4 साल के मासूम ने निगल ली बैटरी, 14 घंटे की कोशिश के बाद डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान

Doctors save 4yr old Boy: बच्चों को लेकर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है. बच्चे अंजाने में कभी-कभी ऐसी गलती कर देते हैं जिसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है. चेन्नई में एक बच्चे के साथ हुई ऐसी ही घटना ने अभिभावकों के साथ-साथ डॉक्टरों को भी चौंका दिया. 14 घंटे की कोशिश के बाद डॉक्टरों ने मासूम की जान बचाई.

रीला अस्पताल के सीनियर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर आर रवि ने WION/Zee Media को बताया कि चेन्नई में एक चार साल के बच्चे ने पेंसिल बैटरी निगल ली. शुक्र यह रहा कि इस बारे में बच्चे ने तुरंत अपने माता-पिता को बता दिया. बच्चे द्वारा 5 सेंटीमीटर लंबी बैटरी निगलने की जानकारी मिलते ही माता-पिता ने तत्काल डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया.

डॉक्टर ने बताया कि बच्चे ने घर पर खेलते समय गलती से रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी को निगल लिया था. एक्स-रे से पता चला कि बैटरी बच्चे के पेट में फंस गई थी. डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी के माध्यम से बैटरी को निकालने में कामयाबी हासिल की. बच्चे के पेट में फंसी बैटरी को निकालने में लगभग 14 घंटे लग गए और उसकी जान बचाई जा सकी. बच्चे ने 5 सेमी लंबी और 1.5 सेमी चौड़ी बैटरी निगली थी. बैटरी बच्चे के भोजन नली जितनी बड़ी थी.

#Chennai - without surgery, doctors save 4yr old who ingested 5cm-long AA battery, which ws nearly the size of his food pipe

Batt was lodged in stomach, had risk of corroding in contact with acid

Rela hospital Docs performed endoscopy with a 'Roth net' & removed foreign object pic.twitter.com/jmsnfXwUgH

— Sidharth.M.P (@sdhrthmp) February 14, 2022