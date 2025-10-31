अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार का निर्देश

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे संस्थानों के लिए सरकार ने निर्देश जारी किया है कि वो डेली के वर्क के लिए हिंदी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें.
Doctors At AIIMS Hospital Will Write Prescriptions In Hindi: सरकार ने मेडिकल फील्ड में हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का मन बना लिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि एम्स जैसे अहम मेडिकल संस्थानों में पर्चों पर दवाओं के नाम हिंदी में लिखे जाएं. ये बदलाव अस्पतालों के किसी एक विभाग तक सीमित नहीं रहेगा. रोजाना काम-काज, पत्र-व्यवहार, नोटिंग वगैरह में भी हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा.
हिंदी को प्रोत्साहित करने का मकसद
मेडिकल की पढ़ाई के लिए हिंदी में पुस्तकें खरीदी जाएंगी. इसके अलावा रिसर्च वर्क में हिंदी को प्रोत्साहन मिलेगा. हालांकि ये व्यवस्था फिलहाल वैकल्पिक रहेगी. उन छात्रों पर दबाव नहीं बनाया जाएगा जिनकी भाषा हिंदी नहीं है. बदलाव का मकसद स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता के लिए ज्यादा सुलभ और पारदर्शी बनाना है.
सरकारी आदेश में क्या कहा गया?
1. अंग्रेजी में मिली चिट्ठी का जवाब भी हिन्दी में दिए जाने का कोशिश की जाए. अगर जरूरी हो तो उसके साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भेजा जाए.
2. संस्थान में लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड बाइलिंगुअल रूप में तैयार कराए जाएं.
3. फाइलों पर नोटिंग ज्यादा से ज्यादा हिंदी में की जाए.
4. सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं.
5. मेडिकल की पढ़ाई में छपी पुस्तकें खरीदी जाएं और मेडिकल के क्षेत्र में शोध कार्य करने को प्रोत्साहित किया जाए.
6. बैठकों में विचार-विमर्श में अंग्रेजी के इस्तेमील को कम करते हुए सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग किया जाए.
7. सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रचार के लिए तकनीकी शब्दों का असल रूप में हिंदी में किया जाए और उनके बेवजह के अनुवाद से बचा जाए. इसके लिए तकनीकी और शब्दावली आयोग और केन्द्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा तैयार मानक हिंदी वर्तनी एवं कोश/शब्दावली का प्रयोग किया जाए.
8. डॉक्टर्स की तरफ से मरीज के कार्ड्स पर हिंदी में नुस्खे लिखे जाएं ताकि आम लोग आसानी से समझ सकें. चिकित्सकों को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.
9. हिंदी में रिसर्च वर्क करने वाले या हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपना रिसर्च पेपर पेश करने वाले डॉक्टरों को प्रोत्साहित और सम्मानित किया किया जाना चाहिए.
