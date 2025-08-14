30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी देश को आजादी, फिर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज तय समय से पहले देश छोड़कर भागे?

पहले ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजादी देने के लिए 30 जून 1948 की तारीख तय की थी लेकिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने तय समय से पहले ही भारत को आजाद करने का फैसला किया.
हर साल 15 अगस्त की तारीख आते ही हम सब देश की आजादी की तैयारियों में जुट जाते हैं. सड़कों से लेकर दुकानों और घरों में भी तिरंगे ही तिरंगे दिखाई देने लगते हैं. लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि आखिर देश को आजादी के लिए अंग्रेजों ने 30 जून 1948 तारीख मुकर्रर की थी लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत ने तय समय से पहले 15 अगस्त 1947 को ही देश आजाद करने का फैसला कर लिया था. तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि देश की आजादी की तारीख आखिर 15 अगस्त ही क्यों रखी गई थी.
हम आपको बता दें कि पहले ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजादी देने के लिए 30 जून 1948 की तारीख तय की थी लेकिन देश में तनावपूर्ण माहौल के चलते और सांप्रदायिक हिंसा के डर से तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने तय समय से पहले ही भारत को आजाद करने का फैसला किया. ताकि देश के हालात कम से कम ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल तक काबू में रहे.
देश में बिगड़ चुका था माहौल
देश की आजादी से पहले देश के विभाजन को लेकर पूरे देश में सियासी टकराव बढ़ चुका था. हिन्दू-मुस्लिम के बीच अंग्रेजों ने नफरत की लकीर खींच दी थी जो लगातार खाई बनती जा रही थी. देश के हालात को देखते हुए ब्रिटिश हुकूमत ने तय समय से पहले भारत को आजाद करने का फैसला किया. ब्रिटिश हुकूमत ने इसी के तहत 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में Indian Independence Bill पेश किया गया. जैसे ही ब्रिटिश संसद में इस बिल को मंजूरी मिली ब्रिटिश हुकूमत ने तय 15 अगस्त 1947 को ही देश को आजादी दे दी. हुआ और उसे मंजूरी मिलते ही 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता की तारीख घोषित कर दिया गया.
क्यों चुनी गई 15 अगस्त को आजादी की तारीख
आपको बता दें कि भारत की आजादी की तारीख 15 अगस्त चुना जाना कोई संयोग नहीं था. देश में ब्रिटिश हुकूमत के तत्कालीन वायरसराय लॉर्ड माउंटबेटन के लिए 15 अगस्त का दिन बेहद अहम था. इसी दिन द्वितीय विश्वयुद्ध का अंत हुआ था. जब जापान ने औपचारिक रूप से अपने सहयोगी देशों के सामने सरेंडर कर दिया था. लॉर्ड माउंटबेटन सहयोगी देशों की सेना में एक महत्वपूर्ण पद पर थे. इस वजह से इस जीत का श्रेय उन्हें भी दिया गया. इस तारीख को वो ऐतिहासिक बनाना चाहते थे. यही वजह थी कि उन्होंने भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन चुना.
दशकों बाद भी नहीं कम होता है 15 अगस्त का क्रेज
हमें आजादी मिले हुए 8 दशक पूरे होने जा रहे हैं लेकिन आजादी मनाने का क्रेज आज भी कम नहीं हुआ है. दशकों के बाद भी हम इस दिन हमारी एकता, संघर्ष और बलिदान की याद दिलाने वाला दिन है. 15 अगस्त ही वह तारीख है जिससे हम सीखते हैं कि जब बहुत कठिन हालात हों तो सही फैसले और एकजुटता से बदलाव संभव है.
