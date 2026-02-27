Nitish Katara Murder Case: 'क्या आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट

Vikas Yadav Furlough Application Decision: सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव की फरलो अर्जी मंजूर कर ली है. अदालत ने उसे 8 दिनों की होली की छुट्टी दी है. उसे 7 मार्च को जेल में दोबारा रिपोर्ट करना होगा.
Supreme Court Decision on Vikas Yadav Furlough Application: नीतीश कटारा हत्याकांड का दोषी विकास यादव इस बार की होली अपने परिवार के साथ मनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फरलो यानी अस्थाई जेल छुट्टी की अर्जी मंजूर कर ली है. कोर्ट जब अपना फैसला सुना रही थी तो नीतीश कटारा की मां ने विरोध किया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि बेवजह उत्तेजित न हों. इस तरह के प्रयास कैदियों के सुधार में मदद करते हैं. अदालत ने नीलम कटारा के वकील को झिड़कते हुए कहा, 'क्या आप उसे फांसी देना चाहते हैं?'
जब जज विकास यादव की फरलो याचिका को मंजूर कर रहे थे तो कटारा परिवार की वकील वृंदा भंडारी ने इसका कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा कि फरलो पर कोई फैसला देने से पहले दोषी की राहत पाने की ऐसी योग्यता पर विचार किया जाए. उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट का आदेश 11 फरवरी को आया था, लेकिन दोषी ने आखिरी समय में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
कटारा के वकील की इन दलीलों को दोनों जजों ने खारिज कर दिया. जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस विपुल एम पांचोली की खंडपीठ ने कहा, 'आप बेवजह उत्तेजित न हों. ऐसे अवसर कैदियों के सुधार में मदद कर सकते हैं. यह बहुत दुखद है कि 23 साल बाद भी आप उसे कोई राहत नहीं देना चाहते. क्या आप उसे फांसी देना चाहते हैं.'
सुनवाई के दौरान जस्टिस सुंद्रेश ने अपने मद्रास हाई कोर्ट के कार्यकाल का भी जिक्र किया. सुंद्रेश ने कहा कि बम विस्फोट मामले में उम्रकैद की सजा पाए कैदियों को जब पैरोल दिया गया तो उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव देखे गए थे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि विकास कटारा की फरलो मंजूर की जाती है और उसे 7 मार्च की शाम 5 बजे तक तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा. इसके साथ ही अदालत ने नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा को भी अतिरिक्त सुरक्षा मांगने की अनुमति दी.
बताते चलें कि हत्यारे विकास यादव को पहली बार कोर्ट से राहत नहीं मिली है. उसने अप्रैल 2024 में विकास ने मां की बीमारी का हवाला देकर अंतरिम जमानत मांगी थी. जिसे कोर्ट ने मंजूर किया और बाद में उसकी अवधि भी बढ़ाई. इसके बाद उसने अपनी शादी के लिए फरलो मांगी. लेकिन जब अदालत में इस बात के सबूत रखे गए कि वह पहले से शादीशुदा है तो उसकी अर्जी खारिज हो गई. अब उसने परिवार से मिलने के नाम पर जेल से छुट्टी मांगी थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है.
विकास यादव नोएडा के सर्फाबाद गांव में रहने वाले बाहुबली डीपी यादव का बेटा है. उसने अपनी बहन के साथ प्रेम प्रसंगों से खफा होकर 2002 में नीतीश कटारा की हत्या की थी. उसकी हत्या के बाद नीतीश के लिए मां नीलम कटारा ने लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी. जिस पर उसे 25 साल के कारावास की सजा सुनाई गई. वह इसमें से 23 साल की सजा काट चुका है.
उसने पिछले साल जेल अधिकारियों के सामने फरलो की अर्जी दी थी. जिसे अक्टूबर 2025 में जेल अफसरों ने खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ उसने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां भी उसकी अर्जी खारिज हो गई. फिर उसके वकीलों ने 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिस पर अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया.
