhi: पराठे वाली तो पता होगी, लेकिन दिल्ली में कभी इस 'रुमाल वाली गली' का नाम सुना है?

Know your city Streets of Delhi: आड़ी-टेढ़ी, लंबी-चौड़ी, छोटी-मोटी और जानी-अंजानी गलियां. दिल्ली (Delhi) में बेशुमार गलियां हैं. इसकी हर गली का एक इतिहास है. यहां गलियों के अंदर भी गलियां. मकड़जाल में तारों में मानो उलझी हुई गलियां, जो भी हो किस्से भी बड़े बेहिसाब सुनाती हैं दिल्ली की ये गलियां.