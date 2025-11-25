Advertisement
'मैं नहीं चाहती मेरा कोई बच्चा US जाए...', बेटी की मौत से टूटे मां के अरमान; US वीजा रिजेक्ट होने पर उठाया था खौफनाक कदम

Hyderabad News: हैदराबाद में एक 38 साल की डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, इसके पीछे की वजह उन्होंने US वीजा को बताया था. सुसाइड नोट में ये बात लिखी थी. वहीं अब डॉक्टर की मां ने ये बात कही है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 25, 2025, 12:03 PM IST
Hyderabad News: देशभर के बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए विदेशों का रूख करते हैं. अपने सपने लेकर कोई लंदन तो कोई अमेरिका जाता है. अमेरिका में बीते दिन वीजा को लेकर बवाल मचा था. इसी बीच हैदराबाद में एक 38 साल की डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया था, सुसाइड करने से पहले उसने एक नोट भी लिखा था जिसमें इसकी वजह US वीजा को बताया था. क्योंकि इसकी वजह से उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था. अब उसकी मां ने कहा है कि मैं नहीं चाहती कि अब कोई मेरा बच्चा US जाए.

छोड़ना पड़ा एडमिशन
मृतक डॉक्टर की मां ने बताया कि डॉ. वी. रोहिणी US में एक क्लिनिक खोलना चाहती थीं, इस लक्ष्य को पाने के लिए, उन्होंने एक US कॉलेज में रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया था और उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया था.  हालांकि, तीन महीने पहले J1 वीजा के लिए उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद उन्हें एडमिशन छोड़ना पड़ा. जिसके बाद उन्होंने ऐसा खौफनाक कदम उठाया. तीन बच्चों की मां राजू ने कहा कि भारतीय US की इकॉनमी में योगदान देते हैं. फिर वे हमें एंट्री क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा, मेरा बेटा भी एक डॉक्टर है. मैं नहीं चाहती कि वह कभी US जाए, इंडिया में रहना बेहतर है. 

वॉचमैन ने परिजनों को दी थी जानकारी
रोहिणी की मौत गुरुवार रात हैदराबाद के पद्माराव नगर में उनके फ्लैट में हुई. चिलकलगुडा पुलिस ने कहा कि उस रात उनके परिवार वाले उनसे मिलने आए थे और उनके जाने के बाद उनकी मौत हो गई. शुक्रवार की रात अपार्टमेंट के वॉचमैन ने देखा कि वह अपने फ्लैट से बाहर नहीं आई हैं और उन्होंने उनके परिवार को बताया. बाद में, जब दरवाजा खोला गया तो वो मृत पाईं गईं. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चिलकलगुडा पुलिस ने बताया कि रोहिणी ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें उन्होंने अपने इस कदम की वजह US वीजा रिजेक्ट होना बताया था. रोहिणी ने रूस से MBBS किया था और पिछले आठ साल से पद्माराव नगर में रह रही थीं.

टूट गए अरमान
आगे बोलते हुए मां ने कहा कि वह एक होशियार स्टूडेंट थीं और US के एक कॉलेज ने उन्हें रेजिडेंसी के लिए एक्सेप्ट कर लिया था. वह उन 11 लोगों में से एक थीं जिन्होंने क्वालिफाई किया था लेकिन क्योंकि उनका वीजा रिजेक्ट हो गया, इसलिए उन्हें यह एडमिशन छोड़ना पड़ा. मेरी बेटी के जान लेने से मेरे सपने टूट गए हैं.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

Hyderabad News

