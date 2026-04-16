डॉक्टर टेरर मॉड्यूल केस में जम्मू-कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक्शन, 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

Jammu Kashmir Doctor terror modulce case: जम्मू-कश्मीर के डॉक्टर्स टेरर मॉड्यूल केस में चार्जशीट दाखिल करते हुए स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) ने कहा है कि भारत में ये मॉड्यूल स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था. एजेंसी ने 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है. एसआईए के मुताबिक ये आतंकवादी अल-कायदा से जुड़े इस्लामी आतंकी संगठन अंसार-गजवतुल हिंद (AuGH) को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा था. एसआईए ने कहा ये सभी जैश के नाम का इस्तेमाल करके गुपचुप तरीके से AGuH को फिर से स्थापित करके उसकी ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहे थे.

नौगाम थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर इस मॉड्यूल का दिल्ली के लाल किला धमाका मामले से भी संबंध बताया गया था. एसआईए की चार्जशीट में कहा गया है कि पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद का न तो इस मॉड्यूल से और ना ही उसके बाद हुए लाल किला धमाके से कोई लेना-देना था. ये चार्जशीट श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के सिलसिले में दस (10) आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई है.

यह मामला 19-10-2025 की एक घटना से जुड़ा है, जिसमें नौगाम इलाके में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के नाम पर भड़काऊ और धमकी भरे पोस्टर लगाए गए थे. इन पोस्टरों का मकसद जनता में डर फैलाना, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सीधे तौर पर चुनौती देना था.

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एक गहन और लगातार जांच से पता चला है कि ये पोस्टर अभियान कोई अलग-थलग घटना नहीं थी, बल्कि एक बड़ी, सुनियोजित आतंकवादी साजिश का हिस्सा था. इस मॉड्यूल में बेहद पढ़े-लिखे लोग शामिल थे, जिनमें मेडिकल पेशेवर भी शामिल थे. इन लोगों ने गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए अपने ज्ञान, पहुंच और संस्थागत जगहों का गलत इस्तेमाल किया. आरोपी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कट्टरपंथी प्रचार सक्रिय रूप से फैला रहे थे. इसके साथ ही उन्होंने विस्फोटक बनाने से जुड़ी सामग्री जुटाने और प्रायोगिक गतिविधियां भी की थीं. ये गतिविधियां रिहायशी इलाकों और अल-फलाह मेडिकल कॉलेज/यूनिवर्सिटी से जुड़ी जगहों पर भी की गई थीं.

'डॉक्टर टेरर मॉड्यूल'

जांच से पता चला है कि इस समूह ने ट्राईएसीटोन ट्राईपरॉक्साइड (TATP) को अपनी पसंदीदा सामग्री के तौर पर चुना था. TATP एक संवेदनशील और अस्थिर विस्फोटक है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में कई आतंकवादी घटनाओं में किया गया है. उन्होंने इसे इसलिए चुना क्योंकि इसके शुरुआती घटक (precursor components) आसानी से मिल जाते हैं. इस मॉड्यूल द्वारा विस्फोटक पदार्थों और प्रीकर्सर मटीरियल के बड़े पैमाने पर जमावड़े ने पूरे देश की सुरक्षा और जांच एजेंसियों को चौंका दिया है. इससे उनके इरादों की गंभीरता, तैयारी के स्तर और इस बात का पता चलता है कि अगर इस साजिश का समय पर पता लगाकर इसे नाकाम न किया गया होता, तो इसके कितने भयानक नतीजे हो सकते थे.

एसआईए ने सबूतों का एक बड़ा जखीरा इकट्ठा किया गया है, जो आरोपियों के खिलाफ पहली नज़र में ही एक मज़बूत मामला साबित करता है.

इस मामले में जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है.

1. आरिफ निसार डार साहिल, निवासी बूनपोरा नौगाम, श्रीनगर

2. यासिर उल अशरफ भट, निवासी बूनपोरा नौगाम, श्रीनगर

3. मकसूद अहमद डार शाहिद, निवासी बूनपोरा नौगाम, श्रीनगर

4. इरफान अहमद वागेओवैस, निवासी नादिगाम, शोपियां

5. ज़मीर अहमद अहंगर मुतलाशी, निवासी वाकोरा, गांदरबल

6. डॉ. मुज़म्मिल शकील गनई मुसैब, निवासी कोइल, पुलवामा

7. डॉ. अदील अहमद राथर जावेद, निवासी वानपोरा काज़ीगुंड, कुलगाम

8. डॉ. शाहीन सईद, निवासी लालबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

9. तुफैल अहमद भट, निवासी दियारवानी, बटमालू

10. डॉ. उमर उन नबी पुत्र घ. नबी भट, निवासी कोइल, पुलवामा (लाल किले पर हुए आत्मघाती हमले में मारा गया).

सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है. आगे की जांच जारी है. इसके साथ ही SIA ने आतंकवादी तंत्र को खत्म करने, कट्टरपंथी नेटवर्क को निष्क्रिय करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.