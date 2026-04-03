कार्डियक किट नहीं थी तो किडनी वाली मशीन से किया दिल का इलाज, डॉक्टर की इस सूझबूझ न बचाई मरीज की जान

Doctor Used Dialysis Cathter For Heart: मुंबई के एक डॉक्टर ने आसपास कोई कार्डियक किट न मिलने परएक मरीज के हार्ट से फ्लूइड को निकालने के लिए किडनी डायलिसिस कैथेटर का इस्तेमाल किया.
Trending Photos
Mumbai News: भारत इस साल 15 अगस्त 2026 को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. आजादी के बाद से देशभर में शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं में काफी तरक्की देखने को मिली है. हालांकि, आज भी देश में कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, जहां लोगों को बेसिक सुविधाओं के लिए या तो शहर की तरफ जाना पड़ता है या फिर इसके अभाव में उनकी मौत हो जाती है. कई बार तो गांव में लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जुगाड़ का भी इस्तेमाल करते हैं. ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र में देखने को मिला है.
महाराष्ट्र के एक ग्रामीण इलाके में 70 किलोमीटर तक कोई कार्डियेक कैथेटर नहीं है. ऐसे में मजबूरी में वहां एक डॉक्टर ने किडनी डायलिसिस कैथेटर की मदद से हार्ट में जमे लिक्विड को निकालकर एक मरीज की जान बचाई. आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाला 35 साल का TB मरीज मनोहर पवार अपने परिवार के साथ बीते दिनों गंभीर हालात में 25 किलोमीटर दूर नंदगाव से रोहा स्थित डॉक्टर अनुप महाजनी के OPD पहुंचा था. 2D स्कैन के दौरान डॉक्टर को कार्डियक टैंपोनेड का पता चला. यह पेरिकार्डियल थैली में अत्यधिक जमा हुआ लिक्विड होता है. इससे हार्ट पर जानलेवा प्रशर पड़ता है.
ये भी पढ़ें- फर्टिलाइजर, LPG और LNG सप्लाई.... CCS की बैठक में किन मुद्दों पर PM ने की चर्चा? मिडिल ईस्ट संकट पर क्या निकला समाधान
डॉक्टर महाजनी ने बताया,' परिवार को बताया गया था कि इलाज के लिए और दूर जाना पड़ेगा, लेकिन पैसों की कमी और समय की कमी को देखते हुए उन्होंने तुरंत इलाज कराने पर जोर दिया.' उन्होंने बताया कि वैसे तो नॉर्मल प्रोसीजर में पेरिकार्डियोसेंटेसिस में लिक्विड को निकालने के लिए पेरिकार्डियम में एक सुई और गाइडवायर डाला जाता है, लेकिन यह विशेष टूल लोकल फार्मेसी में उपलब्ध नहीं था. डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने कई जगहों पर पता किया, लेकिन उन्हें कहीं भी कार्डियक किट नहीं मिली. ऐसे में उन्हें याद आया कि डायलिसिस कैथेटर भी इसी तरह काम करता है. संयोग से फार्मासिस्ट के पास एक कैथेटर स्टॉक में था.
ये भी पढ़ें- बंगाल में TMC-भाजपा का खेल बिगाड़ेगी कांग्रेस? विधानसभा चुनाव से पहले दिया बड़ा झटका
डॉक्टर महाजनी के पास फ्लोरोस्कोपी की सुविधा भी नहीं थी, जो इस तरह की प्रक्रियाओं के दौरान लगातार एक्स रे इमेजिंग प्रदान करता है. ऐसे में उन्होंने इस प्रोसीजर को अंधेरे में किया. उन्होंने एक हाथ में 2D इको का सहारा लेकर दूसरे हाथ से सुई को गाइड किया. इस प्रोसीजर से मरीज के शरीर से धीरे-धीरे लिक्विड निकलते गया और प्रेशर भी कम हुआ. मनोहर का ब्लड प्रेशर 100/70 mmHg पर स्थिर हो गया और उनकी सांस लेने में भी सुधार हुआ. 1.5 लीटर लिक्विड निकालने के बाद जोखिम से बचने के लिए मनोहर को जेजे अस्पताल ले जाया गया. परिवार के मुताबिक उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.