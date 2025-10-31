Advertisement
trendingNow12983325
Hindi Newsदेश

अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार का निर्देश

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे संस्थानों के लिए सरकार ने निर्देश जारी किया है कि वो डेली के वर्क के लिए हिंदी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 31, 2025, 10:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार का निर्देश

Doctors At AIIMS Hospital Will Write Prescriptions In Hindi: सरकार ने मेडिकल फील्ड में हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का मन बना लिया है.  स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि एम्स जैसे अहम मेडिकल संस्थानों में पर्चों पर दवाओं के नाम हिंदी में लिखे जाएं. ये बदलाव अस्पतालों के किसी एक विभाग तक सीमित नहीं रहेगा. रोजाना काम-काज, पत्र-व्यवहार, नोटिंग वगैरह में भी हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा.

हिंदी को प्रोत्साहित करने का मकसद
मेडिकल की पढ़ाई के लिए हिंदी में पुस्तकें खरीदी जाएंगी. इसके अलावा रिसर्च वर्क में हिंदी को प्रोत्साहन मिलेगा. हालांकि ये व्यवस्था फिलहाल वैकल्पिक रहेगी. उन छात्रों पर दबाव नहीं बनाया जाएगा जिनकी भाषा हिंदी नहीं है. बदलाव का मकसद स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता के लिए ज्यादा सुलभ और पारदर्शी बनाना है.

 

Add Zee News as a Preferred Source

सरकारी आदेश में क्या कहा गया?

1. अंग्रेजी में मिली चिट्ठी का जवाब भी हिन्दी में दिए जाने का कोशिश की जाए. अगर जरूरी हो तो उसके साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भेजा जाए.

2. संस्थान में लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड बाइलिंगुअल रूप में तैयार कराए जाएं.

3. फाइलों पर नोटिंग ज्यादा से ज्यादा हिंदी में की जाए.

4. सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं.

5. मेडिकल की पढ़ाई में छपी पुस्तकें खरीदी जाएं और मेडिकल के क्षेत्र में शोध कार्य करने को प्रोत्साहित किया जाए.

6. बैठकों में विचार-विमर्श में अंग्रेजी के इस्तेमील को कम करते हुए सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग किया जाए.

7. सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रचार के लिए तकनीकी शब्दों का असल रूप में हिंदी में किया जाए और उनके बेवजह के अनुवाद से बचा जाए. इसके लिए तकनीकी और शब्दावली आयोग और केन्द्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा तैयार मानक हिंदी वर्तनी एवं कोश/शब्दावली का प्रयोग किया जाए.

8. डॉक्टर्स की तरफ से मरीज के कार्ड्स पर हिंदी में नुस्खे लिखे जाएं ताकि आम लोग आसानी से समझ सकें. चिकित्सकों को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.

9. हिंदी में रिसर्च वर्क करने वाले या हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपना रिसर्च पेपर पेश करने वाले डॉक्टरों को प्रोत्साहित और सम्मानित किया किया जाना चाहिए.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

AIIMSdoctorHindi

Trending news

अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
AIIMS
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... पुलिस से भिड़ने की थी रोहित की तैयारी
Powai hostage case
खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... पुलिस से भिड़ने की थी रोहित की तैयारी
'पुलिस के डंडे भी खाऊंगा और जेल भी जाऊंगा' गुजरात में किसानों के बीच पहुंचे केजरीवाल
Arvind Kejriwal
'पुलिस के डंडे भी खाऊंगा और जेल भी जाऊंगा' गुजरात में किसानों के बीच पहुंचे केजरीवाल
4 महीने बाद 34 देशों की नेवी होगी भारत के साथ, मोदी का मिशन 'महासागर'
Indian Navy
4 महीने बाद 34 देशों की नेवी होगी भारत के साथ, मोदी का मिशन 'महासागर'
'लोकतंत्र में पैसों का बड़ा रोल चाहे वैध हो या अवैध...', ऐसा क्यों बोले अजित डोभाल?
Ajit Doval
'लोकतंत्र में पैसों का बड़ा रोल चाहे वैध हो या अवैध...', ऐसा क्यों बोले अजित डोभाल?
चाबी देने से मना किया, तब समझ आया कुछ...रोहन की सूझबूझ ने बचा ली 17 बच्चों की जान
Powai hostage case
चाबी देने से मना किया, तब समझ आया कुछ...रोहन की सूझबूझ ने बचा ली 17 बच्चों की जान
'बहाने मत बनाओ काम करो...' सिन्हा की जम्मू-कश्मीर सरकार को नसीहत
Jammu and Kashmir news
'बहाने मत बनाओ काम करो...' सिन्हा की जम्मू-कश्मीर सरकार को नसीहत
1000 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग देगी पाक सेना, क्यों भारत के लिए बढ़ गई टेंशन?
Pakistan
1000 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग देगी पाक सेना, क्यों भारत के लिए बढ़ गई टेंशन?
कर्नल सोफिया कुरैशी ने फिर पाकिस्तान को ललकारा, बता दी 'सिंदूर' की कीमत!
Colonel Sophia Qureshi
कर्नल सोफिया कुरैशी ने फिर पाकिस्तान को ललकारा, बता दी 'सिंदूर' की कीमत!
पहले की मारपीट, फिर तान दी बंदूक... पंजाब के स्टार खिलाड़ी की सरेआम गोली मारकर हत्या
Kabaddi
पहले की मारपीट, फिर तान दी बंदूक... पंजाब के स्टार खिलाड़ी की सरेआम गोली मारकर हत्या