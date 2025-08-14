30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी देश को आजादी, फिर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज तय समय से पहले देश छोड़कर भागे?
Advertisement
trendingNow12881074
Hindi Newsदेश

30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी देश को आजादी, फिर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज तय समय से पहले देश छोड़कर भागे?

पहले ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजादी देने के लिए 30 जून 1948 की तारीख तय की थी लेकिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने तय समय से पहले ही भारत को आजाद करने का फैसला किया.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 08:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Independence-Day-Special
Independence-Day-Special

हर साल 15 अगस्त की तारीख आते ही हम सब देश की आजादी की तैयारियों में जुट जाते हैं. सड़कों से लेकर दुकानों और घरों में भी तिरंगे ही तिरंगे दिखाई देने लगते हैं. लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि आखिर देश को आजादी के लिए अंग्रेजों ने 30 जून 1948 तारीख मुकर्रर की थी लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत ने तय समय से पहले 15 अगस्त 1947 को ही देश आजाद करने का फैसला कर लिया था. तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि देश की आजादी की तारीख आखिर 15 अगस्त ही क्यों रखी गई थी.

हम आपको बता दें कि पहले ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजादी देने के लिए 30 जून 1948 की तारीख तय की थी लेकिन देश में तनावपूर्ण माहौल के चलते और सांप्रदायिक हिंसा के डर से तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने तय समय से पहले ही भारत को आजाद करने का फैसला किया. ताकि देश के हालात कम से कम ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल तक काबू में रहे. 

देश में बिगड़ चुका था माहौल
देश की आजादी से पहले देश के विभाजन को लेकर पूरे देश में सियासी टकराव बढ़ चुका था. हिन्दू-मुस्लिम के बीच अंग्रेजों ने नफरत की लकीर खींच दी थी जो लगातार खाई बनती जा रही थी. देश के हालात को देखते हुए ब्रिटिश हुकूमत ने तय समय से पहले भारत को आजाद करने का फैसला किया. ब्रिटिश हुकूमत ने इसी के तहत 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में Indian Independence Bill पेश किया गया. जैसे ही ब्रिटिश संसद में इस बिल को मंजूरी मिली ब्रिटिश हुकूमत ने तय 15 अगस्त 1947 को ही देश को आजादी दे दी.   हुआ और उसे मंजूरी मिलते ही 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता की तारीख घोषित कर दिया गया.

यह भी पढ़ेंः स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन

क्यों चुनी गई 15 अगस्त को आजादी की तारीख
आपको बता दें कि भारत की आजादी की तारीख 15 अगस्त चुना जाना कोई संयोग नहीं था. देश में ब्रिटिश हुकूमत के तत्कालीन वायरसराय लॉर्ड माउंटबेटन के लिए 15 अगस्त का दिन बेहद अहम था. इसी दिन द्वितीय विश्वयुद्ध का अंत हुआ था. जब जापान ने औपचारिक रूप से अपने सहयोगी देशों के सामने सरेंडर कर दिया था. लॉर्ड माउंटबेटन सहयोगी देशों की सेना में एक महत्वपूर्ण पद पर थे. इस वजह से इस जीत का श्रेय उन्हें भी दिया गया. इस तारीख को वो ऐतिहासिक बनाना चाहते थे. यही वजह थी कि उन्होंने भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन चुना. 

दशकों बाद भी नहीं कम होता है 15 अगस्त का क्रेज
हमें आजादी मिले हुए 8 दशक पूरे होने जा रहे हैं लेकिन आजादी मनाने का क्रेज आज भी कम नहीं हुआ है. दशकों के बाद भी हम इस दिन हमारी एकता, संघर्ष और बलिदान की याद दिलाने वाला दिन है. 15 अगस्त ही वह तारीख है जिससे हम सीखते हैं कि जब बहुत कठिन हालात हों तो सही फैसले और एकजुटता से बदलाव संभव है.

यह भी पढ़ेंः कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Independence Day15th August

Trending news

30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
Independence Day
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
Supreme Court News
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
'क्या सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में 15 अगस्त पर मांस पर 'रार'
Sanjay Raut
'क्या सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में 15 अगस्त पर मांस पर 'रार'
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
Supreme Court
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
President
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
Vir Chakra Award
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
Independence Day
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
Pakistan
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
sonia gandhi
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
Pavitra Gowda Arrested
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
;